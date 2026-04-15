Politico: Лидеры Канады и Финляндии создают новый альянс для защиты либерального порядка

Tекст: Мария Иванова

Лидеры Канады и Финляндии все чаще выступают единым фронтом на мировой арене, обсуждая проблемы глобального порядка и сотрудничество малых стран, пишет Politico. Они регулярно общаются по телефону и обмениваются сообщениями.

«Мы звоним друг другу и довольно часто переписываемся. Мы пишем друг другу, пытаемся осмыслить происходящее в мире, так что это своего рода дружба. А иногда мы можем вместе выйти на пробежку, что тоже здорово», – рассказал Стубб.

Карни отметил ценность глубоких отношений между двумя странами. По его словам, Канада и Финляндия вместе противостоят беспорядку в международной системе, стремясь построить лучшее будущее для своих граждан и всего мира.

Оба лидера столкнулись с непредсказуемыми соседями, отмечает издание. Канада испытывает давление со стороны США, а Финляндия, имеющая границу с Россией протяженностью более 1280 километров, находится на передовой линии напряженности в Европе.

Стубб предложил концепцию «ценностно-ориентированного реализма», которую поддержал Карни. Они уверены, что средние державы должны объединяться для защиты своих интересов и укрепления сотрудничества в условиях ослабления старого мирового порядка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент высказался за превращение Канады в 51-й штат США. Канадский премьер Марк Карни опроверг обсуждение этого вопроса в телефонной беседе с главой Белого дома.

Финский лидер Александр Стубб объяснил свое участие во встрече с главой Белого дома протяженной границей с Россией.