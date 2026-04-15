Спасенных у Шри-Ланки иранских моряков отправили домой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Двести сорок иранских моряков, спасённых у берегов Шри-Ланки, вылетели на родину, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на издание Daily Mirror.

В группу входили 32 моряка с иранского военного корабля «Дена», который был повреждён в результате нападения в регионе, а также военнослужащие с судна «Бушер».

Спецрейс авиакомпании Turkish Airlines отправился из международного аэропорта имени Бандаранаике, куда моряков доставили под усиленной охраной.

4 марта иранский фрегат «Дена», возвращавшийся в Иран после учений в Индии, был торпедирован подлодкой США в исключительной экономической зоне Шри-Ланки. Корабль подал сигнал бедствия, и в ходе спасательной операции ВМС Шри-Ланки были эвакуированы 32 члена экипажа. В ходе поисков также были обнаружены тела 84 погибших моряков.

На следующий день после инцидента другой иранский корабль, «Бушер», на борту которого находились 208 человек, запросил разрешение войти в порт Шри-Ланки. В результате операции ВМС Шри-Ланки все находившиеся на борту были сняты, а судно отбуксировано в порт Тринкомали.

Пресс-служба армии Ирана проинформировала о гибели 104 членов экипажа.

Администрация островного государства пообещала передать посольству Исламской Республики тела погибших военнослужащих.