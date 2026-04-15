В Черногории допустили перенос решения о введении виз для россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Камадж заявил, что Черногория пока не приняла официального решения о введении визового режима для граждан России, пишет ТАСС.

«Хотя этот вопрос рассматривается в рамках процесса интеграции Черногории в ЕС, на данном этапе нет официально подтвержденного решения или точных сроков», – заявил Камадж.

По его словам, решение о введении виз будет зависеть от стратегических соображений и будет принято с учетом дальнейших обстоятельств. О любом изменении правил въезда для россиян власти страны обещают объявить публично. Камадж подчеркнул, что сейчас заниматься этим вопросом преждевременно.

Ранее президент Черногории Яков Милатович отмечал, что республика намерена привести визовые правила в соответствие с требованиями Евросоюза, однако стремится отсрочить введение новых норм. В то же время посольство Черногории в России сообщило, что переход на визовый режим для граждан России планируется завершить к концу сентября 2026 года.

На данный момент россияне могут въезжать в Черногорию без оформления визы на срок до 30 дней. Ранее директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявлял, что введение виз ударит по туристической индустрии Черногории и негативно отразится на ее экономике.

Ранее власти республики поддержали антироссийские санкции ради согласования своей внешней политики с ЕС.