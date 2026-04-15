Стало известно о применении дипфейков в схеме «фейк-босс»

Немкин рассказал, что мошенники начали применять схему «фейк-босс» с использованием дипфейков при атаках на россиян, сообщает ТАСС. Он отметил, что такая схема, ранее известная как классический прием телефонного мошенничества, возвращается в более опасном формате благодаря новым технологиям.
По словам депутата, сейчас злоумышленники рассылают видеосообщения и совершают звонки, имитируя не только голос, но и внешность руководителей компаний. Немкин пояснил: «Ключевая опасность таких атак заключается в их адресности. Для создания правдоподобного дипфейка используются открытые источники: записи выступлений, интервью, видеоконференции. В результате сотрудник может получить видеозвонок якобы от своего руководителя с требованием срочно перевести средства или передать конфиденциальные данные».
Парламентарий подчеркнул, что давление срочности и авторитет «первого лица» делают такие атаки особенно эффективными. Технический порог входа для мошенников снижается: если прежде создание дипфейков требовало серьезных ресурсов, то теперь достаточно простых инструментов, автоматизирующих этот процесс. Немкин считает, что это может привести к массовому распространению подобных атак.
Депутат отметил, что эффективная защита требует комплексных мер: введения строгих внутренних регламентов, многоуровневой проверки финансовых операций и постоянного обучения сотрудников. Он подчеркнул, что любые нетипичные запросы, даже от руководителя, должны проверяться через альтернативные каналы связи. По мнению Немкина, в условиях, когда мошенники атакуют доверие, именно цифровая грамотность и дисциплина становятся важнейшими элементами кибербезопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сбербанк ежедневно выявляет тысячи аккаунтов с дипфейками руководителей компаний.
