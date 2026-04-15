МЧС сообщило о подтоплении 3 тыс. приусадебных участков в России

Около 3 тыс. приусадебных участков остаются в зоне подтопления на территории 36 субъектов России, передает РИА «Новости». В сообщении МЧС России отмечается, что на данный момент подтоплены 185 жилых и 105 дачных домов, а также 2911 приусадебных участков, 64 низководных моста и 86 участков автомобильных дорог в 86 населенных пунктах и 35 садовых некоммерческих товариществах.
За минувшие сутки вода ушла из 9 жилых домов и 1462 приусадебных участков в 40 населенных пунктах. В МЧС подчеркнули, что в 60 субъектах страны на более чем 84,9 тысячи участках рек проводились работы по ослаблению льда, включая взрывные мероприятия, распиловку и чернение льда. Общая длина распиловки льда составила более 408 километров, площадь чернения превысила 157 квадратных километров.
Спасатели продолжают укреплять береговые линии, очищать русла рек и проводить дноуглубительные работы, а также обслуживать дренажные и коллекторные системы. В регионах действует постоянный мониторинг, а в случае необходимости оказывается адресная помощь населению.
В Алтайском крае, где паводковая ситуация остается сложной, задействована беспилотная авиация, организован круглосуточный контроль, развернуты водоналивные дамбы. Там подтопленными остаются 159 жилых домов и 335 приусадебных участков, а также участок автодороги и низководный мост в 11 населенных пунктах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Башкортостане спасатели провели 25 взрывных работ на реках.
Из-за паводка в 12 субъектах России вода затопила 13 жилых домов и 173 приусадебных участка.
В 11 регионах страны активная фаза весеннего половодья подтопила 35 участков автомобильных дорог.