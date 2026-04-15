Генпрокуратура организовала проверку безопасности школ

Tекст: Дарья Григоренко

Гуцан отметил, что за прошлый год уровень подростковой преступности увеличился на 10%. В связи с этим ведомство также проверяет качество работы педагогов в части воспитания и выявления факторов риска для несовершеннолетних, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что школа сегодня играет ключевую роль в профилактике асоциального поведения среди молодежи. Однако, по его словам, педагоги зачастую не осведомлены о современных субкультурах и не могут своевременно распознать признаки вовлечения подростков в деструктивную деятельность.

В своем докладе в Совете Федерации Гуцан сообщил, что по инициативе Генпрокуратуры с 1 сентября 2025 года во всех школах начнут действовать универсальные требования к изучению предметов и появятся единые учебники. Также были урегулированы вопросы нагрузки для учеников и учителей.

Кроме того, прокуратура регулярно проводит проверки соблюдения законодательства в сфере снабжения войск и исполнения гособоронзаказа. Гуцан отметил положительную динамику по выполнению плана-графика поставок особо востребованных вооружений, а также по строительству и модернизации оборонных предприятий.

Он отметил, что президент России Владимир Путин поддержал предложения Генпрокуратуры по заключению долгосрочных контрактов на поставку вещевого имущества и формированию цен на беспилотники с учетом предельного уровня прибыли. Вместе с тем, по словам Гуцана, продолжают выявляться нарушения: неэффективное расходование бюджетных средств, простои производств, поставка некачественного оборудования и завышение стоимости комплектующих. Все подобные факты получили правовую оценку.

Напомним, в школе Челябинска ученик девятого класса принес сигнальный пистолет и арбалет, выстрелил в одноклассницу и после этого выпрыгнул из окна четвертого этажа.