В США инвалиду без рук и ног предъявили обвинение в убийстве

Как сообщает The Washington Post, 27-летний Дейтон Уэббер обвинен большим жюри округа Чарльз (штат Мэриленд) по статье об убийстве первой степени, а также по двум эпизодам незаконного обращения с оружием и двум эпизодам создания угрозы для окружающих. Сейчас он содержится в местном изоляторе без права внесения залога и в случае признания виновным может получить пожизненное заключение.
По версии следствия, вечером 22 марта Уэббер застрелил 27-летнего Брадрика Уэллса во время конфликта в салоне кроссовера Tesla. В машине, помимо них, находились еще двое пассажиров – они, как утверждается, покинули автомобиль и обратились к полиции после того, как Уэббер попросил помочь ему избавиться от тела. Позже тело Уэллса с двумя огнестрельными ранениями головы было обнаружено во дворе частного дома в населенном пункте Шарлотт-Холл к востоку от места предполагаемой стрельбы.
Сам Уэббер был задержан в больнице в районе города Шарлотсвилл (штат Вирджиния), примерно в 240 километрах от места преступления, куда он обратился за медицинской помощью. После ареста его доставили в Мэриленд, где судья окружного суда Патрик Дивайн отказал в освобождении под залог, сославшись на тяжесть обвинений и тот факт, что обвиняемый покинул штат после инцидента.
Адвокаты настаивают, что их подзащитный действовал в порядке самообороны. По их словам, в машине произошел острый конфликт, во время которого Уэллс якобы угрожал Уэбберу огнестрельным оружием. «Он был уверен, что его сейчас убьют, и сделал то, что допускает закон», – заявил один из защитников Хаммад Матин, выразив уверенность, что доказательства подтвердят невиновность клиента.
Прокуратура категорически не согласна с такой трактовкой. Заместитель окружного прокурора Карен Пайпер Митчелл подчеркнула, что спор идет не о том, кто стрелял, а о мотивах произошедшего. Мать погибшего Анита Стюарт-Мерчисон в интервью местным СМИ назвала версию о самообороне надуманной и полностью возложила ответственность на Уэббера, отметив, что ее сын был убит двойным выстрелом в затылок.
До трагедии Уэббер получил известность в США как пример успешно социально адаптировавшегося человека с тяжелой инвалидностью. В детстве он перенес тяжелую инфекцию крови, из-за которой врачи ампутировали ему руки и ноги, однако впоследствии он научился самостоятельно писать, водить транспорт, заниматься борьбой, играть в американский футбол и корнхол (игра на меткость, цель которой – забрасывать мешочки с кукурузой в отверстие на наклонной деревянной платформе). В течение почти десяти лет он выступал на профессиональных турнирах Американской лиги корнхола, став первым в мире спортсменом с ампутацией четырех конечностей в этом виде спорта. Его истории были посвящены сюжеты ESPN и NBC, а в соцсетях опубликованы ролики как с его выступлениями, так и те, где он стреляет из пистолета и винтовки.
