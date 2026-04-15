Российские банки ускорили закрытие отделений

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишут «Известия», общее число отделений снизилось до 21,87 тыс. Аналитики отмечают: тенденция к сокращению сети продолжается уже несколько лет, и крупнейший вклад в прошлогоднее сокращение внес «Сбер», закрывший более 900 точек.

Эксперты связывают ускоренное закрытие отделений с цифровизацией банковских услуг: всё больше операций доступно онлайн, что позволяет финансовым организациям экономить на содержании офисов, расходы на которые в Московском регионе могут достигать 2–5 млн рублей в месяц. Однако старшее поколение и клиенты, сталкивающиеся с блокировками счетов или перебоями интернета, по-прежнему нуждаются в личном обращении в офис.

В ЦБ отмечают, что региональные банки продолжают оптимизировать инфраструктуру, но процесс контролируется, чтобы не ухудшить доступность услуг для граждан, особенно с учётом возможных перебоев связи. Во время недавних сбоев интернета россияне массово снимали наличные, а объем наличности в обращении вырос на 300 млрд рублей. Это подтверждает: переход к онлайн-обслуживанию актуален, но полностью от традиционных офисов банки пока отказаться не могут.

Часть кредитных организаций, таких как ВТБ, наоборот, расширяет физическое присутствие, открывая и обновляя офисы. При этом большинство участников рынка продолжает вкладываться в развитие дистанционных сервисов и наращивает функционал банкоматов, чтобы компенсировать сокращение отделений.

Эксперты уверены: дальнейшее сокращение офисов будет продолжаться, но запрос на физические отделения сохранится, особенно в ситуациях, когда требуется личная идентификация или быстрый доступ к наличным средствам. Окончательная трансформация банковской сети будет зависеть от стабильности интернета и скорости внедрения новых цифровых решений.

