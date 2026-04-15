Еврокомиссар от Венгрии сохранил должность в Брюсселе

Еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархейи сохранил должность в Брюсселе

Tекст: Мария Иванова

Евросоюз стремится дистанцироваться от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, однако его ставленник, еврокомиссар по здравоохранению и защите животных Оливер Вархейи продолжит работу, пишет Politico. Четыре высокопоставленных чиновника Еврокомиссии подтвердили отсутствие внутренних обсуждений о его отстранении.

Вархейи зарекомендовал себя как усердный политик в Брюсселе, где ценятся технократы. «Он один из тех комиссаров, которые действительно читают материалы», – заявил на условиях анонимности представитель Европарламента.

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр ранее обвинял Вархейи в сокрытии информации о предполагаемой шпионской сети, работавшей из посольства Венгрии в Брюсселе. Представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари сообщил о прогрессе в расследовании этих обвинений.

Отмечается, что юридически председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может уволить комиссара, но прецедентов этому нет. Для такого шага потребуются веские доказательства, которых пока не представлено. Сам Вархейи категорически отрицает все обвинения в связях со спецслужбами.

