  • Новость часаМадьяр заявил о невозможности отказа Венгрии от российской нефти
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мерц бетонирует курс Германии на войну с Россией
    Лавров сообщил о планах Запада создать военный блок с Украиной
    Полиция заподозрила Елисейский дворец в махинациях на похоронах
    Николь Кидман захотела стать доулой смерти
    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину
    США: Ни одно судно за день не преодолело блокаду Ормуза
    CNN: Иран начал раскапывать входы в подземные ракетные базы
    Вэнс подтвердил прекращение поставок США оружия Украине
    Американские санкции против российской нефти возобновлены
    15 апреля 2026, 07:11 • Новости дня

    Российский рынок акций начал утро снижением

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии снижается примерно на 0,1% по основному индексу, следует из данных Московской биржи.

    Российский рынок акций начал утренние торги среды с небольшим снижением, передает РИА «Новости». По данным Московской биржи, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.04 по московскому времени снизился на 0,14% по сравнению с предыдущим закрытием и составил 2721,56 пункта.

    Утренние торги на Московской бирже проходят с 6.50 до 9.50 по московскому времени, тогда как основная сессия длится с 9.50 до 19.00. Именно в этот период определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).

    Индекс с дополнительным кодом (iMOEX2) рассчитывается в информационных целях на протяжении всего торгового дня – с 7.00 до 23.50 по московскому времени. В основную сессию его значение совпадает с iMOEX.


    14 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    «Единая Россия» поддержала освобождение от НДС предпринимателей на УСН и ПСН до конца года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения до конца года освобождены от налога на добавленную стоимость благодаря новому закону.

    Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, освобождающий до конца текущего года предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения от НДС. Первоначально документ предполагал передачу некоторых полномочий правительства России по налоговому законодательству Минфину и другим министерствам, передает РИА «Новости».

    Во втором чтении парламентарии поддержали ряд поправок, которые сохраняют доступ малых и средних предпринимателей к отдельным мерам поддержки для плавной адаптации к новым правилам налогообложения, вступающим в силу с 2026 года. Согласно этим поправкам, с 1 апреля по 31 декабря 2026 года от НДС освобождаются организации и предприниматели в сфере общепита на УСН и ПСН, если они стали плательщиками НДС только с текущего года.

    Речь идет о предпринимателях, которые утратили право на освобождение от НДС или патента, если их доход за 2025 год не превысил 60 млн рублей и доля доходов от общепита составила не менее 70%. При этом средний уровень зарплаты сотрудников за прошлый год учитываться не будет.

    «Владельцы российских столовых, кондитерских и пекарен смогут получить от государства серьезную льготу. Переход на налоговые правила, введенные с начала года, станет для них проще», – заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов (партия «Единая Россия»). Он добавил, что теперь предпринимателям до конца года не нужно соблюдать требование по уровню средней зарплаты.

    По мнению Чижова, данный закон помогает бизнесу плавно адаптироваться к налогам, которые были повышены с января. Закон вступает в силу с момента официального опубликования, за исключением положений с иными сроками.

    Комментарии (10)
    14 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    @ ase-ec.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на брифинге заявил о готовности ответить на любые вопросы венгерской стороны по проекту АЭС «Пакш-2».

    Он подчеркнул, что это касается и вопросов стоимости строительства, которые были затронуты после парламентских выборов в Венгрии, передает «Интерфакс». Лихачев отметил, что Петер Мадьяр не раз упоминал проект «Пакш-2».

    «Глава победившей партии уже несколько раз произнес название нашего проекта, в том числе немного критически в части цены. Мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта», – пояснил Лихачев.

    Ранее Лихачев назвал проект АЭС «Пакш-2» приоритетом Росатома.

    Напомним, Мадьяр заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    Комментарии (42)
    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 17:51 • Новости дня
    Мерц предложил Венгрии замену трубопровода «Дружба»

    @ Felix Zahn/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине, что Евросоюз планирует обсудить с новым правительством Венгрии возможность поставок нефти по трубопроводу, который проходит через Хорватию.

    Мерц напомнил, что аналогичное предложение уже выдвигалось прежнему венгерскому кабинету, но тогда оно не было принято, передает ТАСС. «Я могу со своей стороны подтвердить, что мы обсудим ситуацию через две недели на Кипре на неформальном саммите ЕС. Венгрии уже предложено использовать трубопровод, который идет через Хорватию», – заявил Мерц. Он выразил надежду, что нынешние перемены в Венгрии приведут к пересмотру позиции Будапешта по вопросу диверсификации поставок нефти и уменьшению сотрудничества с Россией.

    По словам канцлера, эти перемены могут отразиться и на уровне поддержки Украины. Мерц отметил, что надеется на скорейшее одобрение кредита для Киева в размере 90 млрд евро и принятие нового санкционного пакета против России.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба» к концу апреля, подчеркнув, что объект сможет функционировать после восстановления. Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба» для получения многомиллиардного кредита от Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона представила европейским дипломатам план восстановления данного нефтепровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал возобновление работы нефтепровода «Дружба» сразу после парламентских выборов.

    Комментарии (12)
    14 апреля 2026, 10:48 • Новости дня
    При поддержке «Единой России» построено 7,5 тыс. ФАПов, поликлиник и амбулаторий

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках народной программы «Единой России» по всей стране создано более 7,5 тыс. новых фельдшерских пунктов, поликлиник и амбулаторий.

    Более 7,5 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий построено по всей стране при поддержке «Единой России», сообщается на сайте партии.

    Кроме того, капитально отремонтировано свыше 6 тыс. медицинских объектов. В 2025 году более 40 тыс. единиц современного оборудования поступило в медицинские организации.

    С 2021 года благодаря инициативам партии обновляется и автопарк скорой помощи – за это время медучреждения получили более 13 тыс. новых машин. Как отмечает координатор направления «Здоровье человека» народной программы Бадма Башанкаев, среднее время прибытия скорой помощи значительно сократилось, а в регионах почти не осталось машин старше десяти лет.

    Также с 2019 года для диспансеризации населения закуплено почти 1,9 тыс. передвижных медицинских комплексов, которые уже позволили врачам провести осмотры десятков миллионов человек. «Качественная медпомощь становится доступнее миллионам людей, независимо от их места жительства», – заявил Башанкаев.

    Партия продолжает работу по увеличению ассортимента и доступности лекарств, в том числе посредством принятого в первом чтении законопроекта о передвижных аптеках для отдалённых сёл и деревень.

    Башанкаев подчеркнул, что такие мобильные пункты будут работать только там, где нет стационарных аптек, а отпускать лекарства смогут исключительно фармацевты с соблюдением всех норм хранения.

    Старт сбору предложений в новую народную программу «Единой России» был дан Дмитрием Медведевым 19 февраля на форуме в Екатеринбурге. Предполагается, что программа будет состоять из двух документов: предвыборной части и стратегических идеологических ориентиров, а её рамки на десятилетия представят в июне. В подготовке участвует экспертный совет с представителями различных отраслей и героями России.

    Комментарии (12)
    14 апреля 2026, 17:42 • Новости дня
    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу о продвижении украинского контента в YouTube

    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу о продвижении украинского контента в YouTube
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские пранкеры Вован и Лексус провели разговор с управляющим директором по кибербезопасности Google Скоттом Карпентером от имени украинского чиновника.

    Карпентер в ходе беседы отметил, что инициатива по блокировке российских каналов исходила от американских властей, в частности от администрации Дональда Трампа, и допустил, что изменения в этой политике возможны лишь при изменении политической конъюнктуры.

    Карпентер заявил: «Насколько мне известно, политика Google [в отношении блокировки российских каналов] не меняется. Первоначально администрация Трампа оказала сильное давление, потребовав от Google принятия дополнительных мер в этой области». Он также подчеркнул, что YouTube не собирается покидать Россию и остается каналом коммуникации для разных групп, в том числе оппозиционных: «У нас нет намерений добровольно покинуть Россию».

    В ходе беседы Карпентер признал использование YouTube для продвижения нужного, в том числе проукраинского, контента: «Есть способы продвижения контента [украинского] через рекламу». Он также отметил, что многие российские оппозиционно настроенные организации, включая экспатов из Прибалтики, активно работают в России и используют YouTube для общения и развития своих каналов.

    Глава по кибербезопасности Google прямо заявил о поддержке Украины, подчеркнув: «Мы знаем, кто хорошие парни. И будем продолжать делать все возможное, чтобы оказывать поддержку [Украине]». Кроме того, Карпентер допустил ужесточение ограничений против российского контента при соответствующем сигнале от Евросоюза и открыто признал, что компания игнорирует запросы российских властей по удалению контента: «Мы получаем десятки тысяч запросов в день на удаление контента по всему миру. А в таких местах, как Россия, мы просто игнорируем это».

    Председатель движения «Гражданский комитет России», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Артур Шлыков заявил, что эти заявления подтверждают уже известные факты о политическом давлении и избирательном подходе к модерации контента на западных платформах. «Все это мы обсуждаем уже не первый год и уже сотню раз говорили и про модерацию, и про выборочный подход к контенту, и про политическое давление. Просто сейчас это прозвучало, скажем так, изнутри. Поэтому история не про внезапное разоблачение, а про подтверждение давно известных вещей. И в этом смысле, я надеюсь, будет понятнее, почему Россия выстраивает достаточно жесткую линию в отношении иностранных платформ и защищает свой цифровой суверенитет», – указал эксперт.

    Член комиссии по поддержке ИТ-индустрии и комиссии по защите традиционных ценностей Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян обратил внимание на тон собеседника. «Человек говорит об ограничениях, давлении и цензуре спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся. Это значит, что в США среди ИТ-гигантов такие подходы в отношении недружественных стран давно нормализованы. Другими словами, речь уже не о каких-то исключительных случаях, а о системной практике, к которой все привыкли. И это лишь укрепляет необходимость продолжения курса России на цифровой суверенитет», – заявил Гаспарян.

    Комментарии (24)
    14 апреля 2026, 19:40 • Новости дня
    Пожар и обрушение произошли на пороховом заводе в Казани
    @ МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Казанском пороховом заводе произошел пожар, который привел к частичному обрушению конструкции.

    «В Казани на пороховом заводе в результате пожара случилось частичное обрушение конструкции… Есть пострадавшие», – сообщила пресс-служба главы Татарстана, передает РИА «Новости».

    По данным властей, причиной пожара стал техногенный фактор. Технологический процесс на предприятии не был остановлен.

    Ранее крупный пожар охватил мебельный цех с пиломатериалами в Красноярске.

    Комментарии (7)
    14 апреля 2026, 10:10 • Новости дня
    В Ленобласти блогерша выложила фото с куличом и фаллоимитатором

    Tекст: Вера Басилая

    Жительница Ленобласти вызвала волну возмущения в соцсетях и стала объектом проверки после публикации фото с куличом и секс-игрушкой на одном кадре.

    Двадцатилетняя блогерша из Ленинградской области разместила в социальных сетях снимок, на котором секс-игрушка стояла рядом с пасхальным куличом, передает «Газета.Ru» со ссылкой на. «Mash на Мойке».

    Публикация вызвала бурную отрицательную реакцию среди пользователей, после чего девушка оперативно удалила скандальный пост.

    Позже она опубликовала извинения, заявив: «Я сама крещеная и не вкладывала ни капли негатива в выложенный мною пост, не хотела кого-либо этим задеть, оскорбить или осквернить религию».

    Блогерша также пообещала, что не будет повторять подобных поступков.

    Несмотря на публичные извинения, инцидент привлек внимание правоохранительных органов, которые начали проверку по факту публикации.

    В Москве возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих после публикации видеоролика с кальяном, сделанным на пасхальном куличе.

    По данному факту в столице задержали девушку, разместившую видео в социальных сетях.

    Комментарии (15)
    14 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В Китае объявлено о появлении нового вируса POH-VAU

    В Китае объявлено о появлении нового вируса POH-VAU
    @ Norbert Eisele-Hein/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайские ученые обнаружили новый вирус POH-VAU в креветках и рыбе, который способен передаваться человеку и вызывать редкое заболевание глаз.

    Как пишет журнал Nature Microbiology, вирус способен попасть в организм человека через употребление сырых морепродуктов, передает ТАСС.

    Биологи особо отмечают, что более 70% зараженных столкнулись с персистирующей глазной гипертензией – это заболевание вызывает сильное воспаление и повышенное внутриглазное давление. В ряде случаев такое состояние приводит к полной потере зрения.

    Ранее специалисты считали, что вирусы, подобные POH-VAU, не представляют угрозы для человека и опасны лишь для морских животных. Открытие китайских исследователей, подчеркивают они, ставит под сомнение прежние представления о безопасности подобных вирусов для человека и показывает, что межвидовые границы для некоторых патогенов могут быть размыты.

    Напомним, что именно из Китая в 2019 году начал распространение коронавирус, первые случаи были зафиксированы в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Именно оттуда вирус SARS-CoV-2 за считаные месяцы распространился по другим регионам Китая, а затем и по всему миру, приведя к объявлению пандемии и масштабным ограничениям в десятках стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские медики предупредили, что вирус Нипах способен вызывать молниеносное ухудшение состояния с комой, эпилепсией, острым энцефалитом и тяжелым поражением дыхательной системы.

    Комментарии (7)
    14 апреля 2026, 10:01 • Новости дня
    Китайский танкер прошел Ормузский пролив вопреки блокаде США

    Китайский танкер прошел Ормузский пролив вопреки блокаде США
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Судно Rich Starry компании Shanghai Xuanrun Shipping стало первым кораблем, миновавшим Ормузский пролив после введения ограничений со стороны США на проход коммерческого флота по Ормузскому проливу.

    Китайский танкер, находящийся под санкциями Вашингтона за сотрудничество с Ираном, прошел через Ормузский пролив, передает Reuters.

    Судно с китайским экипажем на борту покинуло акваторию залива, несмотря на попытки США заблокировать этот транспортный коридор.

    По информации аналитических платформ LSEG, MarineTraffic и Kpler, танкер среднего класса перевозит около 250 тыс. баррелей метанола. Свой груз судно приняло в порту Хамрия на территории ОАЭ. Владелец корабля пока не прокомментировал ситуацию.

    Во вторник в пролив вошел еще один попавший под американские санкции танкер Murlikishan. Ожидается, что 16 апреля пустое судно загрузит мазут в Ираке. Ранее этот корабль, носивший название MKA, по данным агентства, уже транспортировал российскую и иранскую нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биржевые котировки нефти упали на фоне американской морской блокады Ормузского пролива.

    США заявляли о готовности уничтожать иранские катера при их приближении к зоне морской блокады Ормузского пролива.

    Комментарии (12)
    14 апреля 2026, 15:00 • Новости дня
    Власти Грузии заявили об «исторической победе» над СССР в 1978 году
    @ Zoltan Balogh/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    «Исторической победой» назвал во вторник премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сохранение 14 апреля 1978 года грузинского языка как государственного в местной конституции под давлением вышедших на многотысячный митинг граждан тогда советской республики, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, день 14 апреля 1978 года занимает в современной истории Грузии «особое место».

    «Вся Грузия собралась в кулак защитить родной язык, и это было беспрецедентным явлением, – отметил он. – Народ Грузии показал всему миру, что никогда не пожертвует национальной гордостью».

    Ираклий Кобахидзе заявил, что «защита языка тогда означала спасение идеи независимости государства».

    Он назвал грузинский язык «фундаментом суверенитета».

    14 апреля Грузия отмечает День государственного языка.

    В этот день в 1978 году в Тбилиси состоялась многотысячная демонстрация в защиту родного языка, который мог быть изъят из местной конституции как государственный под давлением всесоюзного центра. Ядром митингующих были студенты и профессорско-преподавательский состав Тбилисского госуниверситета.

    Тогдашний Первый секретарь ЦК КП Грузии Эдуард Шеварднадзе объяснил ситуацию Москве и в итоге отстоял грузинский язык как государственный в республике.

    Комментарии (17)
    14 апреля 2026, 12:59 • Новости дня
    Названы сроки поставок первых пассажирских самолетов МС-21

    Названы сроки поставок первых пассажирских самолетов МС-21
    @ Нина Паршина/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки первой партии из 18 российских среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 запланированы на 2026–2027 годы, заявил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

    Абраменков сообщил, что поставки первой партии из 18 российских среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 запланированы на 2026–2027 годы, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа «Аэрофлот» рассчитывает заключить контракты на закупку 90 новых самолетов МС-21.

    Госкорпорация «Ростех» планирует начать серийное производство этого лайнера в 2026 году.


    Комментарии (4)
    14 апреля 2026, 14:00 • Новости дня
    Лукьянов: Орбан был ширмой для глубоких разногласий в ЕС

    Лукьянов: Орбан был ширмой для глубоких разногласий в ЕС
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    С уходом Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии противоречия внутри ЕС не исчезнут. Вряд ли появится новая фигура на роль «ширмы», скорее речь пойдет о формировании группы интересов. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Федор Лукьянов.

    «Антагонизм Виктора Орбана с Брюсселем был на руку некоторым лидерам ЕС», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. В качестве примера он привел вопрос о выделении 90 млрд евро для Украины.

    Так, ряд стран закулисно скептически относились к идее выдавать средства Киеву, и нынешний премьер Венгрии оказывался замечательной «палочкой-выручалочкой». Публично же такие члены объединения выступали с заявлениями о готовности согласовать кредит, но выставляли Орбана в качестве основной помехи, детализировал собеседник.

    По его мнению, уход политика в некотором смысле вскроет внутриевропейские противоречия. «Но принципиально важно другое: разногласия внутри ЕС не исчезнут», – продолжил Лукьянов. Он усомнился, что появится новая фигура на роль «ширмы». Скорее речь пойдет о формировании группы интересов. «В результате отсутствие единой позиции среди европейцев так или иначе будет видно», – уточнил спикер.

    Аналитик указал, что крупные государства – Франция, Германия, Италия, а также страны Скандинавии и Бенилюкса «тянут немного в разные стороны». На этом фоне Лукьянов прогнозирует неизбежные структурные изменения в Евросоюзе и некоторую регионализацию.

    Напомним, триумф венгерской оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром вызвал волну воодушевления в Евросоюзе. Многие европейские лидеры расценили результаты голосования как возможность ослабить позиции Виктора Орбана, который долгое время блокировал инициативы ЕС, передает AP News.

    В своей победной речи Мадьяр подчеркнул, что Венгрия хочет снова жить и быть европейской страной. При этом он избегал четких позиций по спорным вопросам, таким как поддержка Украины. Как признает The New York Times, победа политика облегчит жизнь Брюсселю, но не решит проблем.

    «Поражение Орбана означает уход самого активного критика Евросоюза, однако о полном согласии говорить рано. Теперь другие разногласия между государствами-членами по острым вопросам, требующим единогласия (включая расширение ЕС), могут выйти на поверхность», – пишет газета.

    Отметим, парламентские выборы в Венгрии прошли в воскресенье. Явка составила рекордные 79,51% – в голосовании приняли участие более 5,9 млн человек. По данным Национального избирательного бюро (NVI), оппозиционная партия «Тиса» набирает 53,07% голосов и получает 138 из 199 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство. Правящая партия «Фидес» заручилась поддержкой лишь 38% граждан, что соответствует 55 мандатам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что победа «Тисы» на парламентских выборах лишь ускорит распад Евросоюза.

    Комментарии (3)
    14 апреля 2026, 12:57 • Новости дня
    Си Цзиньпин назвал Санчеса ключевым посредником между Китаем и ЕС
    Си Цзиньпин назвал Санчеса ключевым посредником между Китаем и ЕС
    @ ANDRES MARTINEZ CASARES/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На встрече в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин назвал премьера Испании Педро Санчеса центральной фигурой в контактах Китая с Евросоюзом.

    О переговорах председателя КНР и испанского премьера Педро Санчеса пишет издание Politico. Выступая в Доме народных собраний, Си Цзиньпин заявил: «Давайте создадим более прочную связь между Китаем и Европейским союзом».

    По его словам, сотрудничество двух держав принесет пользу их народам и обеспечит глобальную стабильность.

    Китайский лидер назвал Санчеса важнейшим посредником между Пекином и Брюсселем. Он отметил, что Испания поступает высокоморально и находится на верной стороне истории. Журналисты расценили это как скрытую критику Дональда Трампа, с которым Мадрид конфликтовал из-за ближневосточной повестки.

    Политики договорились совместно защищать подлинную многополярность и не допускать возврата планеты к праву сильного.

    Для Санчеса это уже четвертый визит в Китай за последние годы, что вызывает открытое недовольство Вашингтона. Ранее министр финансов США Скотт Бессент назвал стремление Мадрида к торговле с Пекином политическим самоубийством.

    Несмотря на американские предупреждения, испанский премьер продолжает отстаивать курс на доверительный диалог Евросоюза и Китая. Эту стратегию активно поддерживает Брюссель. Зампред Еврокомиссии Стефан Сежурне недавно подчеркнул потребность ЕС в китайских инвестициях и предостерег от копирования изоляционистского подхода Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании определили приоритетом укрепление связей с Пекином в новой трехлетней внешнеполитической доктрине для Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Испания в лице премьера Педро Санчеса в Пекине призвала Китай вмешаться для завершения американо-израильской войны с Ираном и подчеркнула напряженность отношений с администрацией Трампа.

    Си Цзиньпин на встрече с Санчесом в Пекине заявил о необходимости совместной защиты справедливого международного устройства и многополярного мирового порядка Китаем и Испанией.

    Комментарии (3)
    14 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    МВФ сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ожидает серьезный экономический спад на фоне резкого подорожания энергоносителей, тогда как экономика России продолжит стабильно расти, следует из прогноза МВФ.

    Европейский союз столкнется с серьезными экономическими проблемами, следует из доклада Международного валютного фонда, передает РИА «Новости».

    По данным фонда, прогноз по росту ВВП Евросоюза снижен с 1,4% до 1,1% в 2026 году. При обострении ситуации на Ближнем Востоке цены на газ в ЕС могут вырасти на 200%, а стоимость нефти в мире увеличится на 21,4% – до 82,22 доллара за баррель, что негативно скажется на экономике Европы.

    Как отмечают эксперты, ситуацию в Евросоюзе усугубляют низкие объемы газа в подземных хранилищах и отказ от импорта из России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил потери Европы из-за этих мер более чем в 1,3 трлн евро.

    В то же время МВФ повысил прогноз по росту российской экономики в 2026 году на 0,3% – до 1,1%. В 2027 году ожидается аналогичный прирост, а инфляция к этому времени, по оценке фонда, снизится до 4,3%.

    Минэкономразвития ранее предположило, что рост ВВП России может достичь 1,3% в 2026 году и 2,8% в 2027 году.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что экономика России сохраняет устойчивость и успешно справляется с санкционным давлением: за три года ВВП страны увеличился более чем на десять процентов, что превышает среднемировые показатели.

    Власти разных стран мира начали подготовку экстренных мер из-за взрывного роста цен на энергоносители.

    Эксперты предупреждали о возможном масштабном энергетическом дефиците.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергию в 3 млрд евро.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о риске голода для миллионов людей из-за перебоев с продовольствием.

    Эксперты ЮНКТАД зафиксировали растущие угрозы для уязвимых экономик на фоне сбоев в поставках удобрений.

    Комментарии (6)
    14 апреля 2026, 14:32 • Новости дня
    Зеленский назвал сроки частичного восстановления нефтепровода «Дружба»

    Зеленский назвал сроки частичного восстановления нефтепровода «Дружба»
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба» к концу апреля, подчеркнув, что объект сможет функционировать после восстановления.

    Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что ремонт нефтепровода «Дружба» завершится до конца апреля. По его словам, объект будет восстановлен не полностью, но этого будет достаточно для его функционирования, передает ТАСС.

    Зеленский также выразил надежду, что завершение ремонта совпадет с выполнением других обязательств со стороны стран Евросоюза. В первую очередь он выделил Венгрию, которая, по его словам, блокировала важные решения для Украины, в том числе связанные с финансовой поддержкой.

    Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба» для получения многомиллиардного кредита от Евросоюза.

    Украинская сторона представила европейским дипломатам план восстановления данного нефтепровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал возобновление работы нефтепровода «Дружба» сразу после парламентских выборов.

    Комментарии (5)
