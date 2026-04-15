Гуцан сообщил о пресечении нецелевого расходования 2 млрд рублей на «Спорт России»

Гуцан заявил, что прокуроры выявили случаи нецелевого использования более 2 млрд рублей, выделенных на строительство, модернизацию и оснащение спортивных объектов по госпрограмме «Спорт России», сообщает РИА «Новости».
Он отметил: «В ходе соответствующей целевой проверки выявлено 15 тысяч нарушений, включая факты незаконной передачи спортивной инфраструктуры под торговые и развлекательные объекты».
В качестве примера он привел случай в Волгограде, где предприниматель, получивший участок для строительства физкультурно-оздоровительного центра, вместо этого построил магазин с продажей алкоголя. По инициативе прокуратуры сделка была отменена, а объект приводится в соответствие с назначением. Генпрокурор подчеркнул, что от министра спорта потребовали усилить контроль за целевым расходованием бюджетных средств.
Гуцан также сообщил, что теперь в законодательстве расширены обязанности букмекеров по выплатам в спортивные федерации. Согласно изменениям, суммы на развитие спорта не могут быть ниже 30 млн рублей вне зависимости от количества ставок.
