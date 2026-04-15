Нападавшему на дом главы OpenAI пригрозили тремя пожизненными сроками

Дэниелу Морено-Гама, жителю Техаса, который обвиняется в нападении на дом главы OpenAI Сэма Альтмана, может грозить три пожизненных срока и более 25 лет лишения свободы по обвинениям штата, а также до 30 лет по федеральному делу, сообщает РИА «Новости». Обвинения включают две попытки убийства первой степени и применение взрывного устройства с умыслом убийства, каждый из этих пунктов предполагает пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения.
По информации прокуратуры Сан-Франциско, дополнительные статьи обвинения связаны с поджогом, хранением зажигательных устройств и попыткой поджога штаб-квартиры OpenAI, что суммарно увеличивает возможный срок лишения свободы. Федеральное дело, ведущееся ФБР, касается попытки уничтожения имущества с помощью взрывчатки и хранения незарегистрированного оружия.
Как ранее сообщала OpenAI, нападение на дом Альтмана произошло с использованием «коктейля Молотова». По данным компании, пострадавших в результате инцидента нет, а подозреваемый был задержан на месте преступления.
Из материалов дела следует, что в ночь на 10 апреля 2026 года Морено-Гама приехал из Техаса в Сан-Франциско, бросил зажигательную смесь в дом Альтмана, а затем отправился к штаб-квартире OpenAI, где разбил стеклянные двери и заявил охране о намерении сжечь здание и убить находящихся внутри сотрудников. При задержании у него были обнаружены зажигательные устройства, канистра с керосином и манифест против искусственного интеллекта с именами и адресами руководителей технологических компаний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленник бросил «коктейль Молотова» в частный дом главы компании OpenAI Сэма Альтмана.
Сотрудники ФБР провели обыск в техасском жилище подозреваемого.
