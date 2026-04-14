Путин утвердил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества

Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что это касается и вопросов стоимости строительства, которые были затронуты после парламентских выборов в Венгрии, передает «Интерфакс». Лихачев отметил, что Петер Мадьяр не раз упоминал проект «Пакш-2».

«Глава победившей партии уже несколько раз произнес название нашего проекта, в том числе немного критически в части цены. Мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта», – пояснил Лихачев.

Ранее Лихачев назвал проект АЭС «Пакш-2» приоритетом Росатома.

Напомним, Мадьяр заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».