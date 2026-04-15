Гол и две передачи Мичкова принесли победу «Филадельфии»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Монреаль Канадиенс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает РИА «Новости». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Среди авторов голов у «Флайерз» отличились Портер Мартон, Оливер Бонк, Матвей Мичков и Алекс Бамп, у гостей – Брендан Галлахер и Джейк Эванс.

Особо яркую игру показал российский нападающий Матвей Мичков. Он не только забросил шайбу, но и отдал две результативные передачи, после чего был признан лучшим игроком матча. По итогам регулярного сезона 21-летний хоккеист набрал 51 очко (20 голов и 31 передача) в 81 игре, став четвертым снайпером и ассистентом клуба, а также разделив третье место среди бомбардиров.

Этот матч стал заключительным для обеих команд в текущем регулярном чемпионате. «Филадельфия» заняла третье место в Столичном дивизионе с 98 очками и вышла в плей-офф, где встретится с «Питтсбург Пингвинз». «Монреаль» также пробился в розыгрыш Кубка Стэнли и сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В другом матче дня «Миннесота Уайлд» дома обыграла «Анахайм Дакс» со счетом 3:2. Российский форвард Данила Юров отметился заброшенной шайбой, а Владимир Тарасенко выступил в роли ассистента.

Также завершились еще четыре матча: «Нью-Йорк Айлендерс» уступил «Каролине Харрикейнз» 1:2, «Бостон Брюинз» разгромил «Нью-Джерси Девилз» 4:0, «Калгари Флэймз» проиграл «Колорадо Эвеланш» 1:3, а «Юта Маммот» был сильнее «Виннипег Джетс» (5:3), «Сент-Луис Блюз» победил «Питтсбург Пингвинз» 7:5.

