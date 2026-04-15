Патрушев рассказал о новых мерах контроля за лесной отраслью России

Tекст: Катерина Туманова

В обсуждении участвовали представители правительства, Совета Федерации, главы регионов и руководители лесных ведомств. Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев отметил, что с 2020 года объем незаконно добытой древесины снизился почти в четыре раза, в том числе благодаря внедрению информационных систем.

Патрушев поручил внедрять элементы искусственного интеллекта для выявления нелегальной перевозки древесины с последующей передачей сведений в правоохранительные органы.

Он напомнил, что 2025 году завершилось оснащение лесовозной техники, зарегистрированной в системе ГЛОНАСС, специальными датчиками. Поэтому вице-премьер поручил расширять дистанционный мониторинг и внедрять беспилотные авиационные системы. Сейчас этот мониторинг охватывает площадь в 300 млн гектаров.

Глава Рослесхоза Иван Советников сообщил, что во многих регионах стартовал лесопожарный сезон. До конца апреля все регионы должны завершить подготовку к пожароопасному периоду: укомплектовать штат, привести технику в готовность и заключить контракты на авиамониторинг. В 2026 году ожидается, что площадь лесных пожаров не превысит 4,3 млн гектаров, как и в прошлом году.

В текущем году планируется восстановить 1,3 млн гектаров лесов. С 15 мая Рослесхоз начнет обследование 55 тыс. гектаров участков искусственного и компенсационного лесовосстановления. Наибольший объем работ намечен в Амурской и Иркутской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе. Особое внимание уделят приживаемости лесных культур, поскольку в ряде регионов ежегодные объемы списания насаждений превышают 60%, а перевод в покрытые лесом площади зачастую не дотягивает до 20%. При выявлении нарушений ведомство обратится в правоохранительные органы.

На совещании отмечалось, что в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» поддерживается создание и модернизация около 240 лесных питомников для обеспечения отрасли отечественными семенами и саженцами.

Кроме того, Рослесхоз продолжит поддерживать волонтерские инициативы, включая школьные лесничества и акцию «Сохраним лес», в рамках которой с 2019 года высажено уже около 400 млн деревьев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о работе по восстановлению лесов России. Рослесхоза пообещал восстановить пострадавшие от боевых действий леса. На охрану лесов от пожаров в 2026 году выделили 26,6 млрд рублей.