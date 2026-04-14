Bloomberg: МВФ и Ливан обсуждают оперативную выдачу стране 1 млрд долларов

Вэнс заявил о перспективе очень выгодной для США и Ирана сделки

Tекст: Катерина Туманова

«Теперь мяч действительно на их стороне. Нам необходимо получить от них твердое обещание не разрабатывать ядерное оружие. И я думаю, если иранцы будут готовы пойти навстречу, это может стать очень выгодной сделкой для обеих стран. Если же они не готовы пойти нам навстречу, это уже их дело», – приводит его слова CNN.

Вэнс добавил, что иранская делегация в Пакистане была не в состоянии «заключить сделку», поэтому, по его словам, США покинули страну после 21 часа переговоров.

«Я думаю, мы получили некоторое представление о том, как иранцы ведут переговоры. И именно поэтому мы покинули Пакистан. Потому что мы поняли, что они не смогли, я думаю, команда, которая там находилась, не смогла заключить сделку, и им пришлось вернуться в Тегеран, чтобы от верховного лидера или от кого-то еще получить одобрение условий, которые мы установили», – сказал он.

Вице-президент США уверен, что прогресс в переговорах достигнут, но недостаточен для вывода из эксплуатации обогащенного урана из Ирана и обеспечения того, чтобы Тегеран не имел ядерное оружие.

«Они двинулись в нашем направлении, поэтому, я думаю, у нас были некоторые подвижки, но они не рискнули зайти достаточно далеко. Я думаю, здесь действительно можно заключить крупную сделку, но, на мой взгляд, следующий шаг предстоит сделать иранцам», – подчеркнул он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Портал Axios сообщал, что США и Иран на переговорах спорили из-за размораживаемых активов, при этом СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы согласились разморозить заблокированные иранские активы.

МИД Ирана обвинил США в срыве сделки, а Пакистан ускорил попытки вернуть Иран и США к диалогу.