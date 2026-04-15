Путин пригласил президента Индонезии на форум «Россия – Исламский мир» в Казани

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин пригласил президента Индонезии Прабово Субианто принять участие в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» и Международной промышленной выставке «Иннопром», передает ТАСС.

Министр иностранных дел Индонезии Сугионо заявил, что приглашение касается мероприятий, которые пройдут в мае и июле.

По его словам, глава российского государства предложил Субианто участие в KazanForum, запланированном на май в Казани, а также в отраслевой выставке «Иннопром», которая состоится в июле в Екатеринбурге. Сугионо подчеркнул, что Джакарта рассматривает Москву как стратегического партнера в экономике и торговле.

Министр отметил, что правительства Индонезии и России ищут новые возможности для развития экономических связей и углубления контактов между странами. Форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» в 2026 году пройдет с 12 по 17 мая на разных площадках в Казани. Основная деловая программа запланирована на 14–15 мая в Международном выставочном центре «Казань экспо». Промышленная выставка «Иннопром» пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбурге.

Стороны договорились о долгосрочном сотрудничестве в сфере энергетики.

Владимир Путин отметил перспективы роста товарооборота между странами по итогам года.