MWM: Потери ЦАХАЛ в Ливане стали самыми крупными за 40 лет

Tекст: Вера Басилая

Военные аналитики издания Military Watch Magazine сообщили, что по данным израильских источников, недавние потери сухопутных войск Израиля в Ливане считаются беспрецедентными с 1980-х годов, когда армия вела бои против Сирии и местных формирований.

Как отмечает издание, ливанское движение «Хезболла» активно публикует видеозаписи, на которых видно, как FPV-дроны атакуют основные боевые танки Merkava IV, бронированные бульдозеры Caterpillar D9 и тяжелые БТР Namer.

Бои между «Хезболлой» и армией Израиля, по данным MWM, стали самыми ожесточенными за всю историю конфликта между этими сторонами. В издании подчеркнули, что «Хезболла» использует комбинированную тактику, совмещая традиционные и партизанские методы ведения боя. В отличие от израильской армии, основной упор делается не на бронетехнику, а на применение беспилотников с противотанковыми функциями, а также на различные виды артиллерии и ракет, которые хранятся под землей.

По данным Military Watch, эти действия привели к значительному росту потерь среди израильских бронетанковых подразделений.

«Хезболла» за сутки нанесла более 70 ударов по территории Израиля.

За одни сутки шиитские формирования вывели из строя 29 танков «Меркава».

В ответ израильская авиация поразила сотню командных пунктов и баз ливанского движения.