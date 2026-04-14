В ЕП призвали Евросовет ускорить переговоры с Молдавией

Вице-спикер ЕП Негреску призвал Евросовет ускорить переговоры с Молдавией

Tекст: Вера Басилая

Негреску направил письмо Коште с просьбой открыть переговоры по кластерам о вступлении Молдавии в Евросоюз, передает РИА «Новости».

Негреску подчеркнул, что Молдавия показала реальный прогресс в реформах, а переход к активной фазе переговоров позволит укрепить стратегическое присутствие Евросоюза в регионе. По его словам, это станет ответом на ожидания граждан республики.

В письме Негреску указал, что недавние выборы в Венгрии «открывают окно возможностей» для принятия давно откладывавшегося решения из-за единогласия и позиции антиевропейского правительства в Будапеште. Он отметил, что обратился к Коште именно сейчас, чтобы ускорить процесс обсуждения вступления Молдавии в ЕС.

Оппозиция в Молдавии критикует власти за нарушения норм первого кластера ЕС, указывая на арест главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные преследования оппозиционных политиков, журналистов и общественных деятелей, а также на блокировку телеканалов, сайтов и Telegram-каналов в 2023–2024 годах. По мнению оппозиции, такие действия противоречат фундаментальным европейским ценностям.

На референдуме в октябре 2024 года минимальное большинство высказалось за евроинтеграцию Молдавии, причем существенный вклад внесла диаспора, голосовавшая за границей.

Внутри страны поддержку интеграции выразили менее половины избирателей. Представитель МИД России Мария Захарова напомнила о глубоком расколе в молдавском обществе и призвала власти не усугублять ситуацию.

Президент Румынии Никушор Дан анонсировал начало переговоров о присоединении Молдавии к Евросоюзу.

Власти Молдавии рассматривают два возможных пути вступления в Европейский союз – с Приднестровьем сразу или поэтапно.

Лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что обсуждение этих сценариев идет на фоне продолжающихся переговоров о статусе Приднестровья.