Дмитрий Зубарев

Американский подполковник Фрэнк Росс Талберт признал вину в нелегальной продаже и контрабанде оружия, якобы ввезённого из России и других стран, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Пентагона Stars and Stripes и материалы суда.

На заседании в Теннесси в понедельник Талберт подтвердил свою вину по 21 пункту обвинения, в том числе по фактам незаконного ввоза оружия, контрабанды и торговли без лицензии.

Согласно материалам дела, у военного изъяли детали и автоматы, предположительно российского и болгарского производства, которые были ввезены без соответствующего разрешения. Слушание по делу назначено на 10 августа, Талберту грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до 1 млн долларов.

Stars and Stripes отмечает, что арест подполковника произошёл в мае 2024 года. По данным газеты, с июля 2019 года он получил более 350 партий оружия и комплектующих из-за рубежа, из которых 16 были перехвачены таможенными службами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве приговорил американца Роберта Мао к четырем годам колонии за контрабанду деталей оружия.

На Кубани другой гражданин США Чарльз Уэйн Зиммерман получил пять лет лишения свободы за незаконную перевозку боеприпасов на яхте.

Ранее спецслужбы Киргизии пресекли деятельность транснациональной группировки по нелегальной поставке американских винтовок в Россию.