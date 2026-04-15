СЕНТКОМ: Ни одно судно за день не преодолело блокаду Ормуза

TWZ сообщил о переброске минных тральщиков ВМС США на Ближний Восток

Tекст: Дмитрий Зубарев

Два минных тральщика класса Avenger, USS Chief и USS Pioneer, были замечены покидающими Сингапур и направляющимися на запад, сообщает TWZ.

Появились сообщения о том, что их конечной целью может быть зона ответственности Центрального командования США (CENTCOM), однако официально этот маршрут пока не подтвержден. По данным сайта отслеживания судов MarineTraffic, оба корабля прошли через Малаккский пролив и, возможно, прибыли в порт Ао Макхам на Пхукете, Таиланд.

CENTCOM на прошлой неделе объявил о начале подготовки к зачистке мин в Ормузском проливе, уточнив, что к операции также присоединятся подводные дроны и другие традиционные тральщики. Президент Трамп заявил телеканалу Fox News, что операция по разминированию уже началась, и отметил прибытие дополнительных минно-тральных сил. К зачистке подключились и эсминцы USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy, однако их основное назначение – обеспечение безопасности, а не поиск мин.

Ранее большая часть специально оборудованных для траления кораблей находилась в Бахрейне, но в преддверии конфликта с Ираном они были выведены из региона, а часть переброшена в Юго-Восточную Азию. Теперь основные силы по разминированию сосредоточены в Японии и Сингапуре, что затрудняет быстрое реагирование на угрозу иранских мин в стратегическом проливе. Роль кораблей-маток для тральщиков и беспилотных платформ может быть возложена на экспедиционное судно USS John L. Canley, также замеченное на маршруте из Сингапура в Индийский океан.

CENTCOM не уточняет подробности состава группировки для разминирования, однако отмечает, что к операции присоединятся беспилотные и пилотируемые средства, а также дополнительные силы обеспечения. Точные масштабы минной угрозы и количество установленных мин остаются неизвестными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале блокады иранских портов.

Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил проход двух американских эсминцев в Персидский залив для очистки вод от мин.

Ранее американские противоминные корабли неожиданно ушли из стратегически важного Ормузского пролива в малайзийский порт.