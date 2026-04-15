Захарова заявила, что США собирают с членов НАТО дань как с вассалов

Tекст: Вера Басилая

Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что США берут со своих партнеров по НАТО дань, аналогичную вассальной.

«Вот эти все страны – члены НАТО платят исправно дань США внутри Североатлантического альянса за то и потому, что США, как заявили в Вашингтоне, как бы несут за них ответственность и готовы обеспечивать их безопасность», – заявила Захарова.

Она подчеркнула, что изначально договор альянса предполагал равноправное участие всех государств, однако на практике ситуация изменилась: «Сейчас все свелось к тому, что вроде бы они равноправные, но при этом они (США) берут с тех других равноправных дань, как будто они не равноправные, а вассалы».

Дипломат также заявила, что «все члены НАТО платят США для того, чтобы те их защищали, – правда, не говоря от кого, но как бы намекая, что есть у них восточный сосед, Россия», при этом, по ее словам, США сами создают угрозы, например, грозят отнять Гренландию.

Кроме того, Захарова указала на комплекс «белого человека» и чувство исключительности на Западе, из-за которых, по ее словам, западные страны не признают собственные ошибки и не готовы к раскаянию. Она заявила, что признание ошибок, в том числе в вопросах гендерной политики, потребовало бы компенсаций, к чему Запад не готов.

Ранее американский лидер объяснил свое решение попрощаться с НАТО реакцией союзников на планы по контролю над Гренландией.

Представитель МИД Мария Захарова посоветовала США и НАТО почитать Фрейда.