    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы
    Молдавия официально объявила о выходе из СНГ
    Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине
    Татьяна Тарасова попала в реанимацию
    Путин: Траектория экономических показателей ниже ожиданий
    Путин заявил о рекордно низкой безработице в России
    Португалия отказалась поддержать создание единой армии Европы
    Эксперт оценил планы Запада создать военный блок с Украиной
    Политологи: Вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы
    15 апреля 2026, 11:28 • Новости дня

    После падения обломков БПЛА на предприятии в Стерлитамаке возник пожар

    Tекст: Вера Басилая

    В промышленной зоне Стерлитамака вспыхнул пожар после падения обломков сбитых БПЛА, на месте работают экстренные службы, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

    В Стерлитамаке зафиксирована террористическая атака с применением беспилотников, несколько БПЛА были сбиты над промышленной зоной города, сообщил в Max Хабиров.

    Обломки сбитых дронов упали на территорию одного из промышленных предприятий, после чего возникло возгорание. По словам Хабирова, все экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара.

    Ранее в Уфе после атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод.

    Беспилотный летательный аппарат во время террористической атаки на столицу Башкирии попал в жилой дом.

    14 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на брифинге заявил о готовности ответить на любые вопросы венгерской стороны по проекту АЭС «Пакш-2».

    Он подчеркнул, что это касается и вопросов стоимости строительства, которые были затронуты после парламентских выборов в Венгрии, передает «Интерфакс». Лихачев отметил, что Петер Мадьяр не раз упоминал проект «Пакш-2».

    «Глава победившей партии уже несколько раз произнес название нашего проекта, в том числе немного критически в части цены. Мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта», – пояснил Лихачев.

    Ранее Лихачев назвал проект АЭС «Пакш-2» приоритетом Росатома.

    Напомним, Мадьяр заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    15 апреля 2026, 12:28 • Новости дня
    При поддержке «Единой России» 80 тыс. врачей и фельдшеров переехали в села

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», инициированным партией «Единая Россия», с 2012 года около 80 тыс. врачей и фельдшеров переехали работать в сельскую местность и малые города.

    За это время медицинские работники получили около 80 млрд рублей подъемных выплат, а до 2030 года на эти цели планируется выделить еще 30 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте партии.

    Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев отметил, что только в 2025 году в Бурятии трудоустроились 81 врач и 28 фельдшеров, в Ленинградской области – 403 специалиста, в Крыму – 70 врачей и 20 работников среднего звена, а в Ивановской области число выпускников медуниверситета, оставшихся в регионе, выросло с 40 до 200 человек с 2017 года.

    Он подчеркнул, что базовые выплаты для врачей в селах и малых городах составляют 1 млн рублей, для фельдшеров – 500 тыс. рублей, а для работы на Дальнем Востоке, Крайнем Севере или в новых регионах – 2 млн рублей врачам и 1 млн рублей фельдшерам.

    За труд в труднодоступных и суровых регионах компенсация может достигать 1,5 млн рублей для врачей и 750 тыс. рублей для фельдшеров, а в отдельных районах, например, в Забайкалье, сумма поддержки доходит до 3 млн рублей. Для получения выплат медики обязаны отработать не менее пяти лет.

    С 2026 года вступил в силу закон, по которому студенты-бюджетники обязаны отработать до трех лет в государственных медучреждениях. Власти регионов также предоставляют служебное жилье, компенсируют аренду и помогают с ипотекой. Программы по закреплению кадров продолжат действовать в рамках новой Народной программы «Единой России» до 2030 года, в том числе с утверждением квот на жилье и поддержку для медиков в регионах, таких как Югра и Ульяновская область.

    В июне партия представит стратегическую рамку программы на десятилетия, а в августе – народную программу на пять лет. Экспертный совет по подготовке программы включает Героев РФ, участников СВО, представителей науки, промышленности и общественных объединений.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    14 апреля 2026, 17:51 • Новости дня
    Мерц предложил Венгрии замену трубопровода «Дружба»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине, что Евросоюз планирует обсудить с новым правительством Венгрии возможность поставок нефти по трубопроводу, который проходит через Хорватию.

    Мерц напомнил, что аналогичное предложение уже выдвигалось прежнему венгерскому кабинету, но тогда оно не было принято, передает ТАСС. «Я могу со своей стороны подтвердить, что мы обсудим ситуацию через две недели на Кипре на неформальном саммите ЕС. Венгрии уже предложено использовать трубопровод, который идет через Хорватию», – заявил Мерц. Он выразил надежду, что нынешние перемены в Венгрии приведут к пересмотру позиции Будапешта по вопросу диверсификации поставок нефти и уменьшению сотрудничества с Россией.

    По словам канцлера, эти перемены могут отразиться и на уровне поддержки Украины. Мерц отметил, что надеется на скорейшее одобрение кредита для Киева в размере 90 млрд евро и принятие нового санкционного пакета против России.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба» к концу апреля, подчеркнув, что объект сможет функционировать после восстановления. Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба» для получения многомиллиардного кредита от Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона представила европейским дипломатам план восстановления данного нефтепровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал возобновление работы нефтепровода «Дружба» сразу после парламентских выборов.

    14 апреля 2026, 17:42 • Новости дня
    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу о продвижении украинского контента в YouTube

    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу о продвижении украинского контента в YouTube
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские пранкеры Вован и Лексус провели разговор с управляющим директором по кибербезопасности Google Скоттом Карпентером от имени украинского чиновника.

    Карпентер в ходе беседы отметил, что инициатива по блокировке российских каналов исходила от американских властей, в частности от администрации Дональда Трампа, и допустил, что изменения в этой политике возможны лишь при изменении политической конъюнктуры.

    Карпентер заявил: «Насколько мне известно, политика Google [в отношении блокировки российских каналов] не меняется. Первоначально администрация Трампа оказала сильное давление, потребовав от Google принятия дополнительных мер в этой области». Он также подчеркнул, что YouTube не собирается покидать Россию и остается каналом коммуникации для разных групп, в том числе оппозиционных: «У нас нет намерений добровольно покинуть Россию».

    В ходе беседы Карпентер признал использование YouTube для продвижения нужного, в том числе проукраинского, контента: «Есть способы продвижения контента [украинского] через рекламу». Он также отметил, что многие российские оппозиционно настроенные организации, включая экспатов из Прибалтики, активно работают в России и используют YouTube для общения и развития своих каналов.

    Глава по кибербезопасности Google прямо заявил о поддержке Украины, подчеркнув: «Мы знаем, кто хорошие парни. И будем продолжать делать все возможное, чтобы оказывать поддержку [Украине]». Кроме того, Карпентер допустил ужесточение ограничений против российского контента при соответствующем сигнале от Евросоюза и открыто признал, что компания игнорирует запросы российских властей по удалению контента: «Мы получаем десятки тысяч запросов в день на удаление контента по всему миру. А в таких местах, как Россия, мы просто игнорируем это».

    Председатель движения «Гражданский комитет России», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Артур Шлыков заявил, что эти заявления подтверждают уже известные факты о политическом давлении и избирательном подходе к модерации контента на западных платформах. «Все это мы обсуждаем уже не первый год и уже сотню раз говорили и про модерацию, и про выборочный подход к контенту, и про политическое давление. Просто сейчас это прозвучало, скажем так, изнутри. Поэтому история не про внезапное разоблачение, а про подтверждение давно известных вещей. И в этом смысле, я надеюсь, будет понятнее, почему Россия выстраивает достаточно жесткую линию в отношении иностранных платформ и защищает свой цифровой суверенитет», – указал эксперт.

    Член комиссии по поддержке ИТ-индустрии и комиссии по защите традиционных ценностей Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян обратил внимание на тон собеседника. «Человек говорит об ограничениях, давлении и цензуре спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся. Это значит, что в США среди ИТ-гигантов такие подходы в отношении недружественных стран давно нормализованы. Другими словами, речь уже не о каких-то исключительных случаях, а о системной практике, к которой все привыкли. И это лишь укрепляет необходимость продолжения курса России на цифровой суверенитет», – заявил Гаспарян.

    14 апреля 2026, 19:40 • Новости дня
    Пожар и обрушение произошли на пороховом заводе в Казани
    Tекст: Валерия Городецкая

    На Казанском пороховом заводе произошел пожар, который привел к частичному обрушению конструкции.

    «В Казани на пороховом заводе в результате пожара случилось частичное обрушение конструкции… Есть пострадавшие», – сообщила пресс-служба главы Татарстана, передает РИА «Новости».

    По данным властей, причиной пожара стал техногенный фактор. Технологический процесс на предприятии не был остановлен.

    Ранее крупный пожар охватил мебельный цех с пиломатериалами в Красноярске.

    15 апреля 2026, 09:07 • Новости дня
    СК раскрыл подробности о причинившей ущерб на 1 трлн рублей группировке
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичные правоохранители остановили работу теневой сети, которая через тысячи фирм-однодневок помогала компаниям уклоняться от уплаты налогов в гигантских масштабах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Ущерб от действий группировки составил более 1 трлн рублей, пояснила Петренко, передает РИА «Новости».

    Следствие установило, что с 2023 года злоумышленники зарегистрировали свыше 4 тыс. фиктивных компаний. От их имени преступники продали почти 40 тыс. организаций поддельные счета-фактуры. Эти документы содержали вымышленные сведения о несуществующих сделках, проданных товарах и оказанных услугах.

    Фальшивые бумаги использовались покупателями для налоговой отчетности, что привело к колоссальным потерям государственной казны. Петренко пояснила, что против фигурантов возбуждены уголовные дела о незаконном создании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей.

    Масштабную сеть удалось выявить благодаря совместным усилиям столичных следователей, ФСБ, МВД и Федеральной налоговой службы. Сейчас часть подозреваемых уже доставлена на допрос к следователям для выяснения всех обстоятельств.

    Ранее источники сообщали, что правоохранительные органы пресекли деятельность масштабной сети по уклонению от уплаты налогов на 1 трлн рублей.

    15 апреля 2026, 08:39 • Новости дня
    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что решение победившего на выборах в Венгрии Петера Мадьяра не звонить президенту Владимиру Путину воспринимается в Москве как его личное право.

    Лавров подчеркнул, что Мадьяр имеет право распоряжаться своими желаниями, включая отказ от телефонного контакта с российским лидером, передает РИА «Новости».

    Лавров заявил, что Москва никогда не уклоняется от диалога.

    «Президент это неоднократно говорил и многократно доказывал конкретными делами», – заявил министр иностранных дел России.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В то же время Мадьяр отметил, что ответит на телефонный звонок от Путина, но сам звонить не будет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты между Путиным и Мадьяром пока не запланированы.

    Песков также отметил, что Москва рассчитывает на прагматичный подход нового премьер-министра Венгрии, несмотря на отсутствие перспектив для дружественных отношений.

    14 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В Китае объявлено о появлении нового вируса POH-VAU

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайские ученые обнаружили новый вирус POH-VAU в креветках и рыбе, который способен передаваться человеку и вызывать редкое заболевание глаз.

    Как пишет журнал Nature Microbiology, вирус способен попасть в организм человека через употребление сырых морепродуктов, передает ТАСС.

    Биологи особо отмечают, что более 70% зараженных столкнулись с персистирующей глазной гипертензией – это заболевание вызывает сильное воспаление и повышенное внутриглазное давление. В ряде случаев такое состояние приводит к полной потере зрения.

    Ранее специалисты считали, что вирусы, подобные POH-VAU, не представляют угрозы для человека и опасны лишь для морских животных. Открытие китайских исследователей, подчеркивают они, ставит под сомнение прежние представления о безопасности подобных вирусов для человека и показывает, что межвидовые границы для некоторых патогенов могут быть размыты.

    Напомним, что именно из Китая в 2019 году начал распространение коронавирус, первые случаи были зафиксированы в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Именно оттуда вирус SARS-CoV-2 за считаные месяцы распространился по другим регионам Китая, а затем и по всему миру, приведя к объявлению пандемии и масштабным ограничениям в десятках стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские медики предупредили, что вирус Нипах способен вызывать молниеносное ухудшение состояния с комой, эпилепсией, острым энцефалитом и тяжелым поражением дыхательной системы.

    15 апреля 2026, 11:06 • Новости дня
    Генпрокурор озвучил сумму ущерба СССР от преступлений фашистов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финансовые потери СССР от действий немецких захватчиков и их союзников в годы Великой Отечественной войны достигли колоссальной суммы в 257 трлн рублей, заявил генпрокурор Александр Гуцан.

    «По искам прокуроров в 34 регионах страны судами подтверждены факты совершения фашистскими захватчиками военных преступлений против человечности и признаны эти преступления геноцидом», – указал Гуцан, передает РИА «Новости».

    Ущерб от преступлений составил 257 трлн рублей, заявил глава ведомства.

    Руководитель надзорного органа подчеркнул исключительную важность сохранения исторической памяти. При этом недавние проверки архивов и музеев выявили серьезные проблемы с обеспечением сохранности документов.

    Из-за несоблюдения нормативных условий часть исторических свидетельств оказалась испорчена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал колоссальным масштаб преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Эксперты признали жертвами геноцида советского народа более 9 млн человек. Глава государства подписал закон об уголовной ответственности за отрицание этих исторических фактов.

    15 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены

    Tекст: Катерина Туманова

    Санкции США в отношении российской нефти вновь введены после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные (11 и 12 апреля) позволила истечь сроку действия исключения из санкций.

    Министерство финансов США отменило санкции в марте в попытке снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки.

    При этом издание признает, что российская нефть и без ослабления санкций все равно попадала на рынок.

    В начале апреля американская сторона заявляла, о сохранении временного ослабления санкций на поставки нефти России.

    Замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

    14 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    МВФ сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС

    МВФ спрогнозировал сильнейший энергокризис в ЕС и резкий рост цен на газ

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ожидает серьезный экономический спад на фоне резкого подорожания энергоносителей, тогда как экономика России продолжит стабильно расти, следует из прогноза МВФ.

    Европейский союз столкнется с серьезными экономическими проблемами, следует из доклада Международного валютного фонда, передает РИА «Новости».

    По данным фонда, прогноз по росту ВВП Евросоюза снижен с 1,4% до 1,1% в 2026 году. При обострении ситуации на Ближнем Востоке цены на газ в ЕС могут вырасти на 200%, а стоимость нефти в мире увеличится на 21,4% – до 82,22 доллара за баррель, что негативно скажется на экономике Европы.

    Как отмечают эксперты, ситуацию в Евросоюзе усугубляют низкие объемы газа в подземных хранилищах и отказ от импорта из России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил потери Европы из-за этих мер более чем в 1,3 трлн евро.

    В то же время МВФ повысил прогноз по росту российской экономики в 2026 году на 0,3% – до 1,1%. В 2027 году ожидается аналогичный прирост, а инфляция к этому времени, по оценке фонда, снизится до 4,3%.

    Минэкономразвития ранее предположило, что рост ВВП России может достичь 1,3% в 2026 году и 2,8% в 2027 году.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что экономика России сохраняет устойчивость и успешно справляется с санкционным давлением: за три года ВВП страны увеличился более чем на десять процентов, что превышает среднемировые показатели.

    Власти разных стран мира начали подготовку экстренных мер из-за взрывного роста цен на энергоносители.

    Эксперты предупреждали о возможном масштабном энергетическом дефиците.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергию в 3 млрд евро.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о риске голода для миллионов людей из-за перебоев с продовольствием.

    Эксперты ЮНКТАД зафиксировали растущие угрозы для уязвимых экономик на фоне сбоев в поставках удобрений.

    14 апреля 2026, 21:06 • Новости дня
    В США инвалиду без рук и ног предъявили обвинение в убийстве
    В США инвалиду со всеми ампутированными конечностями предъявлено обвинение в умышленном убийстве друга.

    Как сообщает The Washington Post, 27-летний Дейтон Уэббер обвинен большим жюри округа Чарльз (штат Мэриленд) по статье об убийстве первой степени, а также по двум эпизодам незаконного обращения с оружием и двум эпизодам создания угрозы для окружающих. Сейчас он содержится в местном изоляторе без права внесения залога и в случае признания виновным может получить пожизненное заключение.

    По версии следствия, вечером 22 марта Уэббер застрелил 27-летнего Брадрика Уэллса во время конфликта в салоне кроссовера Tesla. В машине, помимо них, находились еще двое пассажиров – они, как утверждается, покинули автомобиль и обратились к полиции после того, как Уэббер попросил помочь ему избавиться от тела. Позже тело Уэллса с двумя огнестрельными ранениями головы было обнаружено во дворе частного дома в населенном пункте Шарлотт-Холл к востоку от места предполагаемой стрельбы.

    Сам Уэббер был задержан в больнице в районе города Шарлотсвилл (штат Вирджиния), примерно в 240 километрах от места преступления, куда он обратился за медицинской помощью. После ареста его доставили в Мэриленд, где судья окружного суда Патрик Дивайн отказал в освобождении под залог, сославшись на тяжесть обвинений и тот факт, что обвиняемый покинул штат после инцидента.

    Адвокаты настаивают, что их подзащитный действовал в порядке самообороны. По их словам, в машине произошел острый конфликт, во время которого Уэллс якобы угрожал Уэбберу огнестрельным оружием. «Он был уверен, что его сейчас убьют, и сделал то, что допускает закон», – заявил один из защитников Хаммад Матин, выразив уверенность, что доказательства подтвердят невиновность клиента.

    Прокуратура категорически не согласна с такой трактовкой. Заместитель окружного прокурора Карен Пайпер Митчелл подчеркнула, что спор идет не о том, кто стрелял, а о мотивах произошедшего. Мать погибшего Анита Стюарт-Мерчисон в интервью местным СМИ назвала версию о самообороне надуманной и полностью возложила ответственность на Уэббера, отметив, что ее сын был убит двойным выстрелом в затылок.

    До трагедии Уэббер получил известность в США как пример успешно социально адаптировавшегося человека с тяжелой инвалидностью. В детстве он перенес тяжелую инфекцию крови, из-за которой врачи ампутировали ему руки и ноги, однако впоследствии он научился самостоятельно писать, водить транспорт, заниматься борьбой, играть в американский футбол и корнхол (игра на меткость, цель которой – забрасывать мешочки с кукурузой в отверстие на наклонной деревянной платформе). В течение почти десяти лет он выступал на профессиональных турнирах Американской лиги корнхола, став первым в мире спортсменом с ампутацией четырех конечностей в этом виде спорта. Его истории были посвящены сюжеты ESPN и NBC, а в соцсетях опубликованы ролики как с его выступлениями, так и те, где он стреляет из пистолета и винтовки.

    Ранее суд Австралии выдвинул 109 обвинений против 13-летней девочки.

    14 апреля 2026, 19:07 • Новости дня
    Полиция заподозрила Елисейский дворец в махинациях на похоронах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники финансового подразделения судебной полиции Франции провели обыски в Елисейском дворце в рамках расследования возможных финансовых нарушений при организации памятных церемоний, сообщили СМИ.

    Как пишет Le Canard enchaine, внимание следователей привлекли десятки контрактов на проведение церемоний в Пантеоне, где с 2002 по 2024 год хоронили известных деятелей культуры и общества, передает ТАСС.

    Отмечается, что все эти церемонии неизменно поручали одной и той же фирме Shortcut Events, специализирующейся на организации масштабных мероприятий. Стоимость каждой церемонии для французского государства составляла примерно 2 млн евро.

    Как отмечает газета, следователи пытаются выяснить, предоставлялись ли Shortcut Events какие-либо особые преференции со стороны Центра национальных музеев, министерства культуры или даже самого Елисейского дворца.

    Ранее Politico сообщило, что за год до окончания президентского срока Эммануэля Макрона из его команды за два месяца ушли четыре ключевых советника, включая двух заместителей руководителя администрации.

    14 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Совбез предупредил о возможной подготовке США наземной операции в Иране
    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тель-Авив способны использовать дипломатические переговоры как прикрытие перед началом военных действий против Ирана, сообщили в Совбезе.

    Соединенные Штаты и Израиль способны использовать переговорный процесс исключительно для создания видимости мирного урегулирования, передает ТАСС.

    В комментарии аппарата Совета безопасности России отмечается, что на фоне заявлений о переговорах Пентагон продолжает усиливать военное присутствие США в ближневосточном регионе. В Совбезе подчеркнули, что это может свидетельствовать о подготовке к проведению наземной операции против Ирана.

    Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в тайном планировании наземной атаки под видом переговоров.

    Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям на иранской территории.

    Белый дом подтвердил продолжение военной кампании против Исламской республики.

    15 апреля 2026, 03:30 • Новости дня
    Николь Кидман захотела стать доулой смерти
    Tекст: Катерина Туманова

    Актриса Николь Кидман заявила, что после смерти матери хочет стать «доулой, сопровождающей умирающих», так как пережитая ею два года назад трагедия с уходом матери пробудила в ней интерес к оказанию поддержки другим людям, переживающим утрату.

    Обладательница премии «Оскар», актриса Николь Кидман, на выходных сообщила, что пробует себя в новой роли: она будет работать доулой смерти, передает NBC News.

    Доулой называют специально обученную компаньонку, которая сопровождает беременную в предродовой период, поддерживает ее морально и физически. Доула смерти оказывает психосоциальную, эмоциональную, духовную и практическую помощь и поддержку людям, переживающим утрату близкого человека.

    В субботу во время выступления в Университете Сан-Франциско вместе с главным корреспондентом NBC News по вопросам защиты прав потребителей Вики Нгуен, Кидман поделилась подробностями своей новой карьеры в рамках серии лекций.

    Она объяснила, что ее решение пройти обучение на специалиста по сопровождению умирающих вызвано глубокой скорбью, которую она испытала после смерти своей 84-летней матери в мае 2024 года.

    «Когда моя мать уходила из жизни, она чувствовала себя одинокой, и семья могла обеспечить ей лишь ограниченное количество вещей. У нас с сестрой много детей, мы заняты карьерой и работой, и нам нужно было заботиться о ней, потому что моего отца больше не было в этом мире. И тогда я подумала: «Как бы мне хотелось, чтобы в мире были люди, которые могли бы беспристрастно поддержать и просто утешить меня», – рассказала Кидман, согласно San Francisco Chronicle.

    Кидман добавил, что идея пройти обучение на специалиста по сопровождению умирающих звучала «немного странно», опыт с ее матерью пробудил в ней интерес к поддержке других людей, переживающих утрату.

    «Это часть моего профессионального роста, и это одна из вещей, которым я буду учиться», – сказала она.

    Как писал журнал People, Кидман потеряла отца, доктора Энтони Кидмана, в 2014 году. Он умер в результате падения во время визита к родственникам в Сингапуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, TMZ осенью 2025 года узнал о расставании актрисы Николь Кидман с мужем через 19 лет брака.

