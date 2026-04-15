В Петербурге открыли навигацию маломерных судов

Отмечается, что в нынешнем сезоне владельцам маломерных судов доступны 21 городской причал и более 140 частных, передает РИА «Новости».

Губернатор Александр Беглов отметил: «Сезон водных поездок и прогулок по рекам и каналам открыт. Начало навигации – всегда радостное событие для Петербурга, города в дельте Невы. В этом году мы делаем важный шаг в развитии водной инфраструктуры – впервые для обеспечения судоходства будет разводиться строящийся Большой Смоленский мост – это один из мегапроектов Петербурга, поддержанный президентом».

Также в ближайшее время откроется новый причал на набережной реки Мойки напротив Дворцовой площади, что повысит доступность исторического центра.

Власти города активно внедряют экологичный водный транспорт: на Арсенальной набережной появится хаб для зарядки электросудов с мощностью станции 450 кВт. В этом году компания «Водоходъ» проектирует судно «Фонтанка 2.0» и готовится к запуску двух гибридных судов типа «Москва 2.0».

Среди нововведений – появление новых экологичных маршрутов, в частности, по маршруту набережная Макарова – Южная дорога – Лахта-центр, где курсировать будет теплоход на сжиженном природном газе. Беглов подчеркнул, что развитие водного транспорта улучшит транспортную логистику и расширит возможности для туристов.

Особое внимание уделяется безопасности и комфортности навигации: с этого сезона прогулочные теплоходы смогут проходить через разведенные пролеты мостов по специальному разрешению. Кроме того, в 2026 году Петербург примет масштабные мероприятия на воде, включая «Алые паруса», Фестиваль ледоколов и соревнования по гребному спорту.

