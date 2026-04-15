    15 апреля 2026, 12:46 • Новости дня

    Политологи назвали цели плана Европы по безопасности в Ормузском проливе

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа пытается приучить общественное мнение к тому, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал сообщения, что европейские страны разрабатывают план по послевоенной безопасности Ормуза без участия США. Политолог Тимофей Бордачев в свою очередь назвал инициативу «непрошенной».

    «Страны Европы понимают, что в военной и дипломатической ситуации вокруг Ирана для них нет места. Но они пытаются на уровне разговоров показать обратное», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». Он напомнил, что ранее Дональд Трамп призывал союзников по НАТО помочь с разрешением кризиса вокруг Ормузского пролива, однако никто не откликнулся.

    «Разработка европейцами плана по послевоенной безопасности Ормуза без США, о чем сообщают СМИ, – непрошенная инициатива. Их цель простая – показать, что они есть, они существуют», – считает собеседник. Политолог указал, что не так давно европейские страны точно так же «с большим жаром» обсуждали миссии на Украине. «Все, что сейчас связано с Европой в международной политике, находится в сфере разговоров, а не дел», – уточнил политолог.

    «На этом фоне рассуждения о формате участия США в потенциальной миссии сродни вопросу: будут ли в ней принимать участие марсиане», – сыронизировал Бордачев. Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «По итогам конфликта будет определен режим прохода через Ормузский пролив, доступ иранской нефти на мировой рынок и многое другое. Европа не имеет никакого отношения ни к военным действиям, ни к переговорам», – указал он.

    По его мнению, европейцы, обсуждая планы по Ормузу, преследуют собственные цели. «Таким образом они пытаются развить европейскую опору НАТО без США, приучить общественное мнение, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона», – пояснил Ткаченко.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что европейские страны разрабатывают план международной миссии для восстановления судоходства через Ормузский пролив после окончания боевых действий.

    По информации источников издания, инициатива предусматривает формирование широкой коалиции стран, которая займется разминированием акватории и обеспечением безопасности судоходства. Основная задача – придание судоходным компаниям уверенности в вопросе пересечения пролива.

    Впрочем, внутри Европы сохраняются разногласия по поводу формата миссии. Франция считает, что участие США сделает всю инициативу неприемлемой для Ирана, тогда как британская сторона опасается, что исключение Вашингтона ограничит масштаб операции и вызовет недовольство американских властей, говорится в материале.

    С вечера 13 апреля США ввели военно-морскую блокаду Ормузского пролива, чтобы лишить Иран основного источника доходов от экспорта нефти. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не поддерживает никаких поборов или блокировок на маршруте, который в прошлом «был открытым для всех». Государства–члены Евросоюза также будут готовы оказать помощь, как только в регионе прекратятся боевые действия.

    14 апреля 2026, 17:51 • Новости дня
    Мерц предложил Венгрии замену трубопровода «Дружба»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине, что Евросоюз планирует обсудить с новым правительством Венгрии возможность поставок нефти по трубопроводу, который проходит через Хорватию.

    Мерц напомнил, что аналогичное предложение уже выдвигалось прежнему венгерскому кабинету, но тогда оно не было принято, передает ТАСС. «Я могу со своей стороны подтвердить, что мы обсудим ситуацию через две недели на Кипре на неформальном саммите ЕС. Венгрии уже предложено использовать трубопровод, который идет через Хорватию», – заявил Мерц. Он выразил надежду, что нынешние перемены в Венгрии приведут к пересмотру позиции Будапешта по вопросу диверсификации поставок нефти и уменьшению сотрудничества с Россией.

    По словам канцлера, эти перемены могут отразиться и на уровне поддержки Украины. Мерц отметил, что надеется на скорейшее одобрение кредита для Киева в размере 90 млрд евро и принятие нового санкционного пакета против России.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба» к концу апреля, подчеркнув, что объект сможет функционировать после восстановления. Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба» для получения многомиллиардного кредита от Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона представила европейским дипломатам план восстановления данного нефтепровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал возобновление работы нефтепровода «Дружба» сразу после парламентских выборов.

    15 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены

    Tекст: Катерина Туманова

    Санкции США в отношении российской нефти вновь введены после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные (11 и 12 апреля) позволила истечь сроку действия исключения из санкций.

    Министерство финансов США отменило санкции в марте в попытке снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки.

    При этом издание признает, что российская нефть и без ослабления санкций все равно попадала на рынок.

    В начале апреля американская сторона заявляла, о сохранении временного ослабления санкций на поставки нефти России.

    Замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    14 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    МВФ сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ожидает серьезный экономический спад на фоне резкого подорожания энергоносителей, тогда как экономика России продолжит стабильно расти, следует из прогноза МВФ.

    Европейский союз столкнется с серьезными экономическими проблемами, следует из доклада Международного валютного фонда, передает РИА «Новости».

    По данным фонда, прогноз по росту ВВП Евросоюза снижен с 1,4% до 1,1% в 2026 году. При обострении ситуации на Ближнем Востоке цены на газ в ЕС могут вырасти на 200%, а стоимость нефти в мире увеличится на 21,4% – до 82,22 доллара за баррель, что негативно скажется на экономике Европы.

    Как отмечают эксперты, ситуацию в Евросоюзе усугубляют низкие объемы газа в подземных хранилищах и отказ от импорта из России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил потери Европы из-за этих мер более чем в 1,3 трлн евро.

    В то же время МВФ повысил прогноз по росту российской экономики в 2026 году на 0,3% – до 1,1%. В 2027 году ожидается аналогичный прирост, а инфляция к этому времени, по оценке фонда, снизится до 4,3%.

    Минэкономразвития ранее предположило, что рост ВВП России может достичь 1,3% в 2026 году и 2,8% в 2027 году.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что экономика России сохраняет устойчивость и успешно справляется с санкционным давлением: за три года ВВП страны увеличился более чем на десять процентов, что превышает среднемировые показатели.

    Власти разных стран мира начали подготовку экстренных мер из-за взрывного роста цен на энергоносители.

    Эксперты предупреждали о возможном масштабном энергетическом дефиците.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергию в 3 млрд евро.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о риске голода для миллионов людей из-за перебоев с продовольствием.

    Эксперты ЮНКТАД зафиксировали растущие угрозы для уязвимых экономик на фоне сбоев в поставках удобрений.

    14 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Совбез предупредил о возможной подготовке США наземной операции в Иране
    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тель-Авив способны использовать дипломатические переговоры как прикрытие перед началом военных действий против Ирана, сообщили в Совбезе.

    Соединенные Штаты и Израиль способны использовать переговорный процесс исключительно для создания видимости мирного урегулирования, передает ТАСС.

    В комментарии аппарата Совета безопасности России отмечается, что на фоне заявлений о переговорах Пентагон продолжает усиливать военное присутствие США в ближневосточном регионе. В Совбезе подчеркнули, что это может свидетельствовать о подготовке к проведению наземной операции против Ирана.

    Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в тайном планировании наземной атаки под видом переговоров.

    Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям на иранской территории.

    Белый дом подтвердил продолжение военной кампании против Исламской республики.

    15 апреля 2026, 11:12 • Новости дня
    Глава разведки Израиля назвал условие победы над Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Израильская разведка считает свою миссию незаконченной до тех пор, пока в Тегеране не сменится правящий режим, несмотря на нанесенный ему серьезный удар, заявил глава израильской разведывательной службы «Моссад» Давид Барнеа.

    Глава «Моссада» Давид Барнеа заявил, что военная кампания против Ирана нанесла серьезный ущерб руководству страны, однако миссия завершится только после смены режима в Тегеране, передает The New York Times.

    «Мы не думали, что эта миссия будет завершена сразу после окончания боевых действий. Скорее, мы планировали – и готовились – к тому, что наша кампания продолжится и найдет отражение после ударов по Тегерану», – отметил руководитель израильской спецслужбы.

    Барнеа выступил на церемонии, посвященной Дню памяти жертв Холокоста. В своей речи он ответил на критику внутри страны по поводу того, что Израиль не достиг поставленных целей, так как структура власти в Иране сохранилась.

    Ранее СМИ сообщали, что глава разведки предлагал американской администрации план быстрого внутреннего восстания в Иране. Однако американские чиновники отнеслись к этой идее скептически. Барнеа также добавил, что 45-дневная военная кампания была вынужденной мерой, в ходе которой удалось нанести беспрецедентный удар по иранскому руководству и нейтрализовать ракеты, угрожавшие Израилю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о продолжении войны с Ираном.

    Изначально израильское руководство рассчитывало спровоцировать массовые беспорядки для свержения местной власти. Глава спецслужбы «Моссад» Дэвид Барнеа представил этот план американской администрации.

    15 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    Politico назвало «главных разрушителей ЕС» после Орбана
    Tекст: Мария Иванова

    После поражения Виктора Орбана на выборах Европа задается вопросом, кто из политиков займет место главного критика инициатив Брюсселя и союзника Москвы.

    Поражение венгерского премьера Виктора Орбана на выборах оставило вакантным место главного разрушителя европейского единства, пишет Politico.

    На смену Орбану придет Петер Мадьяр, правоцентристский политик, который уже выразил готовность к более тесному сотрудничеству с Брюсселем.

    При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен немедленно предложила изменить правила голосования в ЕС, чтобы избежать будущих блокировок решений, требующих единогласия.

    «Мое впечатление таково, что политическая бизнес-модель системного и структурного разрушителя рухнула вместе с серьезным поражением партии «Фидес» на выборах», – заявил европейский дипломат на условиях анонимности. Однако уход Орбана не означает спокойной жизни для фон дер Ляйен и Киева, так как в Европейском совете остаются его союзники и потенциальные новые оппоненты.

    Издание выделяет пятерых лидеров, способных перенять эстафету. Главным кандидатом называется премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который ранее поддерживал Орбана в блокировке санкций против России и выделения 90 млрд евро для Украины. Также в список вошли чешский премьер-миллиардер Андрей Бабиш, критикующий климатическую политику ЕС, и глава правительства Италии Джорджа Мелони, разделяющая некоторые идеологические взгляды венгерского лидера.

    Среди возможных новых критиков Брюсселя упоминаются бывший премьер Словении Янез Янша, который может вернуться к власти, и президент Болгарии Румен Радев. Последний известен своими симпатиями к Кремлю и заявлениями о том, что Украина обречена в текущем конфликте, а увеличение военной помощи Киеву не является решением проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение кредита Евросоюза для Украины на 90 млрд евро.

    Триумф партии Петера Мадьяра на парламентских выборах вызвал воодушевление среди европейских лидеров.

    15 апреля 2026, 13:30 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Запада создать военный блок с Украиной

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Евросоюз заинтересован в создании независимого от НАТО военного блока на фоне ослабления помощи США. Но Европа не имеет армий с реальным боевым опытом. Поэтому особое место в новом альянсе может быть отведено Украине, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кунтов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны планируют создать новый военный блок с Украиной.

    «Украина по-прежнему мечтает стать членом НАТО, однако сам альянс начинает трещать по швам – на фоне разлада с США и внутренних противоречий. Судя по всему, на этом фоне Брюссель прорабатывает концепцию создания собственного военного блока на базе Евросоюза», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «При этом власти европейских стран прекрасно понимают, что не обладают «живыми» армии с реальным и сколько-нибудь верифицированным боевым опытом. Исходя из этого, думаю, Украина нужна западным странам, как обладатель ударной силы – действующих и потенциальных военнослужащих. Тогда как Европа возьмет на себя роль большого оборонно-промышленного комплекса по разработке и производству вооружений», – продолжил он.

    «Именно поэтому по всей Европе, в частности в Скандинавии, запускают совместные украино-европейские предприятия по выпуску беспилотников самолетного типа большой дальности, ракет, снарядов. Часть из них базируется на вывезенных с Украины производствах», – детализировал спикер.

    Он напомнил про ускоряющуюся милитаризацию Европы. «Польша заказала 486 установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, Volkswagen заявил о готовности переориентировать часть гражданских предприятий на военное производство. В гонку вооружений включаются Британия, Нидерланды, Дания. Так что планы Запада, о которых говорил Лавров, максимально реалистичны», – подчеркнул Кнутов.

    «В рамках проекта Украину должны будут принять в ЕС по ускоренной программе. Тогда же, вероятно, в устав Евросоюза внесут правки, указывающие, что теперь он представляет собой не только экономический, но и военно-политический альянс. Причинами перепрофилирования, скорее всего, укажут борьбу с терроризмом, ослабление интеграции с США и «российскую угрозу». Концепция вполне соответствует интересам и Брюсселя, и Банковой, и украинских националистических сил», – заметил собеседник.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Пекине заявил, что страны Запада планируют создать новый военный блок, в котором Украине будет отведена ведущая роль, сообщает RT. Дипломат напомнил слова Владимира Зеленского, который открыто заявлял о намерении единолично «защищать» Европу от российской армии. «Новый блок замышляется с Украиной в качестве его основного участника», – отметил Лавров. Ранее глава МИД упоминал о серьезной подготовке европейских лидеров к возможной войне против России.

    Со своей стороны, Зеленский заявлял, что Киев готов к переговорам со странами ЕС по созданию совместного проекта по защите воздушного пространства. «Или Украина станет неотъемлемой частью европейской системы безопасности, или кое-кто в Европе рискует стать частью русского мира», – угрожал он.

    В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц выражал одобрение Зеленскому за продолжение военных действий против России, несмотря на значительные потери среди украинских военных. «За последние десятилетия ни одной европейской армии не удалось получить такой уровень боевой подготовки, как у украинских вооруженных сил», – отмечал политик.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в переходе Германии и Украины к стратегическому партнерству проявляется не только укрепление сотрудничества, но и попытка Берлина зафиксировать поддержку Киева и курс на стратегическое поражение России.

    15 апреля 2026, 10:14 • Новости дня
    Иранский супертанкер преодолел морскую блокаду США
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранский супертанкер миновал морскую блокаду США, сообщило агентство Fars.

    Иранский супертанкер успешно преодолел морскую блокаду США, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

    Судно, находящееся под санкциями США, пересекло открытое море и Ормузский пролив с включенной системой идентификации местоположения, не предпринимая попыток скрыться.

    Fars подчеркивает, что этот супертанкер способен перевозить до 2 млн баррелей сырой нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов.

    Американская делегация покинула переговоры в Исламабаде без достижения мирного соглашения.

    Президент США пообещал перехватывать платящие дань Тегерану суда.

    15 апреля 2026, 02:20 • Новости дня
    Вэнс подтвердил прекращение поставок США оружия Украине
    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на мероприятии Turning Point USA в Университете Джорджии, что по-прежнему считает необходимым для США шагом прекращение финансирования военного конфликта на Украине.

    «Я говорил, что мы должны прекратить финансирование войны на Украине. <...> И я все еще верю в это», – сказал Вэнс.

    Он назвал решение президента США Дональда Трампа прекратить поставки оружия Украине и продавать оружие одним из главных достижений Конгресса.

    По его словам, США больше не покупают и не поставляют оружие Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник в марте заявил о панике в Европе из-за угрозы прекращения поставок оружия ВСУ. FT в апреле сообщила об угрозах США лишить Киев поставок оружия из-за Ирана. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президент США из-за войны с Ираном усилил давление на Украину.


    15 апреля 2026, 11:54 • Новости дня
    Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев снова запустит прокачку нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба», но будет манипулировать объемами поставок для шантажа Будапешта, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», выразил надежду на выполнение Украиной обещаний о запуске транзита нефти с конца апреля.

    «Нефтепровод «Дружба» с большой долей вероятности будет снова запущен в конце апреля – начале мая. У Киева сейчас нет пространства для маневров – ему нужны средства от ЕС, выделение которых блокируется Будапештом. Соответственно, украинская сторона будет вынуждена восстанавливать прокачку углеводородов для улучшения отношений с соседом», –пояснил экономист Иван Лизан.

    «Нюанс заключается в том, что прокачка, судя по всему, будет восстановлена не в полном объеме. Опцию полноценного запуска нефтепровода Киев использует для торга с Будапештом. Официально Украина сетует на якобы поврежденную часть резервуаров, но это обоснование вызывает сильные сомнения. Зачем бы тогда украинской стороне чинить препятствия для европейских инспекторов, выставляя себя в несколько нелепом виде?» – риторически заметил спикер.

    «Кроме того, думаю, нефтепровод опять «сломается» в следующем году, если противоречия между Киевом и новыми властями Венгрии в очередной раз повысят градус накала. Прокачка нефти по южной ветке «Дружбы» на Украине традиционно раз в год прекращается по техническим или санкционным причинам, либо становится дороже», – напомнил собеседник.

    Впрочем, для остановки Украиной нефтепровода ссора необязательна, уточнил эксперт. «Иногда он «ломается» просто так – как демонстрация украинской стороной своего рычага воздействия на Венгрию. В этом есть и пропагандистский эффект – Банковая преподносит торможение «Дружбы» как борьбу с получением Россией прибыли от экспорта углеводородов. Это якобы частично лишает Москву возможности финансировать продолжение СВО», – с иронией заметил Лизан.

    Ранее Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», победившей на парламентских выборах, заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайно важное значение. По его словам, Будапешт надеется, что Украина возобновит работу транзита, как и обещала, в конце апреля, сообщает ТАСС.

    «Будапешт сейчас просто не сможет от этого отказаться. С географической точки зрения это совершенно невозможно. Россия останется на своем месте, и Венгрия тоже», – сказал он в эфире радиостанции Kossuth. По словам политика, у венгерского премьер-министра Виктора Орбана есть все возможности и право обсудить с Владимиром Зеленским эту тему. Мадьяр также спрогнозировал, что вето на предоставление Евросоюзом кредита Украине на 90 млрд евро будет снято после возобновления работы «Дружбы».

    Правительство Орбана было вынуждено предоставить сырье из стратегических запасов для НПЗ компании MOL, когда Украина заблокировала поставки по «Дружбе». Венгрия не получает сырье из России по этому маршруту с 27 января.

    15 апреля 2026, 12:18 • Новости дня
    FT: Иран купил спутник у Китая для ударов по базам США
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В конце 2024 года иранские военные приобрели китайский спутник с высоким разрешением, что позволило им точнее отслеживать и атаковать базы США на Ближнем Востоке, сообщает Financial Times.

    Иран тайно приобрел китайский разведывательный спутник, что позволило ему наносить точные удары по военным базам США на Ближнем Востоке, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на расследование Financial Times.

    По данным издания, иранские военные приобрели спутник TEE-01B в конце 2024 года. Аппарат произведен китайской компанией Earth Eye и способен делать снимки Земли с разрешением до 0,5 метра.

    Ранее у Ирана были только менее совершенные спутники с разрешением 5, а также 12–15 метров. Спутник TEE-01B позволяет различать на земле не только самолеты и транспорт, но даже небольшие объекты инфраструктуры. По условиям сделки КСИР получил доступ к коммерческим наземным станциям под управлением Emposat, базирующимся в Пекине, а общая стоимость сделки составила 36,6 млн долларов.

    Документы, изученные Financial Times, свидетельствуют, что иранские военные с помощью нового спутника отслеживали ключевые объекты США, в том числе базу Принц Султан в Саудовской Аравии.

    По данным Financial Times, «в эти дни по базе наносились удары и были повреждены стоявшие там самолеты-заправщики». Кроме того, в материалах есть снимки других американских баз в Иордании, Бахрейне, Кувейте и Омане, а также различные порты, аэропорты и производственные объекты региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран для использования в конфликте с Соединенными Штатами и Израилем.

    Пекин назвал подобные сведения чистым вымыслом и подчеркнул, что в последние годы поддержка ограничивалась только поставками компонентов двойного назначения.

    Президент США объявил о планах ввести дополнительные пошлины в размере 50% против Китая, если факты поставок военного снаряжения в Иран подтвердятся.

    15 апреля 2026, 05:40 • Новости дня
    CNN заявил о раскопках Ираном оставшихся под землей ракетных установок

    Tекст: Катерина Туманова

    В Иране начали убирать завалы у входов в подземные ракетные города, чтобы в период перемирия восстановить военную инфраструктуру после атак по туннелям, сообщает CNN на основе изученных спутниковых снимков.

    Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы. Спутниковые снимки зафиксировали работу фронтальных погрузчиков, которые собирают обломки из туннелей и загружают их в самосвалы, стоящие рядом, передает CNN.

    В ходе предыдущего расследования телеканал выяснил, что США и Израиль наносили удары по входам на базы, чтобы заблокировать выезд ракетных установок и их возвращение на базу для перезарядки.

    По оценкам американской разведки, примерно половина иранских ракетных установок осталась целой после месяца боевых действий, сообщили источники CNN.

    Многие из этих установок могли быть засыпаны землей в результате ударов по входам в туннели.

    По словам Сэма Лэйра, научного сотрудника Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина, усилия по восстановлению доступа к базам, обычно называемым ракетными городами, были вполне ожидаемы.

    «[Прекращение огня] требует от вас смириться с тем, что ваш противник восстановит часть своего военного потенциала, на уничтожение которого вы потратили много времени, усилий и денег», – сказал он.

    Лэр добавил, что это было частью плана Ирана по созданию действующих баз.

    «Это соответствует общей концепции операций в ракетном городе, которая заключалась в том, чтобы выдержать первую атаку, откопаться и затем снова начать атаку», – пояснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля заявила об ударе по ядерному центру Ирана. Израильские ВВС ударили по объектам ядерной программы Ирана. WP сообщила о невозможности уничтожить ракетную программу Ирана.

    14 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Совбез спрогнозировал последствия провала переговоров США и Ирана

    Совбез предупредил о возможном возобновлении боев на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет безопасности России предупредил о возможном возобновлении интенсивных боевых действий на Ближнем Востоке, если США и Иран не достигнут договоренностей в течение двух недель.

    «В случае недостижения в ходе переговоров намеченных целей по истечении двух недель боевые действия могут возобновиться с большей интенсивностью», – заявили в Совбезе, передает ТАСС.

    Там подчеркнули, что Тегеран сохраняет значительные запасы вооружения. Также в Совбезе обратили внимание, что ожидаемого ослабления позиций центральной власти в Иране не произошло. Там отмечают, что различные социально-политические группы страны сплотились вокруг руководства, а радикальная оппозиция ушла в подполье, вопреки ожиданиям США и Израиля.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о сохранении конфликтного потенциала на Ближнем Востоке.

    Политолог Владимир Сажин в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал переговоры США и Ирана антрактом перед вторым актом войны.

    15 апреля 2026, 04:01 • Новости дня
    Мелони: Для российского газа время не пришло
    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим не рассматривает шаги по возобновлению импорта российского газа, несмотря на энергетический кризис, так как пока не пришло время.

    Выступая 14 апреля, Мелони подчеркнула, что вопрос о пересмотре поставок российского газа должен оцениваться в долгосрочной перспективе, как на национальном уровне, так и в рамках санкционного и энергетического законодательства Европейского союза , а не в результате поспешного политического изменения, сообщает портал BusinessUpTurn.

    Мелони напомнила, что Италия значительно снизила зависимость от российского газа после 2022 года за счет диверсификации поставок из Норвегии, Алжира, Азербайджана и других стран.

    По данным Евросоюза, итальянские запасы газа в 2025–2026 годах оставались выше среднего по ЕС, а национальный оператор газовой сети зафиксировал их на высоком уровне перед началом весенне-летнего сезона.

    Премьер-министр отметила, что с января 2026 года действует регламент REPowerEU, который обязывает страны ЕС прекратить импорт российского газа к концу 2027 года, и Италия поддерживает выполнение этого графика.

    Она добавила, что любые решения о возобновлении работы российских газопроводов возможны только при согласовании с Брюсселем, но сейчас подобная отмена не обсуждается.

    В отчетах аналитических организаций говорится, что Италия, как и другие страны ЕС, делает ставку на расширение газовых хранилищ, развитие СПГ-инфраструктуры и оптимизацию энергетической системы для предотвращения кризисов, вызванных войной с Ираном и перебоями из Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев в начале апреля назвал уязвимые к энергетическому шоку страны ЕС, среди которых Италия упоминалась одной из первых. Глава итальянской Eni призвал ЕС приостановить запрет импорта российского СПГ. Corriere della Sera сообщила, что только у двух стран ЕС есть достаточные запасы авиатоплива.

    15 апреля 2026, 01:07 • Новости дня
    В МИД дали рекомендации россиянам в связи с ближневосточным конфликтом

    Tекст: Катерина Туманова

    В условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке россиянам предложено не приближаться к критическим объектам, таким как нефтехранилища и станции опреснения воды, соблюдать меры предосторожности в зоне конфликта, заявил директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

    По словам Климова, если вы все-таки оказались в зоне военного конфликта, то следует придерживаться простых правил.

    «Не приближаться к военным объектам, госучреждениям и элементам критической инфраструктуры, таким как нефтехранилища, электростанции, станции опреснения воды и так далее», – сказал он ТАСС.

    Не менее важно воздерживаться от фото- и видеосъемки, использования оптических приборов вблизи подобных объектов, не распространять материалы о последствиях ракетных ударов или работе средств ПВО.

    В случае объявления воздушной тревоги рекомендуется немедленно направляться в ближайшее укрытие, будь то бомбоубежище, комната безопасности в гостинице или подземный паркинг, подытожил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о ходе эвакуации 198 россиян с иранской АЭС «Бушер». Россия тогда запросила режим тишины от Израиля и США при эвакуации сотрудников с «Бушера». Вице-премьер Виталий Савельев назвал условие возобновления рейсов на Ближний Восток.

