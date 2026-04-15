TWZ: Появились первые фото секретного бомбардировщика США B-21 Raider

Опубликованное изображение позволяет детально рассмотреть засекреченные элементы малозаметной машины, передает The War Zone.
Компания Northrop Grumman, разработчик самолета, заявила, что этот самолет самый «экономичный бомбардировщик из когда-либо созданных», он потребляет лишь малую часть топлива по сравнению с самолетами четвертого и пятого поколений.
Инвестиции в цифровые технологии и производственную инфраструктуру программы превысили 5 млрд долларов. Ожидается, что первый самолет прибудет на авиабазу Эллсворт в 2027 году. Новый бомбардировщик уступает в размерах предшественнику B-2. Его длина сопоставима с истребителем F-15, а размах крыльев составляет от 44 до 47 метров.
На снимках отчетливо видны глубоко утопленные шевронообразные выхлопные патрубки, смещенные вперед для маскировки инфракрасного следа. Эксперты также отмечают экстремально малый размер окон кабины пилотов, что продиктовано жесткими требованиями к снижению радиолокационной заметности. В целом программа создания бомбардировщика идет строго по графику и не выходит за рамки бюджета.
В 2024 году военно-воздушные силы США провели второй испытательный полет стратегического стелс-бомбардировщика B-21 Raider.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что бомбу B61-12 будут испытывать в том числе с перспективным стратегическим бомбардировщиком B-21 Raider.