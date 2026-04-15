Захарова назвала отношения США и НАТО травматичными и посоветовала почитать Фрейда

Tекст: Вера Басилая

Захарова считает, что отношения между США и НАТО имеют травматичный характер, передает радио Sputnik.

Захарова отметила, что члены альянса платят США за защиту, не называя конкретного противника, но намекая на Россию, при этом Вашингтон угрожает союзникам, например, «отнять Гренландию». Она подчеркнула, что даже после того, как НАТО выполнил требование США по расходам на оборону, Вашингтон остался недоволен из-за отсутствия поддержки в Ормузском проливе.

«Это нездоровые отношения, какой-то травматический характер отношений. Вот тут вот им Фрейд нужен просто безвариативно. Нужно открывать книгу и читать», – подчеркнула Захарова. По ее мнению, союз НАТО и США характеризуется внутренними противоречиями и взаимными обидами.

Также Захарова заявила, что Россия и Китай являются стабилизирующим фактором в международных отношениях. Она отметила, что если бы Россия и Китай не заблокировали резолюцию по Ормузскому проливу, ситуация могла бы стать крайне опасной. По словам дипломата, две страны объединяют огромные ресурсы ради стабильности на планете.

Напомним, ранее президент США заявил о возможности выхода страны из НАТО, если альянс не окажет поддержку Вашингтону в операции против Ирана.

Ранее президент США упрекнул Североатлантический альянс в отсутствии помощи с Гренландией.

Американский лидер также назвал европейских союзников трусами из-за отказа от военной операции в Ормузском проливе.