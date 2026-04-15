Овечкин высказался о возможном завершении карьеры в НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Александр Овечкин, нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз», после последней игры регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26 выразил надежду, что это был не его последний матч за команду, передает РИА «Новости». Овечкин отметил, что не знает, как дальше сложится его судьба: «Надеюсь, это не последняя моя игра. Не знаю, как все сложится. Поживем – увидим». Он поблагодарил болельщиков за поддержку, подчеркнув, что их присутствие и крики о продлении контракта для него очень важны.

В матче против «Коламбус Блю Джекетс» «Вашингтон» одержал победу со счетом 2:1, но не смог выйти в плей-офф. Этот сезон стал для Овечкина 21-м в НХЛ и последним по действующему контракту с клубом, за который он выступает с момента дебюта в лиге. В этой встрече россиянин отметился результативной передачей.

По итогам сезона-2025/26 40-летний Овечкин стал лучшим снайпером «Вашингтона»: за 82 матча он забросил 32 шайбы. Россиянин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, кто 20 раз за карьеру забивал не меньше 30 голов за сезон, установив новый рекорд лиги.

Ранее Овечкин сообщал, что летом после окончания сезона примет решение о будущем – продолжит ли он карьеру или завершит профессиональные выступления. В активе россиянина сейчас 929 голов в 1573 матчах, что является абсолютным рекордом НХЛ, опередившим достижение канадца Уэйна Гретцки.

В январе нападающий забросил 915-ю шайбу для обновления собственного рекорда в чемпионатах НХЛ.