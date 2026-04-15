Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на грантовый конкурс

Tекст: Вера Басилая

Президентский фонд культурных инициатив объявил о начале приема заявок на 17-й грантовый конкурс, организации и предприниматели могут подать свои проекты до 30 июня на официальном сайте фонда. Реализация проектов победителей начнется с января 2027 года.

В конкурсе предусмотрено 12 тематических направлений, среди которых «Единство с судьбой России», «Многонациональный народ», «Молодые лидеры» и другие. Участникам необходимо указать в заявке, какой из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей соответствует их проект.

«Мы приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами. Наша задача – поддержать инициативы, где за яркой творческой идеей стоят настоящие ценности: патриотизм, семья, служение Отечеству. Фонд поддерживает проекты, которые формируют смыслы и отвечают на запросы общества», – заявил генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

Ирина Великанова, генеральный директор Музея современной истории, поясняет: «Когда предпринимаются попытки переписать историю, крайне важно поддерживать инициативы, которые говорят о нашей стране правдиво. Это особенно ценно при создании молодежных проектов, документальных выставок, цифровых архивов и иммерсивных спектаклей, где факт не подменяется эмоцией, но эмоция рождается после знакомства с историческим фактом. Мы в музее видим, как грантовые проекты возвращают людям чувство сопричастности к великой и непростой судьбе России, а это основа здорового гражданского общества. Поддержка музейных проектов в глобальном плане — вопрос национальной безопасности».

Для помощи в подготовке заявок на сайте доступен чат-бот Max, который оперативно отвечает на вопросы, помогает разобраться в документации конкурса и предоставляет образовательные материалы. В течение 2025 года к чат-боту обратились более 6 тыс. пользователей, треть из которых использовали сервис несколько раз. Всего было проведено свыше 15 тыс. диалогов и получено 60 тыс. ответов.

Заявители также могут воспользоваться методическими рекомендациями, чек-листами, образовательными вебинарами и подкастами, размещенными на ресурсах фонда, а также обратиться за консультацией в один из 37 партнерских проектных офисов, действующих в 34 регионах России.

В день старта кампании проходит вебинар с участием генерального директора фонда, который можно посмотреть в соцсетях и на RUTUBE.