Лавров объяснил отказ поддержать резолюцию ООН по Ормузскому проливу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лавров заявил, что Россия и Китай заблокировали резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу, так как в документе содержалась только критика Ирана и не были отражены реальные причины конфликта, передает РБК.

«Есть сильное желание тех, кто начал конфликт, продвинуть концепцию двух войн – дескать, вот что Иран атакован США и Израилем, это ничего не значит с точки зрения ответа Ирана. Мы солидарны с арабскими странами, что они не должны страдать от этой войны», – сказал Лавров. Он также отметил, что нельзя игнорировать военное присутствие США на территории арабских государств, соседствующих с Ираном.

Министр пояснил, что Россия и Китай не поддержали резолюцию, потому что в ней не упоминались обстоятельства, предшествовавшие эскалации. Лавров подчеркнул, что принятие такого документа могло бы привести к отказу Ирана от переговоров и продолжению конфликта, что дало бы повод инициаторам конфликта заявить о согласии Совбеза ООН с их действиями.

По словам Лаврова, ни Россия, ни Китай не заинтересованы в подрыве авторитета Совбеза ООН. Министр настаивает на продолжении диалога и достижении договоренности об открытии Ормузского пролива, что, по его мнению, позволит избежать подобных конфликтов и в Баб-эль-Мандебском проливе.

Ранее Тегеран обратился к Москве с просьбой о недопущении принятия данного документа.

Российская сторона приветствовала настрой Ирана на продолжение дипломатических усилий для стабилизации обстановки.