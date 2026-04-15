Эксперты «Перезвони сам» дали рекомендации по защите «умного дома» от кибератак

Эксперты проекта «Перезвони сам» поделились рекомендациями по защите умного дома от кибератак. В условиях роста популярности умных устройств – от видеокамер до роботов-пылесосов – повышается и риск вмешательства злоумышленников. Для минимизации угроз специалисты советуют создать отдельную гостевую вайфай-сеть для гаджетов и для каждого устройства использовать уникальные сложные пароли, а также включать двухфакторную аутентификацию, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.
Руководитель проекта Валентина Шилина отмечает: «Технологии умного дома продолжают развиваться, и вместе с ними эволюционируют системы защиты. Однако для безопасности важно не забывать о базовых правилах кибергигиены. Лучшая защита – это комплексный подход. Сочетайте технические меры, такие как сегментация сети, фаерволы, системы обнаружения вторжений, с организационными, например, проводите аудиты безопасности».
Эксперты напоминают, что к основным рискам относятся вмешательство в работу устройств, несанкционированное прослушивание с помощью микрофонов, утечка личных данных и возможность краж на основе информации о присутствии жильцов. Среди признаков взлома называют внезапные сбои, появление неизвестных устройств в сети и аномальный расход трафика. В случае подозрения на взлом рекомендуется немедленно отключить устройство, сменить пароли и вернуть заводские настройки, а также обратиться к производителю.
Проект «Перезвони сам» был создан в 2022 году при поддержке Правительства Москвы и МВД России. На сайте публикуются памятки, советы, записи вебинаров и информация о мероприятиях, на которых разбираются реальные истории пострадавших и принимаются меры против телефонного и интернет-мошенничества. Проект отмечен национальными и международными наградами в сфере информационной безопасности и поддерживает задачи нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».