WSJ узнала о плане Европы по послевоенному освобождению Ормуза без США

Tекст: Катерина Туманова

«Европейские страны разрабатывают план создания широкой коалиции стран для содействия освобождению судоходства через Ормузский пролив, включая отправку миноразведочных и других военных судов. Но этот план будет реализован только после войны и может исключить одну страну в частности США», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

Газета отмечает: президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что план предусматривает международную оборонительную миссию, в которую не входят «воюющие» стороны, то есть США, Израиль и Иран.

Европейские дипломаты, знакомые с планом, говорят, что европейские корабли не будут находиться под американским командованием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Австралия заявила о планах поддержать судоходство через Ормузский пролив.