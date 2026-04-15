    15 апреля 2026, 10:14 • Новости дня

    Иранский супертанкер преодолел морскую блокаду США

    Иранский супертанкер преодолел морскую блокаду США
    @ Thilina Kaluthotage/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранский супертанкер миновал морскую блокаду США, сообщило агентство Fars.

    Иранский супертанкер успешно преодолел морскую блокаду США, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

    Судно, находящееся под санкциями США, пересекло открытое море и Ормузский пролив с включенной системой идентификации местоположения, не предпринимая попыток скрыться.

    Fars подчеркивает, что этот супертанкер способен перевозить до 2 млн баррелей сырой нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов.

    Американская делегация покинула переговоры в Исламабаде без достижения мирного соглашения.

    Президент США пообещал перехватывать платящие дань Тегерану суда.

    14 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Совбез предупредил о возможной подготовке США наземной операции в Иране
    Совбез предупредил о возможной подготовке США наземной операции в Иране
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тель-Авив способны использовать дипломатические переговоры как прикрытие перед началом военных действий против Ирана, сообщили в Совбезе.

    Соединенные Штаты и Израиль способны использовать переговорный процесс исключительно для создания видимости мирного урегулирования, передает ТАСС.

    В комментарии аппарата Совета безопасности России отмечается, что на фоне заявлений о переговорах Пентагон продолжает усиливать военное присутствие США в ближневосточном регионе. В Совбезе подчеркнули, что это может свидетельствовать о подготовке к проведению наземной операции против Ирана.

    Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в тайном планировании наземной атаки под видом переговоров.

    Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям на иранской территории.

    Белый дом подтвердил продолжение военной кампании против Исламской республики.

    Комментарии (2)
    15 апреля 2026, 05:40 • Новости дня
    CNN заявил о раскопках Ираном оставшихся под землей ракетных установок

    Tекст: Катерина Туманова

    В Иране начали убирать завалы у входов в подземные ракетные города, чтобы в период перемирия восстановить военную инфраструктуру после атак по туннелям, сообщает CNN на основе изученных спутниковых снимков.

    Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы. Спутниковые снимки зафиксировали работу фронтальных погрузчиков, которые собирают обломки из туннелей и загружают их в самосвалы, стоящие рядом, передает CNN.

    В ходе предыдущего расследования телеканал выяснил, что США и Израиль наносили удары по входам на базы, чтобы заблокировать выезд ракетных установок и их возвращение на базу для перезарядки.

    По оценкам американской разведки, примерно половина иранских ракетных установок осталась целой после месяца боевых действий, сообщили источники CNN.

    Многие из этих установок могли быть засыпаны землей в результате ударов по входам в туннели.

    По словам Сэма Лэйра, научного сотрудника Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина, усилия по восстановлению доступа к базам, обычно называемым ракетными городами, были вполне ожидаемы.

    «[Прекращение огня] требует от вас смириться с тем, что ваш противник восстановит часть своего военного потенциала, на уничтожение которого вы потратили много времени, усилий и денег», – сказал он.

    Лэр добавил, что это было частью плана Ирана по созданию действующих баз.

    «Это соответствует общей концепции операций в ракетном городе, которая заключалась в том, чтобы выдержать первую атаку, откопаться и затем снова начать атаку», – пояснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля заявила об ударе по ядерному центру Ирана. Израильские ВВС ударили по объектам ядерной программы Ирана. WP сообщила о невозможности уничтожить ракетную программу Ирана.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Совбез спрогнозировал последствия провала переговоров США и Ирана

    Совбез предупредил о возможном возобновлении боев на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет безопасности России предупредил о возможном возобновлении интенсивных боевых действий на Ближнем Востоке, если США и Иран не достигнут договоренностей в течение двух недель.

    «В случае недостижения в ходе переговоров намеченных целей по истечении двух недель боевые действия могут возобновиться с большей интенсивностью», – заявили в Совбезе, передает ТАСС.

    Там подчеркнули, что Тегеран сохраняет значительные запасы вооружения. Также в Совбезе обратили внимание, что ожидаемого ослабления позиций центральной власти в Иране не произошло. Там отмечают, что различные социально-политические группы страны сплотились вокруг руководства, а радикальная оппозиция ушла в подполье, вопреки ожиданиям США и Израиля.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о сохранении конфликтного потенциала на Ближнем Востоке.

    Политолог Владимир Сажин в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал переговоры США и Ирана антрактом перед вторым актом войны.

    Комментарии (3)
    14 апреля 2026, 14:47 • Новости дня
    Песков заявил о стремительном изменении ситуации в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о быстрой смене обстановки в Ормузском проливе и подчеркнул отсутствие результатов переговоров.

    По его словам, президент США фактически пообещал организовать блокаду иранского побережья, однако пока неясно, к чему это приведет, передают «Вести».

    Песков подчеркнул: «Ситуация меняется стремительно. Скажем так, развивается разнонаправленно». Он выразил надежду, что нынешний период перемирия продлится и в итоге приведет к установлению окончательного мира.

    Песков также отметил, что переговоры между Ираном и США завершились безрезультатно, и ситуация остается неопределенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ситуация вокруг возможной блокировки Ормузского пролива может существенно повлиять на мировые рынки.

    Два минных тральщика класса Avenger ВМС США отправились из Сингапура на запад для подготовки операции по разминированию Ормузского пролива.

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил получение уведомления о блокаде Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 08:58 • Новости дня
    СЕНТКОМ: Ни одно судно за день не преодолело блокаду Ормуза
    СЕНТКОМ: Ни одно судно за день не преодолело блокаду Ормуза
    @ Thomas Gagnier/dvidshub.net

    Tекст: Дарья Григоренко

    За первые сутки действия морской блокады ни одно судно, следовавшее в Иран или из Ирана, не смогло её пересечь, сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

    В сообщении отмечается, что в установлении блокады участвовали американские военные, а также десять кораблей и самолетов. «За первые 24 часа ни одно судно не преодолело блокаду, при этом шесть торговых судов выполнили требования американских сил развернуться и вернуться в иранские порты в Оманском заливе», – говорится в заявлении СЕНТКОМ, передают «Вести».

    По информации американских военных, Соединенные Штаты продолжают поддерживать свободу судоходства для танкеров, которые не связаны с иранскими портами.

    Ранее сообщалось, что власти Ирана рассматривают возможность введения новых правил для Ормузского пролива, через который проходит примерно 20% всех мировых поставок нефти и газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля.

    Корпус стражей исламской революции запретил иностранным военным кораблям приближаться к Ормузскому проливу.

    Заместитель главы МИД Ирана Вахид Джалялзаде анонсировал введение нового правового режима для судоходства.

    Комментарии (5)
    14 апреля 2026, 20:04 • Новости дня
    Трамп заявил о новых переговорах с Ираном в Пакистане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий этап переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться уже в ближайшие два дня.

    По словам американского лидера, Пакистан рассматривается как возможная площадка для будущих консультаций, передает РИА «Новости».

    «Вам действительно стоит остаться там (в Пакистане), потому что в ближайшие два дня может что-то произойти, и мы склонны отправиться туда... Скорее всего, мы вернемся туда. Зачем нам ехать в какую-то страну, которая не имеет к этому никакого отношения?» – сказал он газете New York Post.

    Ранее Пакистан предложил провести второй раунд переговоров США и Ирану в Исламабаде.

    Напомним, иранская и американская делегации провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Глава МИД Ирана обвинил США в провале переговоров.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 11:43 • Новости дня
    США и Иран оценили шансы на продление перемирия

    США и Иран оценили шансы на продление перемирия на фоне блокады Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность продления двухнедельного перемирия, несмотря на начало морской блокады американскими силами и угрозы эскалации со стороны Ирана, сообщает Bloomberg.

    США и Иран рассматривают возможность проведения новых переговоров для продления перемирия, передает Bloomberg. Текущий режим прекращения огня действует с 7 апреля, однако истекает уже на следующей неделе.

    Президент США сообщил, что обе стороны выразили готовность к новому этапу переговоров, в то время как американский флот начал блокаду Ормузского пролива с целью ограничить экспорт нефти из Ирана.

    Иран предупредил, что в случае угрозы его портам ответит ударами по объектам в Персидском заливе, назвав действия США «пиратством». По данным иранских вооруженных сил, безопасность региона должна быть обеспечена для всех, иначе ее не будет ни для кого. Саудовская Аравия призывает Вашингтон прекратить блокаду, опасаясь роста напряженности и сбоев в судоходстве.

    Экономические рынки отреагировали на ситуацию ростом акций и снижением цен на нефть. Индекс MSCI All Country World подскочил на 0,4%, а Brent подешевела почти на 3% до 96,50 долларов за баррель. Китай, являющийся крупнейшим покупателем иранской нефти, предупредил, что блокада угрожает мировой торговле, и призвал к немедленному прекращению огня.

    Переговоры между сторонами ранее прошли в Пакистане, но не привели к соглашению, в частности из-за разногласий по поводу ядерной программы Ирана. По информации The New York Times , США предложили приостановить ядерную деятельность Ирана на 20 лет, однако Тегеран согласился лишь на пятилетний срок.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность продолжить переговоры в рамках международного права.

    Ранее президент США приказал начать морскую блокаду Ирана.

    Американский лидер рассматривает возможность возобновления ограниченных военных ударов по исламской республике.

    Президент США пригрозил уничтожением приближающихся к зоне ограничений иранских катеров.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть очень выгодной для обеих сторон.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 00:53 • Новости дня
    Трамп заявил об окончании войны в Иране

    Трамп заявил Fox News об окончании войны в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент в ходе интервью с журналисткой канала Fox News Марией Бартиромо заявил, что война с Ираном «Is over», что в переводе означает «окончена».

    «Срочные новости: президент Дональд Трамп выступит с речью об иранском конфликте завтра в программе «Утро с Марией» в 6 утра по восточному времени. Присоединяйтесь», написала Бартиромо в соцсети Х.

    К посту она приложила видео, на котором рассказывает, как уточнила у президента США, почему в своей стране он постоянно говорит о конфликте с Ираном в прошедшем времени.

    «Он что, окончен»? – спросила она.

    «Окончен», – ответил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть очень выгодной для обеих сторон. Министр финансов США Бессент предположил, что война с Ираном способна обеспечить экономике страны десятилетия стабильности. США и Иран оценили шансы на продление перемирия.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 22:29 • Новости дня
    США пригрозили санкциями банкам Китая и ОАЭ из-за работы с Ираном

    Fox Business: США пригрозили санкциями банкам Китая и ОАЭ за работу с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Банки из ОАЭ, Омана и Китая могут столкнуться с вторичными санкциями США из-за подозрений в проведении операций с иранскими денежными средствами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает телеканал Fox Business.

    Минфин США выпустил официальное предупреждение банкам из Омана, ОАЭ, Гонконга и Китая с угрозой введения вторичных санкций за сотрудничество с Ираном, передает РИА «Новости».

    По данным телеканала Fox Business, американские власти заявляют, что располагают доказательствами проведения через эти банки иранских финансовых операций, связанных с незаконной деятельностью.

    В письмах, направленных в финансовые организации, указывается, что если банки проигнорируют требования США, им грозит полная изоляция от американской финансовой системы. Анонимный представитель администрации президента Дональда Трампа сообщил телеканалу, что это только первый этап давления, дальнейшие меры могут последовать в скором времени.

    С 13 апреля ВМС США начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива. Об этом сообщает Вашингтон, отмечая, что морские суда, не связанные с Ираном, смогут свободно проходить пролив при условии отсутствия оплаты транзита Тегерану. Хотя Иран официально не объявлял о введении платы за проход, власти страны ранее обсуждали такую возможность.

    Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале морской блокады иранских портов.

    Президент США распорядился останавливать взаимодействующие с Ираном торговые суда.

    Ранее американская администрация ввела санкции против китайских и эмиратских компаний за торговлю нефтью.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Очевидец рассказал об ударах Израиля по жилому району Тегерана

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе недавних бомбардировок израильские силы нанесли удар по густонаселенному району столицы Ирана, что привело к жертвам среди мирного населения, рассказал местный житель Реза Хоссейни.

    Израильская армия подвергла бомбардировке жилой район Тегерана, атаковав безоружных граждан, передает РИА «Новости».

    Местный житель Реза Хоссейни поделился подробностями трагедии, произошедшей на юго-востоке иранской столицы в районе Боруджерди.

    «У жителей не было ни оружия, ничего подобного. Многие жили обычной жизнью. В один из дней был мощный взрыв, который привел к этой катастрофе. Израильский режим показал свою жестокость. Как некоторые говорят, они захотели продемонстрировать свою силу за счет беззащитных, которых они принялись уничтожать», – рассказал очевидец.

    По словам горожанина, удары по этому полностью жилому кварталу были нанесены в начале марта. В результате атаки пострадали мирные люди.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали серию ударов по иранской территории, включая Тегеран. В ответ Иран атаковал израильские позиции и американские военные объекты на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и израильские силы нанесли ночные авиаудары по жилым кварталам Тегерана

    Иранское общество Красного Полумесяца зафиксировало атаки на шесть столичных районов.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 14:02 • Новости дня
    Австралия заявила о планах поддержать судоходство через Ормузский пролив

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Австралии сообщил о готовности страны оказать содействие в возобновлении судоходства через Ормузский пролив, учитывая важность глобальных поставок топлива.

    Австралия готова внести свой вклад в восстановление судоходства через Ормузский пролив, передает РИА «Новости» со ссылкой на австралийский канал ABC и министра обороны страны Ричарда Марлза.

    По словам Марлза, Австралия работает со всеми партнерами над тем, как наиболее эффективно поддержать усилия по обеспечению безопасности в проливе.

    Министр подчеркнул: «Мы работаем со всеми нашими партнерами над усилиями, которые предпринимаются в отношении Ормузского пролива, и над тем, как Австралия может внести наибольший вклад».

    Марлз отметил, что правительство Австралии глубоко заинтересовано в открытии пролива и возвращении к нормальному состоянию глобальных цепочек поставок топлива.

    Он также добавил, что сроки возобновления судоходства зависят от развития ситуации на месте, для этого важно наблюдать за ходом режима прекращения огня и обстановкой вокруг пролива.

    Австралия планирует принять участие в саммите, который организуют Британия и Франция для обсуждения мер по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    Вопросы безопасности пролива обострились после того, как Центральное командование ВС США начало блокаду этого стратегического маршрута по поручению президента Дональда Трампа, а переговоры между США и Ираном не принесли результатов.

    Напомним, эскалация в регионе началась после того, как США и Израиль 28 февраля нанесли удары по объектам в Иране, на что последовал ответ Тегерана по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке. Несмотря на попытки договориться о двенедельном режиме прекращения огня, стороны не достигли соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно Rich Starry компании Shanghai Xuanrun Shipping стало первым, кто прошел Ормузский пролив после введения американских ограничений.

    Евросоюз заявил, что не поддерживает действий, которые ограничивают свободу судоходства через Ормузский пролив. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил получение уведомления о блокаде Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 12:17 • Новости дня
    Лавров и глава МИД ОАЭ призвали остановить конфликт на Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств России и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла бен Заид подчеркнули необходимость немедленного прекращения всех боевых действий на Ближнем Востоке.

    Сергей Лавров и Абдалла бен Заид обсудили ситуацию на Ближнем Востоке по телефону. В ходе разговора стороны выступили за немедленное прекращение и невозобновление всех боевых действий в регионе, говорится в сообщении на сайте МИД.

    Собеседники подчеркнули необходимость продолжения политико-дипломатических усилий для выхода из кризиса, который возник после неспровоцированного нападения США и Израиля на Иран, говорится в сообщении российского МИДа. Оба министра отметили важность дипломатического подхода для стабилизации обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор. Стороны обсудили дипломатические усилия по стабилизации обстановки в регионе. Иранское внешнеполитическое ведомство сообщило о состоявшемся контакте между министрами.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 21:28 • Новости дня
    В Совбезе сообщили об устойчивой работе системы госуправления Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Система государственного и военного управления в Иране продолжает работать стабильно, несмотря на ожидания США и Израиля, отмечает аппарат Совета безопасности России.

    В Совете безопасности России заявили: «В настоящее время иранские власти сохраняют контроль над ситуацией внутри страны. Система государственного и военного управления функционирует устойчиво». Также в комментарии отмечается, что прогнозы Вашингтона и Тель-Авива о возможных беспорядках не оправдались, передает ТАСС.

    Ранее Совет безопасности России предупредил о возможном возобновлении интенсивных боевых действий на Ближнем Востоке, если США и Иран не достигнут договоренностей в течение двух недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о сохранении конфликтного потенциала на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 14:26 • Новости дня
    МИД Катара заявил о необходимости продолжить перемирие США и Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Перемирие между Соединенными Штатами и Ираном нуждается в продолжении, а все текущие усилия направлены на его укрепление, сообщил официальный представитель катарского внешнеполитического ведомства Маджид аль-Ансари.

    Соглашение о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном нуждается в продлении, передает РИА «Новости». Об этом в ходе пресс-конференции заявил официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.

    «Перемирие между Ираном и США должно продолжаться, и сейчас основное внимание уделяется его укреплению», – подчеркнул дипломат.

    Представитель ведомства добавил, что ближневосточные государства поддерживают интенсивные контакты для успешного исхода посреднических усилий и деэскалации. Кроме того, Доха ожидает подтверждения очередного раунда диалога между американской и иранской делегациями в Пакистане. Катар намерен и дальше содействовать дипломатическому процессу на этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США и Ирана начали переговоры при посредничестве Пакистана.

    Власти этой страны предложили провести второй раунд диалога в Исламабаде.

    Вашингтон и Тегеран рассматривают возможность продления действующего перемирия.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 12:29 • Новости дня
    Лавров и Фидан обсудили выход из кризиса вокруг Ирана и Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонные переговоры, во время которых рассмотрели ситуацию вокруг Ирана и Украины.

    В ходе беседы стороны затронули вопросы кризиса, возникшего после нападения США и Израиля на Иран, и подчеркнули готовность поддерживать усилия по мирному урегулированию ситуации, говорится в сообщении на сайте МИД.

    Лавров и Фидан также обсудили развитие событий вокруг Украины и возможность возобновления трехсторонних переговоров с участием США.

    Министр иностранных дел Турции подтвердил готовность предоставить стамбульскую площадку для таких переговоров. В комментарии МИД России говорится: «Хакан Фидан затронул также последнее развитие событий вокруг Украины и перспективы возобновления трехстороннего переговорного процесса с участием США, подтвердив готовность предоставить для этих целей стамбульскую площадку. Сергей Лавров изложил оценки действий и заявлений киевского режима на нынешнем этапе».

    Кроме того, стороны выразили обоюдную заинтересованность в содействии дипломатическим усилиям по мирному урегулированию кризиса на Ближнем Востоке и вокруг Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы внешнеполитических ведомств России и Ирана провели телефонный разговор.

    Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили дипломатические усилия по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
