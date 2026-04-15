Мадьяр назвал условия разморозки фондов ЕС для Венгрии

Мадьяр пообещал выполнить четыре требования ЕС для получения 22 млрд евро

Мадьяр рассказал, что обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен четыре условия для разблокировки финансирования: принятие антикоррупционных мер, приостановка работы государственных СМИ, восстановление свободы академической среды и представление венгерских интересов на всех площадках, передает РИА «Новости».

Мадьяр уточнил, что Венгрия присоединится к Европейской прокуратуре и создаст специальные органы для борьбы с коррупцией. Он добавил: «Вчера я последний раз разговаривал с председателем Еврокомиссии... Я еще раз назову четыре условия... Первое условие – мы примем антикоррупционные меры, и Венгрия присоединится к Европейской прокуратуре. Мы создадим Национальное управление по возвращению и защите активов, а также другое управление по борьбе с коррупцией во всей государственной сфере», – сказал Мадьяр в интервью радио Kossuth.

Также он сообщил, что после формирования правительства будет приостановлена новостная служба общественных СМИ, а для возвращения свободы академической среды будет выполнено соответствующее четвертое условие. На этих условиях, по словам Мадьяра, Венгрия вернет «домой» 8000 млрд форинтов, что составляет примерно 22 млрд евро по текущему курсу.

Выборы в парламент Венгрии прошли 12 апреля, партия «Тиса», согласно 98,9% обработанных голосов, получит 136 из 199 мест, обеспечив себе конституционное большинство. Партия «Фидес» Виктора Орбана получит 57 мест, окончательные итоги выборов будут объявлены к вечеру 18 апреля.

Финансирование Венгрии было заморожено Еврокомиссией в 2022 году из-за опасений по поводу коррупции и прозрачности государственных закупок.

Брюссель потребовал от Будапешта выполнения 27 условий для разблокировки замороженных средств. Среди них – демонтаж политического наследия Виктора Орбана и проведение масштабных реформ новым правительством Петера Мадьяра.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах сотрудничества с новым венгерским правительством.

Петер Мадьяр после победы на выборах заявил о намерении «вернуть Венгрию в европейское сообщество».

При этом Мадьяр намерен сохранить поставки нефти и газа из России.