Рособрнадзор определил новые правила проведения ЕГЭ в 2026 году

Tекст: Катерина Туманова

Рособрнадзор утвердил порядок проведения Единого государственного экзамена в 2026 году. Согласно документу, с которым ознакомились РИА «Новости», участникам запрещается пользоваться средствами связи, фото-, аудио- и видеоаппаратурой, справочными материалами, а также разговаривать с другими сдающими во время экзамена.

Личные вещи экзаменуемым необходимо оставлять в специально выделенной зоне до рамки стационарного металлоискателя. На рабочем столе разрешается держать только экзаменационные материалы, гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами, удостоверение личности, разрешенные материалы по предмету, а также необходимые лекарства, бутылку воды и перекус.

В случае выхода из аудитории экзаменационные материалы, черновики и письменные принадлежности должны оставаться на рабочем столе. Любые попытки вынести материалы или их фотографирование запрещены.

За нарушение порядка проведения ЕГЭ участник будет удален из аудитории, о чем составляется акт, который направляется в Государственную экзаменационную комиссию. При неудовлетворительных результатах по русскому языку или математике возможна повторная сдача в специально отведенные сроки.

Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. По желанию выпускника 8 и 9 июля можно пересдать один из предметов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие российские университеты обновили правила приема. Диетолог Мизинова назвала продукты для «прокачки» мозга перед ЕГЭ.Газета ВЗГЛЯД составила справочник «

Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)».



