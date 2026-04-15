В Петербурге задержали подозреваемую в оскорблении чувств верующих

Tекст: Катерина Туманова

«14 апреля 2026 года в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержана 20-летняя жительница города Санкт-Петербурга. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что жительница города Мурино Всеволожского района Ленинградской области разместила в мессенджере фотографию с изображением, оскорбляющим религиозные чувства верующих.

«По данному факту следственным отделом по городу Мурино следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», – добавили в региональном управлении СК России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в СМИ и интернет-пространстве появилась информация о том, что в Ленобласти блогерша выложила фото с куличом и секс-игрушкой. При этом днем ранее в Москве против сделавшей кальян на куличе девушки возбудили дело.