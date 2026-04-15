CNN заявил о раскопках Ираном оставшихся под землей ракетных установок

Tекст: Катерина Туманова

Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы. Спутниковые снимки зафиксировали работу фронтальных погрузчиков, которые собирают обломки из туннелей и загружают их в самосвалы, стоящие рядом, передает CNN.

В ходе предыдущего расследования телеканал выяснил, что США и Израиль наносили удары по входам на базы, чтобы заблокировать выезд ракетных установок и их возвращение на базу для перезарядки.

По оценкам американской разведки, примерно половина иранских ракетных установок осталась целой после месяца боевых действий, сообщили источники CNN.

Многие из этих установок могли быть засыпаны землей в результате ударов по входам в туннели.

По словам Сэма Лэйра, научного сотрудника Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина, усилия по восстановлению доступа к базам, обычно называемым ракетными городами, были вполне ожидаемы.

«[Прекращение огня] требует от вас смириться с тем, что ваш противник восстановит часть своего военного потенциала, на уничтожение которого вы потратили много времени, усилий и денег», – сказал он.

Лэр добавил, что это было частью плана Ирана по созданию действующих баз.

«Это соответствует общей концепции операций в ракетном городе, которая заключалась в том, чтобы выдержать первую атаку, откопаться и затем снова начать атаку», – пояснил он.

