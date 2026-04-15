    15 апреля 2026, 08:58 • Новости дня

    СЕНТКОМ: Ни одно судно за день не преодолело блокаду Ормуза

    СЕНТКОМ: Ни одно судно за день не преодолело блокаду Ормуза
    Tекст: Дарья Григоренко

    За первые сутки действия морской блокады ни одно судно, следовавшее в Иран или из Ирана, не смогло её пересечь, сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

    В сообщении отмечается, что в установлении блокады участвовали американские военные, а также десять кораблей и самолетов. «За первые 24 часа ни одно судно не преодолело блокаду, при этом шесть торговых судов выполнили требования американских сил развернуться и вернуться в иранские порты в Оманском заливе», – говорится в заявлении СЕНТКОМ, передают «Вести».

    По информации американских военных, Соединенные Штаты продолжают поддерживать свободу судоходства для танкеров, которые не связаны с иранскими портами.

    Ранее сообщалось, что власти Ирана рассматривают возможность введения новых правил для Ормузского пролива, через который проходит примерно 20% всех мировых поставок нефти и газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля.

    Корпус стражей исламской революции запретил иностранным военным кораблям приближаться к Ормузскому проливу.

    Заместитель главы МИД Ирана Вахид Джалялзаде анонсировал введение нового правового режима для судоходства.

    14 апреля 2026, 10:01 • Новости дня
    Китайский танкер прошел Ормузский пролив вопреки блокаде США

    Reuters: Китайский танкер прорвал американскую блокаду Ормузского пролива

    Китайский танкер прошел Ормузский пролив вопреки блокаде США
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Судно Rich Starry компании Shanghai Xuanrun Shipping стало первым кораблем, миновавшим Ормузский пролив после введения ограничений со стороны США на проход коммерческого флота по Ормузскому проливу.

    Китайский танкер, находящийся под санкциями Вашингтона за сотрудничество с Ираном, прошел через Ормузский пролив, передает Reuters.

    Судно с китайским экипажем на борту покинуло акваторию залива, несмотря на попытки США заблокировать этот транспортный коридор.

    По информации аналитических платформ LSEG, MarineTraffic и Kpler, танкер среднего класса перевозит около 250 тыс. баррелей метанола. Свой груз судно приняло в порту Хамрия на территории ОАЭ. Владелец корабля пока не прокомментировал ситуацию.

    Во вторник в пролив вошел еще один попавший под американские санкции танкер Murlikishan. Ожидается, что 16 апреля пустое судно загрузит мазут в Ираке. Ранее этот корабль, носивший название MKA, по данным агентства, уже транспортировал российскую и иранскую нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биржевые котировки нефти упали на фоне американской морской блокады Ормузского пролива.

    США заявляли о готовности уничтожать иранские катера при их приближении к зоне морской блокады Ормузского пролива.

    Комментарии (12)
    14 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Совбез предупредил о возможной подготовке США наземной операции в Иране
    Совбез предупредил о возможной подготовке США наземной операции в Иране
    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тель-Авив способны использовать дипломатические переговоры как прикрытие перед началом военных действий против Ирана, сообщили в Совбезе.

    Соединенные Штаты и Израиль способны использовать переговорный процесс исключительно для создания видимости мирного урегулирования, передает ТАСС.

    В комментарии аппарата Совета безопасности России отмечается, что на фоне заявлений о переговорах Пентагон продолжает усиливать военное присутствие США в ближневосточном регионе. В Совбезе подчеркнули, что это может свидетельствовать о подготовке к проведению наземной операции против Ирана.

    Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в тайном планировании наземной атаки под видом переговоров.

    Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям на иранской территории.

    Белый дом подтвердил продолжение военной кампании против Исламской республики.

    Комментарии (2)
    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Совбез спрогнозировал последствия провала переговоров США и Ирана

    Совбез предупредил о возможном возобновлении боев на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет безопасности России предупредил о возможном возобновлении интенсивных боевых действий на Ближнем Востоке, если США и Иран не достигнут договоренностей в течение двух недель.

    «В случае недостижения в ходе переговоров намеченных целей по истечении двух недель боевые действия могут возобновиться с большей интенсивностью», – заявили в Совбезе, передает ТАСС.

    Там подчеркнули, что Тегеран сохраняет значительные запасы вооружения. Также в Совбезе обратили внимание, что ожидаемого ослабления позиций центральной власти в Иране не произошло. Там отмечают, что различные социально-политические группы страны сплотились вокруг руководства, а радикальная оппозиция ушла в подполье, вопреки ожиданиям США и Израиля.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о сохранении конфликтного потенциала на Ближнем Востоке.

    Политолог Владимир Сажин в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал переговоры США и Ирана антрактом перед вторым актом войны.

    Комментарии (3)
    14 апреля 2026, 11:23 • Новости дня
    Китай осудил американскую блокаду Ормузского пролива

    МИД Китая назвал блокаду США Ормузского пролива безответственным поступком

    Китай осудил американскую блокаду Ормузского пролива
    Tекст: Ольга Иванова

    Пекин осудил действия США в Ормузском проливе, подчеркнув, что блокада может привести к усугублению ситуации и поставить под угрозу морскую безопасность.

    Блокада США Ормузского пролива является опасным и безответственным поступком, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге, передает РИА «Новости». Он отметил, что такие действия только усиливают напряженность в регионе.

    По словам Го Цзякуня, наращивание военного присутствия США и целенаправленная блокада в условиях достигнутого соглашения о временном прекращении огня лишь усиливают противоречия. Дипломат подчеркнул, что эти шаги могут подорвать хрупкое перемирие и создать серьезную угрозу безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    «Это опасный и безответственный поступок», – заявил представитель МИД КНР. Китай призывает все стороны к сдержанности и урегулированию противоречий путем диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон задействовал более 10 военных кораблей для перекрытия судоходства в Ормузском проливе. Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 14:47 • Новости дня
    Песков заявил о стремительном изменении ситуации в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о быстрой смене обстановки в Ормузском проливе и подчеркнул отсутствие результатов переговоров.

    По его словам, президент США фактически пообещал организовать блокаду иранского побережья, однако пока неясно, к чему это приведет, передают «Вести».

    Песков подчеркнул: «Ситуация меняется стремительно. Скажем так, развивается разнонаправленно». Он выразил надежду, что нынешний период перемирия продлится и в итоге приведет к установлению окончательного мира.

    Песков также отметил, что переговоры между Ираном и США завершились безрезультатно, и ситуация остается неопределенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ситуация вокруг возможной блокировки Ормузского пролива может существенно повлиять на мировые рынки.

    Два минных тральщика класса Avenger ВМС США отправились из Сингапура на запад для подготовки операции по разминированию Ормузского пролива.

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил получение уведомления о блокаде Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 11:43 • Новости дня
    США и Иран оценили шансы на продление перемирия

    США и Иран оценили шансы на продление перемирия на фоне блокады Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность продления двухнедельного перемирия, несмотря на начало морской блокады американскими силами и угрозы эскалации со стороны Ирана, сообщает Bloomberg.

    США и Иран рассматривают возможность проведения новых переговоров для продления перемирия, передает Bloomberg. Текущий режим прекращения огня действует с 7 апреля, однако истекает уже на следующей неделе.

    Президент США сообщил, что обе стороны выразили готовность к новому этапу переговоров, в то время как американский флот начал блокаду Ормузского пролива с целью ограничить экспорт нефти из Ирана.

    Иран предупредил, что в случае угрозы его портам ответит ударами по объектам в Персидском заливе, назвав действия США «пиратством». По данным иранских вооруженных сил, безопасность региона должна быть обеспечена для всех, иначе ее не будет ни для кого. Саудовская Аравия призывает Вашингтон прекратить блокаду, опасаясь роста напряженности и сбоев в судоходстве.

    Экономические рынки отреагировали на ситуацию ростом акций и снижением цен на нефть. Индекс MSCI All Country World подскочил на 0,4%, а Brent подешевела почти на 3% до 96,50 долларов за баррель. Китай, являющийся крупнейшим покупателем иранской нефти, предупредил, что блокада угрожает мировой торговле, и призвал к немедленному прекращению огня.

    Переговоры между сторонами ранее прошли в Пакистане, но не привели к соглашению, в частности из-за разногласий по поводу ядерной программы Ирана. По информации The New York Times , США предложили приостановить ядерную деятельность Ирана на 20 лет, однако Тегеран согласился лишь на пятилетний срок.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность продолжить переговоры в рамках международного права.

    Ранее президент США приказал начать морскую блокаду Ирана.

    Американский лидер рассматривает возможность возобновления ограниченных военных ударов по исламской республике.

    Президент США пригрозил уничтожением приближающихся к зоне ограничений иранских катеров.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть очень выгодной для обеих сторон.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 05:40 • Новости дня
    CNN заявил о раскопках Ираном оставшихся под землей ракетных установок

    Tекст: Катерина Туманова

    В Иране начали убирать завалы у входов в подземные ракетные города, чтобы в период перемирия восстановить военную инфраструктуру после атак по туннелям, сообщает CNN на основе изученных спутниковых снимков.

    Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы. Спутниковые снимки зафиксировали работу фронтальных погрузчиков, которые собирают обломки из туннелей и загружают их в самосвалы, стоящие рядом, передает CNN.

    В ходе предыдущего расследования телеканал выяснил, что США и Израиль наносили удары по входам на базы, чтобы заблокировать выезд ракетных установок и их возвращение на базу для перезарядки.

    По оценкам американской разведки, примерно половина иранских ракетных установок осталась целой после месяца боевых действий, сообщили источники CNN.

    Многие из этих установок могли быть засыпаны землей в результате ударов по входам в туннели.

    По словам Сэма Лэйра, научного сотрудника Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина, усилия по восстановлению доступа к базам, обычно называемым ракетными городами, были вполне ожидаемы.

    «[Прекращение огня] требует от вас смириться с тем, что ваш противник восстановит часть своего военного потенциала, на уничтожение которого вы потратили много времени, усилий и денег», – сказал он.

    Лэр добавил, что это было частью плана Ирана по созданию действующих баз.

    «Это соответствует общей концепции операций в ракетном городе, которая заключалась в том, чтобы выдержать первую атаку, откопаться и затем снова начать атаку», – пояснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля заявила об ударе по ядерному центру Ирана. Израильские ВВС ударили по объектам ядерной программы Ирана. WP сообщила о невозможности уничтожить ракетную программу Ирана.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 20:04 • Новости дня
    Трамп заявил о новых переговорах с Ираном в Пакистане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий этап переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться уже в ближайшие два дня.

    По словам американского лидера, Пакистан рассматривается как возможная площадка для будущих консультаций, передает РИА «Новости».

    «Вам действительно стоит остаться там (в Пакистане), потому что в ближайшие два дня может что-то произойти, и мы склонны отправиться туда... Скорее всего, мы вернемся туда. Зачем нам ехать в какую-то страну, которая не имеет к этому никакого отношения?» – сказал он газете New York Post.

    Ранее Пакистан предложил провести второй раунд переговоров США и Ирану в Исламабаде.

    Напомним, иранская и американская делегации провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Глава МИД Ирана обвинил США в провале переговоров.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 10:47 • Новости дня
    Politico: США приступили к морской блокаде Ирана вопреки позиции союзников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон задействовал более десяти военных кораблей для перекрытия судоходства в Ормузском проливе, вызвав резкую критику со стороны европейских и азиатских партнеров, пишут американские СМИ.

    В распоряжении американского командования находится свыше десяти боевых судов, включая корабль USS Tripoli с морской пехотой на борту, пишет Politico.

    Президент США Дональд Трамп распорядился останавливать любые суда, взаимодействующие с иранскими портами или оплачивающие транзит. Такой маневр, по мнению издания, грозит спровоцировать глобальный конфликт в случае перехвата кораблей под флагами Китая или России.

    Пекин категорически отверг действия Вашингтона. Министр обороны КНР Дун Цзюнь подчеркнул право страны на свободную торговлю и призвал не вмешиваться в китайско-иранские соглашения.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и глава Минобороны Испании Маргарита Роблес также отказались поддержать миссию, назвав происходящее бессмысленной эскалацией.

    Военно-морские силы США планируют разместиться в северной части Аравийского моря, чтобы избежать атак иранских беспилотников. Задержанные торговые суда будут направляться в дружественные гавани, вероятнее всего, в Оман. Однако Пентагон уже сталкивается с серьезными логистическими трудностями из-за нехватки ресурсов.

    Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля. Трамп пригрозил уничтожением приближающихся к зоне ограничений катеров. Мировые цены на нефть марки Brent подскочили на 9,1% на фоне этих событий.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 00:53 • Новости дня
    Трамп заявил об окончании войны в Иране

    Трамп заявил Fox News об окончании войны в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент в ходе интервью с журналисткой канала Fox News Марией Бартиромо заявил, что война с Ираном «Is over», что в переводе означает «окончена».

    «Срочные новости: президент Дональд Трамп выступит с речью об иранском конфликте завтра в программе «Утро с Марией» в 6 утра по восточному времени. Присоединяйтесь», написала Бартиромо в соцсети Х.

    К посту она приложила видео, на котором рассказывает, как уточнила у президента США, почему в своей стране он постоянно говорит о конфликте с Ираном в прошедшем времени.

    «Он что, окончен»? – спросила она.

    «Окончен», – ответил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть очень выгодной для обеих сторон. Министр финансов США Бессент предположил, что война с Ираном способна обеспечить экономике страны десятилетия стабильности. США и Иран оценили шансы на продление перемирия.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 22:29 • Новости дня
    США пригрозили санкциями банкам Китая и ОАЭ из-за работы с Ираном

    Fox Business: США пригрозили санкциями банкам Китая и ОАЭ за работу с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Банки из ОАЭ, Омана и Китая могут столкнуться с вторичными санкциями США из-за подозрений в проведении операций с иранскими денежными средствами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает телеканал Fox Business.

    Минфин США выпустил официальное предупреждение банкам из Омана, ОАЭ, Гонконга и Китая с угрозой введения вторичных санкций за сотрудничество с Ираном, передает РИА «Новости».

    По данным телеканала Fox Business, американские власти заявляют, что располагают доказательствами проведения через эти банки иранских финансовых операций, связанных с незаконной деятельностью.

    В письмах, направленных в финансовые организации, указывается, что если банки проигнорируют требования США, им грозит полная изоляция от американской финансовой системы. Анонимный представитель администрации президента Дональда Трампа сообщил телеканалу, что это только первый этап давления, дальнейшие меры могут последовать в скором времени.

    С 13 апреля ВМС США начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива. Об этом сообщает Вашингтон, отмечая, что морские суда, не связанные с Ираном, смогут свободно проходить пролив при условии отсутствия оплаты транзита Тегерану. Хотя Иран официально не объявлял о введении платы за проход, власти страны ранее обсуждали такую возможность.

    Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале морской блокады иранских портов.

    Президент США распорядился останавливать взаимодействующие с Ираном торговые суда.

    Ранее американская администрация ввела санкции против китайских и эмиратских компаний за торговлю нефтью.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 09:59 • Новости дня
    Вэнс заявил о достижении США целей операции против Ирана

    Вэнс сообщил о достижении целей и готовности США свернуть операцию в Иране

    Вэнс заявил о достижении США целей операции против Ирана
    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что военная операция против Ирана может быть завершена, так как основные задачи уже выполнены.

    США могут свернуть военную операцию против Ирана, так как основные цели атаки достигнуты, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News, передает РИА «Новости».

    «Я бы предпочел, чтобы мы свернули операцию через большие и успешные переговоры», – заявил Вэнс.

    Он отметил, что теперь дальнейшее развитие событий зависит от действий Тегерана. Вице-президент подчеркнул, что характер будущих переговоров может радикально измениться, если Иран не откроет проход через Ормузский пролив.

    Среди ключевых вопросов Вэнс выделил проблему обогащенного урана. Власти США настаивают на полном изъятии этих материалов у Исламской Республики Иран, что остается главным препятствием на пути к урегулированию конфликта.

    Ранее Вэнс заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть очень выгодной для обеих сторон.

    Министр финансов США Скотт Бессент предположил, что война с Ираном способна обеспечить экономике страны десятилетия стабильности.

    Американская делегация покинула Исламабад без достижения соглашения с Ираном.

    Власти Пакистана предложили провести второй раунд переговоров.

    Комментарии (2)
    14 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Очевидец рассказал об ударах Израиля по жилому району Тегерана

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе недавних бомбардировок израильские силы нанесли удар по густонаселенному району столицы Ирана, что привело к жертвам среди мирного населения, рассказал местный житель Реза Хоссейни.

    Израильская армия подвергла бомбардировке жилой район Тегерана, атаковав безоружных граждан, передает РИА «Новости».

    Местный житель Реза Хоссейни поделился подробностями трагедии, произошедшей на юго-востоке иранской столицы в районе Боруджерди.

    «У жителей не было ни оружия, ничего подобного. Многие жили обычной жизнью. В один из дней был мощный взрыв, который привел к этой катастрофе. Израильский режим показал свою жестокость. Как некоторые говорят, они захотели продемонстрировать свою силу за счет беззащитных, которых они принялись уничтожать», – рассказал очевидец.

    По словам горожанина, удары по этому полностью жилому кварталу были нанесены в начале марта. В результате атаки пострадали мирные люди.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали серию ударов по иранской территории, включая Тегеран. В ответ Иран атаковал израильские позиции и американские военные объекты на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и израильские силы нанесли ночные авиаудары по жилым кварталам Тегерана

    Иранское общество Красного Полумесяца зафиксировало атаки на шесть столичных районов.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 14:02 • Новости дня
    Австралия заявила о планах поддержать судоходство через Ормузский пролив

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Австралии сообщил о готовности страны оказать содействие в возобновлении судоходства через Ормузский пролив, учитывая важность глобальных поставок топлива.

    Австралия готова внести свой вклад в восстановление судоходства через Ормузский пролив, передает РИА «Новости» со ссылкой на австралийский канал ABC и министра обороны страны Ричарда Марлза.

    По словам Марлза, Австралия работает со всеми партнерами над тем, как наиболее эффективно поддержать усилия по обеспечению безопасности в проливе.

    Министр подчеркнул: «Мы работаем со всеми нашими партнерами над усилиями, которые предпринимаются в отношении Ормузского пролива, и над тем, как Австралия может внести наибольший вклад».

    Марлз отметил, что правительство Австралии глубоко заинтересовано в открытии пролива и возвращении к нормальному состоянию глобальных цепочек поставок топлива.

    Он также добавил, что сроки возобновления судоходства зависят от развития ситуации на месте, для этого важно наблюдать за ходом режима прекращения огня и обстановкой вокруг пролива.

    Австралия планирует принять участие в саммите, который организуют Британия и Франция для обсуждения мер по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    Вопросы безопасности пролива обострились после того, как Центральное командование ВС США начало блокаду этого стратегического маршрута по поручению президента Дональда Трампа, а переговоры между США и Ираном не принесли результатов.

    Напомним, эскалация в регионе началась после того, как США и Израиль 28 февраля нанесли удары по объектам в Иране, на что последовал ответ Тегерана по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке. Несмотря на попытки договориться о двенедельном режиме прекращения огня, стороны не достигли соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно Rich Starry компании Shanghai Xuanrun Shipping стало первым, кто прошел Ормузский пролив после введения американских ограничений.

    Евросоюз заявил, что не поддерживает действий, которые ограничивают свободу судоходства через Ормузский пролив. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил получение уведомления о блокаде Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 10:57 • Новости дня
    TWZ сообщил о переброске минных тральщиков ВМС США на Ближний Восток

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два минных тральщика класса Avenger ВМС США отправились из Сингапура на запад на фоне подготовки операции по разминированию Ормузского пролива.

    Два минных тральщика класса Avenger, USS Chief и USS Pioneer, были замечены покидающими Сингапур и направляющимися на запад, сообщает TWZ.

    Появились сообщения о том, что их конечной целью может быть зона ответственности Центрального командования США (CENTCOM), однако официально этот маршрут пока не подтвержден. По данным сайта отслеживания судов MarineTraffic, оба корабля прошли через Малаккский пролив и, возможно, прибыли в порт Ао Макхам на Пхукете, Таиланд.

    CENTCOM на прошлой неделе объявил о начале подготовки к зачистке мин в Ормузском проливе, уточнив, что к операции также присоединятся подводные дроны и другие традиционные тральщики. Президент Трамп заявил телеканалу Fox News, что операция по разминированию уже началась, и отметил прибытие дополнительных минно-тральных сил. К зачистке подключились и эсминцы USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy, однако их основное назначение – обеспечение безопасности, а не поиск мин.

    Ранее большая часть специально оборудованных для траления кораблей находилась в Бахрейне, но в преддверии конфликта с Ираном они были выведены из региона, а часть переброшена в Юго-Восточную Азию. Теперь основные силы по разминированию сосредоточены в Японии и Сингапуре, что затрудняет быстрое реагирование на угрозу иранских мин в стратегическом проливе. Роль кораблей-маток для тральщиков и беспилотных платформ может быть возложена на экспедиционное судно USS John L. Canley, также замеченное на маршруте из Сингапура в Индийский океан.

    CENTCOM не уточняет подробности состава группировки для разминирования, однако отмечает, что к операции присоединятся беспилотные и пилотируемые средства, а также дополнительные силы обеспечения. Точные масштабы минной угрозы и количество установленных мин остаются неизвестными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале блокады иранских портов.

    Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил проход двух американских эсминцев в Персидский залив для очистки вод от мин.

    Ранее американские противоминные корабли неожиданно ушли из стратегически важного Ормузского пролива в малайзийский порт.

    Комментарии (0)
