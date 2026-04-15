Врач Щербина рассказала о влиянии смеха на качество сна и давление

Tекст: Катерина Туманова

Она отметила, что исследования с участием более 22 тыс. пожилых пациентов показали: регулярный смех в сочетании с ощущением счастья способствует снижению риска развития гипертонии. Такой эффект объясняется уменьшением внутреннего напряжения и уровня стресса, что приводит к снижению выработки кортизола и адреналина, а также улучшает функцию сосудов, передает ТАСС.

Эксперт подчеркнула, что смех не может заменить назначенное лечение, но включение большего количества юмора в повседневную жизнь полезно для здоровья. Кроме того, смех стимулирует выработку эндорфинов и тем повышает толерантность к боли, как показали результаты исследований.

Щербина добавила, что смех положительно влияет на качество сна, помогает справляться с трудными ситуациями благодаря когнитивной и эмоциональной регуляции, способствует улучшению социальных отношений и снижению уровня гнева.

«Снижение уровня гнева, усиление чувства удовольствия, отстранение от стресса, улучшение социальных отношений и позитивная реакция окружающих являются последствиями искреннего смеха с участием глазных мышц», – сообщила она.

При этом Щербин предупредила, что неконтролируемый «гомерический» смех у людей с определенными заболеваниями может привести к осложнениям, таким как приступы бронхиальной астмы, ущемление грыжи, вывих челюсти, недержание мочи или обмороки, особенно при повышении внутрибрюшного давления и избытке кислорода.

