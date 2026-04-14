США пообещали Ливану помощь в восстановлении при сделке с Израилем

Tекст: Катерина Туманова

Соединенные Штаты выразили надежду, что переговоры выйдут за рамки соглашения 2024 года и приведут к заключению всеобъемлющего мирного соглашения, сказано в документе по итогам переговоров.

«США выразили свою поддержку праву Израиля на самооборону от продолжающихся нападений «Хезболлы». США подтвердили, что любое соглашение о прекращении боевых действий должно быть достигнуто между правительствами двух стран при посредничестве Соединенных Штатов, а не каким-либо отдельным путем. США подчеркнули, что эти переговоры потенциально могут оказать значительную помощь в восстановлении экономики Ливана и расширить инвестиционные возможности для обеих стран», – отмечено по итогам переговоров.

Кроме того, Израиль заявил о своей поддержке разоружения всех негосударственных террористических групп и ликвидации террористической инфраструктуры в Ливане, заявив о приверженности сотрудничеству с правительством Ливана для достижения цели по обеспечению безопасности народов обеих стран.

Израиль готов к прямым переговорам для решения всех нерешенных вопросов и достижения прочного мира, который укрепит безопасность, стабильность и процветание в регионе.

При этом Ливан подтвердил необходимость объявления о полном прекращении боевых действий от ноября 2024 года, подчеркнув принципы территориальной целостности и полного государственного суверенитета. Там отметили, что стране необходимо смягчить острый гуманитарный кризис, который продолжается до сих пор в результате конфликта.

«Все стороны согласились начать прямые переговоры во взаимосогласованное время и в согласованном месте», – завершается итоговый документ после трехсторонних переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер «Хезболлы» назвал три условия окончания конфликта с Израилем. Канцлер ФРГ Мерц призвал Израиль начать переговоры с Ливаном. «Хезболла» отразила наступление Израиля на ливанский город Бинт-Джбейль.