Глава Минфина США заявил о скором возврате прежних пошлин

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бессент заявил, что администрация США может вернуть таможенные пошлины к прежним значениям уже в июле, передает ТАСС. По его словам, решение Верховного суда «отбросило нас назад», однако власти будут изучать возможность применения раздела 301 закона о торговле и рассматривают возвращение пошлин на прежний уровень к началу июля.

Раздел 301 позволяет президенту страны принимать все необходимые меры для противодействия политике других государств, если она вредит американской торговле или нарушает международные соглашения. Верховный суд США 20 февраля признал превышением полномочий введение действующими властями импортных пошлин на основании закона об экономических полномочиях в чрезвычайных ситуациях, однако суд не уточнил, возвращать ли ранее уплаченные пошлины.

После этого президент США подписал указ о введении глобальных импортных пошлин в размере 10%, которые действуют с 24 февраля и рассчитаны на 150 дней – до 24 июля. Позже он заявил о намерении повысить их до 15%. Решение о дальнейшем уровне пошлин планируется принять к концу этого срока.

Позже американский лидер подписал прокламацию о введении сборов на иностранные товары.

В ответ генеральные прокуроры 22 американских штатов подали в суд на главу государства из-за новых пошлин.