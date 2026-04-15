В «Мошеловке» рассказали об обмане пенсионеров надбавками от Соцфонда

Tекст: Катерина Туманова

Злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками Социального фонда России (СФР) и сообщая о якобы положенной «персональной надбавке» или «дополнительном перерасчете», рассказали в «Мошеловке» РИА «Новости».

Для получения несуществующей выплаты мошенники требуют назвать данные банковской карты или установить «приложение фонда», которое на самом деле является вирусом.

Эксперты объяснили, что схема особенно распространена в апреле, когда проводится индексация пенсий, и мошенники используют этот повод для обмана граждан.

В «Мошеловке» советуют при получении подобных звонков немедленно положить трубку и связаться с Социальным фондом по официальному номеру горячей линии.

«Сотрудники СФР никогда не запрашивают данные карт и коды из смс по телефону», – напомнили в «Мошеловке».

Индексация пенсий, как напомнили специалисты, происходит автоматически, без необходимости звонков или подачи заявлений.

