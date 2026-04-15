Израильский беспилотник атаковал автомобиль к югу от Бейрута

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израильский беспилотник ВВС атаковал автомобиль на трассе в районе Саадият, примерно в 20 километрах к югу от Бейрута, передает РИА «Новости».

Источник в ливанской службе скорой помощи сообщил агентству, что дрон выпустил две ракеты по машине на главной дороге, соединяющей столицу Ливана с южными регионами страны.

По предварительной информации, в результате атаки есть погибшие, однако их точное число пока не называется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский беспилотник атаковал бригаду ливанского Красного Креста на юге страны.

В ходе боевых действий в этом регионе погиб один военнослужащий Армии обороны Израиля.

Ранее дрон ЦАХАЛ поразил автомобиль с репортерами в районе Джизина.