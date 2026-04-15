Американского блогера посадили за поцелуй статуи в Сеуле

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский ютубер Джонни Сомали, настоящее имя Рэмси Халид Исмаэль, был приговорен к шести месяцам тюремного заключения и двадцати дням предварительного задержания за поцелуй со «Статуей мира» – памятником жертвам сексуального насилия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.

Суд учел, что блогер поцеловал памятник и исполнил перед ним непристойный танец. Запись этих действий он выложил в интернет, вызвав широкое возмущение в южнокорейском обществе. Прокуратура требовала для Сомали три года тюрьмы и штраф в 150 тыс. вон, однако суд ограничился полугодичным заключением.

Судья Пак Чи Вон отметил, что действия Сомали продемонстрировали серьезное пренебрежение общественным порядком. Помимо лишения свободы, американцу запретили работать с детьми, подростками и инвалидами в течение пяти лет. Ему также запрещен выезд из страны, из-за чего он не сможет вернуться в США.

В период пребывания в Южной Корее Сомали неоднократно вел себя вызывающе в общественных местах: устраивал беспорядки в транспорте и парке развлечений, включал смонтированные порнографические видео на улице и мешал работе магазина в Сеуле. На судебном заседании он появился в черном костюме с флагами США и Израиля, кепке и солнцезащитных очках.

