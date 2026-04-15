Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены

Tекст: Катерина Туманова

Американские санкции против российской нефти вновь вступили в силу после окончания срока их временной отмены, сообщает Politico.

Министерство финансов США отменило санкции в марте в попытке снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки.

При этом издание признает, что российская нефть и без ослабления санкций все равно попадала на рынок.

В начале апреля американская сторона заявляла, о сохранении временного ослабления санкций на поставки нефти России.

Замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.