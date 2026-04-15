Генпрокурор сообщил о двукратном росте числа терактов в России

Гуцан заявил о двукратном росте числа терактов из-за атак беспилотников в России

Tекст: Вера Басилая

Число терактов в России в 2025 году удвоилось по сравнению с предыдущими годами, главным образом за счет увеличения атак с использованием беспилотников и артиллерии, заявил генеральный прокурор Александр Гуцан, передает РИА «Новости».

Он выступил в Совете Федерации с докладом о состоянии законности и правопорядка в стране. По словам Гуцана, нарастающая агрессия против России стала ключевой причиной роста террористических и экстремистских преступлений.

Генпрокурор отметил, что по требованию прокуратуры предприятия промышленности, энергетики и транспорта усилили безопасность: был укреплен периметр объектов, закуплены средства защиты и радиоэлектронной борьбы. Однако он подчеркнул, что «с учетом продолжающихся беспилотных атак, причиняющих значительный ущерб, принятые меры сегодня недостаточны».

В ответ на рост экстремистской активности, в 2025 году Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к 62 тыс. интернет-страниц, где распространялся противоправный контент. Большинство экстремистских проявлений, отметил Гуцан, совершались с использованием интернета.

Также Генпрокуратура признала нежелательными 112 иностранных и международных организаций за неприкрытую антироссийскую позицию и попытки дестабилизировать политическую ситуацию в России. Сейчас в соответствующем реестре – 346 юридических лиц, деятельность которых, по словам Гуцана, направлена на «культивирование деструктивной идеологии среди молодого поколения».

Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что заметен рост преступлений террористического характера, исполнителями которых были лица, находившиеся под воздействием спецслужб Украины.