Россия представила Международный фестиваль молодежи на форуме ООН

Tекст: Вера Басилая

Презентация Международного фестиваля молодежи состоялась на полях Молодежного форума Экономического и Социального Совета ООН в Нью-Йорке.

Делегацию России возглавил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, который подчеркнул, что фестиваль станет глобальной площадкой для диалога и объединения молодых лидеров со всего мира. В состав делегации вошли представители Росмолодежи, МИД России, Дирекции Всемирного фестиваля молодежи и других организаций.

Гуров отметил, что Россия открыта миру и приглашает молодых людей присоединиться к созданию многополярного будущего. По его словам, уже поступило около 65 тыс. заявок из 176 стран, большинство из них – от иностранных участников. Сам фестиваль пройдет в Екатеринбурге и объединит 10 тыс. молодых людей, из которых половина – иностранцы. Для подростков предусмотрена отдельная программа с наставниками от более 60 ведущих мировых компаний.

В презентации приняли участие представители постоянного представительства России при ООН и МИД России. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков назвал фестиваль уникальной площадкой для определения направлений мирового развития на основе равноправного диалога. Генеральный директор дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов отметил, что фестиваль станет пространством для обмена идеями и поиска совместных решений.

Мероприятие вызвало большой интерес у аудитории – участники из разных стран задавали вопросы, обсуждали форматы участия и делились своим видением роли молодежи в развитии международного сотрудничества. Представители разных стран, включая США, Канаду и Китай, подчеркнули важность подобных событий для реализации молодежного потенциала.

В рамках визита российская делегация провела двусторонние встречи с представителями Ганы, Узбекистана, Китая и Уганды, обсудив возможности стажировок, обмена опытом и поддержку молодых предпринимателей. Также в штаб-квартире ООН запланирован министерский завтрак молодежного офиса ООН и выступление главы Росмолодежи на пленарной сессии форума.

Регистрация на Международный фестиваль молодежи 2026 года началась 5 февраля.

Организаторы мероприятия получили более 60 тыс. заявок из 175 стран.

