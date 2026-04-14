WSJ сообщила о проходе 20 торговых судов через Ормузский пролив за сутки

Tекст: Катерина Туманова

«По словам двух официальных лиц США, за последние 24 часа через Ормузский пролив прошло более 20 коммерческих судов. В то время как коммерческие перевозки по-прежнему составляют лишь малую толику того, что было до войны», – Wall Street Journal (WSJ).

В статье отмечается, что, помимо торговых судов, по проливу следовали танкеры, сухогрузы, контейнеровозы.

Газета напомнила, что американский президента Дональд Трамп потребовал, чтобы Иран вновь открыл пролив. На этой неделе два военных корабля США прошли по водному пути в рамках миссии по обеспечению свободы судоходства, которая была призвана помочь установить новый проход и способствовать свободному торговому движению на фоне опасений по поводу иранских морских мин.

Центральное командование, которое курирует вооруженные силы США на Ближнем Востоке, заявило, что приступило к разминированию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование американских вооруженных сил назначило начало морской блокады на 13 апреля. США заявляли о готовности уничтожать иранские катера при их приближении к зоне морской блокады Ормузского пролива. Китайский танкер 14 апреля прошел Ормузский пролив вопреки блокаде США.