TWZ сообщил о крушении американского дрона-разведчика MQ-4C на Ближнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американские военные официально подтвердили крушение беспилотного разведывательного аппарата MQ-4C Triton на Ближнем Востоке, сообщает TWZ.

Инцидент произошел 9 апреля, однако подробности случившегося до сих пор не раскрываются. В отчете Naval Safety Command указано, что место падения не раскрывается по соображениям оперативной безопасности, пострадавших нет.

Данный случай классифицирован как происшествие класса A, что означает ущерб более 2 млн долларов или гибель либо инвалидность людей. По последним данным, MQ-4C стоит порядка 238 млн долларов за единицу, а в распоряжении ВМС США к 2025 году было 20 таких дронов с планами увеличить парк еще на семь аппаратов. Сообщается, что MQ-4C исчез с радаров после резкого падения с высоты около 15 километров до менее одного километра и подачи экстренного сигнала «7700», что свидетельствует о нештатной ситуации в полете.

Аппарат возвращался на авиабазу Сигонелла в Италии после разведывательной миссии над Персидским заливом и Ормузским проливом. Зафиксировано, что перед аварией дрон также передавал другой аварийный код – «7400», указывающий на потерю связи с оператором. Местонахождение обломков до сих пор неизвестно, но последний раз MQ-4C отслеживался в международном воздушном пространстве над Персидским заливом в сторону Ирана.

Эксперты отмечают, что если элементы оборудования MQ-4C попадут к противникам, это может привести к потере важной технической информации, хотя доказательств враждебных действий против дрона нет. TWZ напоминает, что в 2019 году Иран уже сбивал аналогичный американский беспилотник над Оманским заливом и демонстрировал обломки в пропагандистских целях. На фоне нестабильной ситуации в регионе и хрупкого перемирия между США и Ираном, Triton продолжает оставаться важным элементом воздушной разведки и наблюдения над морскими путями.

