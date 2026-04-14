  Совбез предупредил о возможной подготовке США наземной операции в Иране
    14 апреля 2026, 23:30 • Новости дня

    Bloomberg: МВФ и Ливан обсуждают оперативную выдачу стране 1 млрд долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Международный валютный фонд (МВФ) и Ливан обсуждают варианты оказания ускоренной помощи, чтобы помочь стране справиться с последствиями войны на Ближнем Востоке, узнало агентство Bloomberg.

    «Переговоры сосредоточены на некоем финансовом инструменте, который дал бы Ливану доступ к средствам в размере от 800 тыс. до 1 млрд долларов», – приводит  агентство Bloomberg слова одного из источников.

    По его словам, переговоры носят частный характер. А деньги, на которые стороны договорятся, будут направлены на поддержку бюджета и оказание гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв израильских ударов по Ливану превысило 2 тыс. человек. МВФ спрогнозировал рост инфляции в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке. США пообещали Ливану помощь в восстановлении при сделке с Израилем.


    14 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    MWM сообщил о беспрецедентных потерях Израиля в боях с «Хезболлой»

    Tекст: Вера Басилая

    В последние недели интенсивность боевых действий на границе Израиля и Ливана резко возросла, причем удары FPV-дронов «Хезболлы» нанесли израильской бронетехнике самые серьезные потери с 1980-х годов, сообщает Military Watch Magazine.

    Военные аналитики издания Military Watch Magazine сообщили, что по данным израильских источников, недавние потери сухопутных войск Израиля в Ливане считаются беспрецедентными с 1980-х годов, когда армия вела бои против Сирии и местных формирований.

    Как отмечает издание, ливанское движение «Хезболла» активно публикует видеозаписи, на которых видно, как FPV-дроны атакуют основные боевые танки Merkava IV, бронированные бульдозеры Caterpillar D9 и тяжелые БТР Namer.

    Бои между «Хезболлой» и армией Израиля, по данным MWM, стали самыми ожесточенными за всю историю конфликта между этими сторонами. В издании подчеркнули, что «Хезболла» использует комбинированную тактику, совмещая традиционные и партизанские методы ведения боя. В отличие от израильской армии, основной упор делается не на бронетехнику, а на применение беспилотников с противотанковыми функциями, а также на различные виды артиллерии и ракет, которые хранятся под землей.

    По данным Military Watch, эти действия привели к значительному росту потерь среди израильских бронетанковых подразделений.

    «Хезболла» за сутки нанесла более 70 ударов по территории Израиля.

    За одни сутки шиитские формирования вывели из строя 29 танков «Меркава».

    В ответ израильская авиация поразила сотню командных пунктов и баз ливанского движения.

    14 апреля 2026, 03:01 • Новости дня
    Иран потребовал компенсации от пяти стран Персидского залива

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что за участие в войне США и Израиля против Ирана пять стран региона обязаны выплатить республике компенсации.

    «Мы требуем компенсации от пяти стран региона, включая Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ и Иорданию, за участие в войне США и Израиля против Ирана», – приводит агентство Tasnim слова дипломата на заседании СБ ООН.

    По словам Иравани, эти пять стран своими действиями на международном уровне нарушили свои международные обязательства перед Ираном.

    «Они должны в полной мере компенсировать ущерб, причиненный Исламской Республике Иран, включая выплату компенсации за весь материальный и моральный ущерб в результате их противоправных действий на международном уровне», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиненный Ирану ущерб будет компенсирован из инвестиционного фонда. В Иране подсчитали ущерб от бомбардировок США и Израиля. Вэнс заявил о перспективе очень выгодной для США и Ирана сделки, если последний этого захочет.


    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    14 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Совбез предупредил о возможной подготовке США наземной операции в Иране
    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тель-Авив способны использовать дипломатические переговоры как прикрытие перед началом военных действий против Ирана, сообщили в Совбезе.

    Соединенные Штаты и Израиль способны использовать переговорный процесс исключительно для создания видимости мирного урегулирования, передает ТАСС.

    В комментарии аппарата Совета безопасности России отмечается, что на фоне заявлений о переговорах Пентагон продолжает усиливать военное присутствие США в ближневосточном регионе. В Совбезе подчеркнули, что это может свидетельствовать о подготовке к проведению наземной операции против Ирана.

    Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в тайном планировании наземной атаки под видом переговоров.

    Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям на иранской территории.

    Белый дом подтвердил продолжение военной кампании против Исламской республики.

    14 апреля 2026, 08:38 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил план мира на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель КНР представил четыре предложения по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке во время встречи с наследным принцем Абу-Даби в Пекине.

    Председатель КНР Си Цзиньпин представил инициативу по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Китайский лидер озвучил свои идеи во время встречи с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном в Пекине.

    «Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения по поддержанию и укреплению мира и стабильности на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

    Инициатива включает отстаивание принципа мирного сосуществования и уважение государственного суверенитета стран региона. Кроме того, предложения Пекина предусматривают поддержание верховенства международного права, а также координацию безопасности и развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай приветствовал заключение временного соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке.

    Ранее Пекин и Исламабад выступили с совместной инициативой по восстановлению мира и стабильности в регионе Персидского залива.

    При этом китайский план по урегулированию конфликта между США и Ираном во многом повторяет ранее предложенную инициативу Пекина по Украине.

    14 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    Испания призвала Китай вмешаться в конфликт США и Ирана
    Tекст: Мария Иванова

    Глава испанского правительства Педро Санчес обратился к Пекину с призывом использовать дипломатическое влияние для урегулирования военного противостояния между США, Израилем и Ираном.

    Испания призвала Китай вмешаться, чтобы помочь положить конец американо-израильской войне с Ираном, что подчеркивает ее напряженные отношения с администрацией Трампа, передает Bloomberg.

    «Мне кажется очень трудным найти других собеседников, которые могут распутать эту ситуацию, возникшую в Иране и в Ормузском проливе, помимо Китая», – заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в Пекине после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Испанский премьер отметил, что любые усилия Китая по прекращению войны не только приветствуются, но и крайне необходимы. Испания стала одной из европейских стран, наиболее решительно выступающих против военных операций, которые Санчес открыто считает незаконными. Мадрид закрыл свое воздушное пространство для американских военных самолетов, участвующих в конфликте, и не позволяет Вашингтону использовать две базы на испанской территории для этих целей.

    Си Цзиньпин высоко оценил позицию Санчеса, отметив, что в мире, охваченном хаосом и разрушением международных норм, Испания и Китай готовы стоять на правильной стороне истории. Санчес находится в Пекине с четвертым визитом за последние три года. В понедельник, выступая в Университете Цинхуа, он попросил Китай сделать больше для прекращения конфликтов, таких как на Украине или в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес отказался разрешить использование военных баз страны для операций США.

    Пекин ранее потребовал немедленного прекращения американо-израильских ударов по территории Исламской Республики.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Мадрид к совместной защите справедливого международного устройства.

    14 апреля 2026, 11:23 • Новости дня
    Китай осудил американскую блокаду Ормузского пролива

    Tекст: Ольга Иванова

    Пекин осудил действия США в Ормузском проливе, подчеркнув, что блокада может привести к усугублению ситуации и поставить под угрозу морскую безопасность.

    Блокада США Ормузского пролива является опасным и безответственным поступком, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге, передает РИА «Новости». Он отметил, что такие действия только усиливают напряженность в регионе.

    По словам Го Цзякуня, наращивание военного присутствия США и целенаправленная блокада в условиях достигнутого соглашения о временном прекращении огня лишь усиливают противоречия. Дипломат подчеркнул, что эти шаги могут подорвать хрупкое перемирие и создать серьезную угрозу безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    «Это опасный и безответственный поступок», – заявил представитель МИД КНР. Китай призывает все стороны к сдержанности и урегулированию противоречий путем диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон задействовал более 10 военных кораблей для перекрытия судоходства в Ормузском проливе. Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля.

    14 апреля 2026, 11:12 • Новости дня
    NYT раскрыла тактику ВМС США при морской блокаде Ирана
    Tекст: Мария Иванова

    Соединенные Штаты начали масштабную морскую блокаду Ирана, порядок перехвата и досмотра иностранных торговых судов в Ормузском проливе приблизительно определен.

    Президент США приказал начать блокаду Ирана и Ормузского пролива для оказания давления на Тегеран, пишет The New York Times.

    Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уточнило, что операция направлена на предотвращение захода торговых судов в иранские порты и выхода из них.

    В рекомендациях для моряков отмечается, что детали операции находятся «в стадии разработки». Представители CENTCOM подчеркнули, что блокада будет применяться беспристрастно к судам всех стран и затронет иранские порты по обе стороны пролива.

    Для контроля за судоходством американские военные могут использовать эсминцы с радиолокационными системами или беспилотники. При обнаружении подозрительного судна эсминец может запросить информацию о его маршруте, грузе и экипаже, а затем предложить принять досмотровую группу.

    В случае отказа судна от досмотра американские военные могут использовать вертолеты для высадки спецназа на палубу. Подобная тактика уже применялась ВМС США в Персидском заливе после 1991 года для контроля за экспортом иракской нефти, а также недавно при перехвате танкеров с венесуэльской нефтью в Карибском море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США сообщило о начале морской блокады иранских портов 13 апреля.

    Президент США пригрозил уничтожением приближающихся к зоне ограничений иранских катеров.

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии подтвердил получение уведомления о перекрытии Ормузского пролива.

    14 апреля 2026, 14:47 • Новости дня
    Песков заявил о стремительном изменении ситуации в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о быстрой смене обстановки в Ормузском проливе и подчеркнул отсутствие результатов переговоров.

    По его словам, президент США фактически пообещал организовать блокаду иранского побережья, однако пока неясно, к чему это приведет, передают «Вести».

    Песков подчеркнул: «Ситуация меняется стремительно. Скажем так, развивается разнонаправленно». Он выразил надежду, что нынешний период перемирия продлится и в итоге приведет к установлению окончательного мира.

    Песков также отметил, что переговоры между Ираном и США завершились безрезультатно, и ситуация остается неопределенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ситуация вокруг возможной блокировки Ормузского пролива может существенно повлиять на мировые рынки.

    Два минных тральщика класса Avenger ВМС США отправились из Сингапура на запад для подготовки операции по разминированию Ормузского пролива.

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил получение уведомления о блокаде Ормузского пролива.

    14 апреля 2026, 02:45 • Новости дня
    Вэнс заявил о перспективе очень выгодной для США и Ирана сделки

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью Fox News, что решение о проведении прямых переговоров с США зависит от Ирана, прогресс в переговорах есть, но он недостаточен из-за ядерного вопроса.

    «Теперь мяч действительно на их стороне. Нам необходимо получить от них твердое обещание не разрабатывать ядерное оружие. И я думаю, если иранцы будут готовы пойти навстречу, это может стать очень выгодной сделкой для обеих стран. Если же они не готовы пойти нам навстречу, это уже их дело», – приводит его слова CNN.

    Вэнс добавил, что иранская делегация в Пакистане была не в состоянии «заключить сделку», поэтому, по его словам, США покинули страну после 21 часа переговоров.

    «Я думаю, мы получили некоторое представление о том, как иранцы ведут переговоры. И именно поэтому мы покинули Пакистан. Потому что мы поняли, что они не смогли, я думаю, команда, которая там находилась, не смогла заключить сделку, и им пришлось вернуться в Тегеран, чтобы от верховного лидера или от кого-то еще получить одобрение условий, которые мы установили», – сказал он.

    Вице-президент США уверен, что прогресс в переговорах достигнут, но недостаточен для вывода из эксплуатации обогащенного урана из Ирана и обеспечения того, чтобы Тегеран не имел ядерное оружие.

    «Они двинулись в нашем направлении, поэтому, я думаю, у нас были некоторые подвижки, но они не рискнули зайти достаточно далеко. Я думаю, здесь действительно можно заключить крупную сделку, но, на мой взгляд, следующий шаг предстоит сделать иранцам», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Портал Axios сообщал, что США и Иран на переговорах спорили из-за размораживаемых активов, при этом СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы согласились разморозить заблокированные иранские активы.

    МИД Ирана обвинил США в срыве сделки, а Пакистан ускорил попытки вернуть Иран и США к диалогу.

    14 апреля 2026, 08:34 • Новости дня
    Бессент заявил о возможной 50-летней стабильности США после войны с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр финансов США Скотт Бессент предположил, что война с Ираном способна обеспечить экономике страны десятилетия стабильности, несмотря на возможные трудности с ростом.

    Американская экономика может получить 50 лет стабильности по итогам войны с Ираном, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью порталу Semafor, передает ТАСС.

    «Не знаю, как долго это продлится, но думаю, что мы оглянемся назад и скажем, что за 50, 100 или больше дней [конфликта] мы получили 50 лет стабильности», – отметил он, комментируя возможные последствия американо-израильской военной операции против Ирана.

    Бессент признал, что из-за конфликта достижение темпов роста экономики США в 4% станет затруднительным. Министр уточнил, что, теоретически, подобные показатели возможны, однако стране придётся преодолеть значительные трудности и наверстать упущенное.

    Также Скотт Бессент заявил, что не опасается ослабления доллара в результате военных действий против Ирана. По его словам, «как вы могли наблюдать на протяжении войны, доллар укрепляется», и этот вопрос не вызывает у него опасений.

    Глава Минфина США добавил, что Федеральной резервной системе следует занять выжидательную позицию относительно изменения базовой ставки на фоне сохраняющейся напряжённости. Такой подход, по его мнению, позволит ФРС более гибко реагировать на изменения в экономике страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что решение о проведении прямых переговоров с США зависит от Ирана.

    14 апреля 2026, 01:25 • Новости дня
    Канцлер ФРГ Мерц призвал Израиль начать переговоры с Ливаном
    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонного разговора канцлер Германии Фридрих Мерц призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху начать диалог с Ливаном и высказался за прекращение боевых действий на юге страны, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Мерц выразил поддержку дипломатическим инициативам по достижению соглашения между США и Ираном, а также подтвердил готовность Германии внести вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе после завершения конфликта при соответствующих условиях, рассказал Корнелиус.

    «Федеральный канцлер призвал премьер-министра Нетаньяху начать прямые мирные переговоры с правительством Ливана. Он выступил за прекращение боевых действий на юге Ливана. «Хезболла» должна сложить оружие», – приводит РИА «Новости» сообщение Мерца.

    Корнелиус отметил, что в разговоре с Нетаньяху Мерц выразил серьезную обеспокоенность развитием ситуации на палестинских территориях. Канцлер подчеркнул, что фактическая частичная аннексия Западного берега недопустима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц приветствовал двухнедельное прекращение огня между США и Ираном, он также объявил о возобновлении переговоров ФРГ с Ираном. Журналист 13 апреля сообщил о дате нового раунда американо-иранских переговоров.

    14 апреля 2026, 08:49 • Новости дня
    «Хезболла» обрушила на Израиль более 70 ударов за сутки

    Tекст: Мария Иванова

    Шиитское сопротивление возобновило активные боевые действия, отразив более 20 попыток наступления противника и 75 раз атаковав военную инфраструктуру в приграничной зоне.

    За минувшие сутки бойцы ливанского движения совершили 75 атак на позиции израильской армии, передает РИА «Новости».

    Согласно отчетам, в понедельник были успешно отбиты 22 попытки наступления противника. Кроме того, по населенным пунктам в радиусе до 20 километров от границы нанесли 33 комбинированных удара.

    Целями атак также стали две военные базы, шесть приграничных опорных пунктов и 11 казарм на севере Израиля.

    «Бойцы исламского сопротивления атаковали место скопления вражеских сил в городе Байяда, применив артиллерию», – подчеркивается в официальном заявлении пресс-службы движения.

    Ранее группировка приостанавливала боевые действия на фоне сообщений о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США. Однако 9 апреля операции возобновились. Поводом для этого стали массированные израильские удары по Бейруту и южным районам Ливана накануне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ливанское движение «Хезболла» сообщило о 74 боевых операциях против Израиля за сутки. Шиитские формирования осуществили 94 атаки на позиции израильских войск.

    14 апреля 2026, 09:59 • Новости дня
    Вэнс заявил о достижении США целей операции против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что военная операция против Ирана может быть завершена, так как основные задачи уже выполнены.

    США могут свернуть военную операцию против Ирана, так как основные цели атаки достигнуты, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News, передает РИА «Новости».

    «Я бы предпочел, чтобы мы свернули операцию через большие и успешные переговоры», – заявил Вэнс.

    Он отметил, что теперь дальнейшее развитие событий зависит от действий Тегерана. Вице-президент подчеркнул, что характер будущих переговоров может радикально измениться, если Иран не откроет проход через Ормузский пролив.

    Среди ключевых вопросов Вэнс выделил проблему обогащенного урана. Власти США настаивают на полном изъятии этих материалов у Исламской Республики Иран, что остается главным препятствием на пути к урегулированию конфликта.

    Ранее Вэнс заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть очень выгодной для обеих сторон.

    Министр финансов США Скотт Бессент предположил, что война с Ираном способна обеспечить экономике страны десятилетия стабильности.

    Американская делегация покинула Исламабад без достижения соглашения с Ираном.

    Власти Пакистана предложили провести второй раунд переговоров.

    14 апреля 2026, 11:43 • Новости дня
    США и Иран оценили шансы на продление перемирия

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность продления двухнедельного перемирия, несмотря на начало морской блокады американскими силами и угрозы эскалации со стороны Ирана, сообщает Bloomberg.

    США и Иран рассматривают возможность проведения новых переговоров для продления перемирия, передает Bloomberg. Текущий режим прекращения огня действует с 7 апреля, однако истекает уже на следующей неделе.

    Президент США сообщил, что обе стороны выразили готовность к новому этапу переговоров, в то время как американский флот начал блокаду Ормузского пролива с целью ограничить экспорт нефти из Ирана.

    Иран предупредил, что в случае угрозы его портам ответит ударами по объектам в Персидском заливе, назвав действия США «пиратством». По данным иранских вооруженных сил, безопасность региона должна быть обеспечена для всех, иначе ее не будет ни для кого. Саудовская Аравия призывает Вашингтон прекратить блокаду, опасаясь роста напряженности и сбоев в судоходстве.

    Экономические рынки отреагировали на ситуацию ростом акций и снижением цен на нефть. Индекс MSCI All Country World подскочил на 0,4%, а Brent подешевела почти на 3% до 96,50 долларов за баррель. Китай, являющийся крупнейшим покупателем иранской нефти, предупредил, что блокада угрожает мировой торговле, и призвал к немедленному прекращению огня.

    Переговоры между сторонами ранее прошли в Пакистане, но не привели к соглашению, в частности из-за разногласий по поводу ядерной программы Ирана. По информации The New York Times , США предложили приостановить ядерную деятельность Ирана на 20 лет, однако Тегеран согласился лишь на пятилетний срок.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность продолжить переговоры в рамках международного права.

    Ранее президент США приказал начать морскую блокаду Ирана.

    Американский лидер рассматривает возможность возобновления ограниченных военных ударов по исламской республике.

    Президент США пригрозил уничтожением приближающихся к зоне ограничений иранских катеров.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть очень выгодной для обеих сторон.

    14 апреля 2026, 14:04 • Новости дня
    «Хезболла» отразила наступление Израиля на ливанский город Бинт-Джбейль

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение «Хезболла» отразило попытку штурма израильскими военными города Бинт-Джбейль на юге Ливана, заявил ливанский военно-полевой источник.

    Движение «Хезболла» отразило попытку штурма израильскими военными города Бинт-Джбейль на юге Ливана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военно-полевой источник.«

    Противник предпринял попытку штурма в понедельник с западных окраин Бинт-Джбейль, но бойцы «Хезболлы» с тяжелыми боями смогли их отбросить», – заявил собеседник агентства.

    По словам источника, израильские силы пытаются блокировать город, используя тяжелую технику, но встречают ожесточенное сопротивление. Собеседник агентства добавил, что город подвергся массированным ударам артиллерии и авиации после атак со стороны сопротивления по технике и живой силе противника.

    В то же время арабоязычный представитель израильской армии Афихай Адраи утверждал, что в Бинт-Джбейль были убиты около ста бойцов «Хезболлы». Также армия Израиля подтвердила гибель одного своего военнослужащего и ранение еще троих.

    Бинт-Джбейль является одним из крупнейших ливанских городов, расположенных в четырех километрах от границы с Израилем. Это самая глубокая точка, которой израильским военным удалось достигнуть с начала эскалации 2 марта. Город и ранее становился местом ключевых боестолкновений, тогда израильским силам не удалось его взять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы шиитской милиции подбили израильский танк Merkava в районе Бинт-Джбейля.

    До этого израильская авиация уничтожила пункт скорой медицинской помощи в этом ливанском городе.

    В конце марта движение «Хезболла» за одни сутки осуществило 94 боевые операции против израильских войск.

