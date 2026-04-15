Эксперт Машаров сообщил о штрафе до 50 тыс. рублей за брошенный из авто окурок

Tекст: Дмитрий Зубарев

Машаров заявил, что за выброс окурка или другого мусора из окна автомобиля водителям и пассажирам теперь грозит штраф до 50 тыс. рублей, сообщает ТАСС. Он напомнил, что по действующему законодательству этот поступок считается административным правонарушением.

По его словам, «выброс мусора из окна автомобиля, а окурок относится к отходам, в силу действующего законодательства считается административным правонарушением». Согласно части 3.1 статьи 8.2 КоАП РФ, штраф для граждан составляет от 10 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Машаров отметил, что граждане, ставшие свидетелями подобного нарушения, могут обратиться с заявлением в полицию или ГАИ. Заявление можно подать лично или через портал «Госуслуги», указав дату, время, место происшествия, описание автомобиля и его номер. Желательно приложить доказательства – видеозаписи или фотографии.

Эксперт также подчеркнул, что съемка водителя, выбрасывающего мусор, не нарушает его прав, поэтому фото- и видеоматериалы можно использовать для подтверждения нарушения.

