    Польский депутат Беркович принес на заседание флаг Израиля со свастикой
    14 апреля 2026, 20:44 • Новости дня

    @ Omar Marques/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Сейма Польши от партии «Конфедерация» Конрад Беркович пришел на заседание с флагом Израиля, в центре которого вместо звезды Давида была изображена нацистская свастика.

    Беркович, выступая за трибуной, объяснил свой поступок протестом против действий Израиля в Ливане, Иране и секторе Газа, передает ТАСС. «Израиль на наших глазах совершает геноцид с особой жестокостью. Израиль – это новый Третий рейх, и его флаг должен выглядеть именно так», – заявил он.

    В Польше пропаганда нацистской символики является уголовно наказуемой. Беркович ранее уже попадал в центр скандала – в октябре 2025 года его задержали в Кракове за попытку кражи кухонной утвари из магазина шведской сети Ikea.

    Ранее комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    14 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    MWM сообщил о беспрецедентных потерях Израиля в боях с «Хезболлой»

    @ REUTERS/Alessandro Bianchi

    Tекст: Вера Басилая

    В последние недели интенсивность боевых действий на границе Израиля и Ливана резко возросла, причем удары FPV-дронов «Хезболлы» нанесли израильской бронетехнике самые серьезные потери с 1980-х годов, сообщает Military Watch Magazine.

    Военные аналитики издания Military Watch Magazine сообщили, что по данным израильских источников, недавние потери сухопутных войск Израиля в Ливане считаются беспрецедентными с 1980-х годов, когда армия вела бои против Сирии и местных формирований.

    Как отмечает издание, ливанское движение «Хезболла» активно публикует видеозаписи, на которых видно, как FPV-дроны атакуют основные боевые танки Merkava IV, бронированные бульдозеры Caterpillar D9 и тяжелые БТР Namer.

    Бои между «Хезболлой» и армией Израиля, по данным MWM, стали самыми ожесточенными за всю историю конфликта между этими сторонами. В издании подчеркнули, что «Хезболла» использует комбинированную тактику, совмещая традиционные и партизанские методы ведения боя. В отличие от израильской армии, основной упор делается не на бронетехнику, а на применение беспилотников с противотанковыми функциями, а также на различные виды артиллерии и ракет, которые хранятся под землей.

    По данным Military Watch, эти действия привели к значительному росту потерь среди израильских бронетанковых подразделений.

    «Хезболла» за сутки нанесла более 70 ударов по территории Израиля.

    За одни сутки шиитские формирования вывели из строя 29 танков «Меркава».

    В ответ израильская авиация поразила сотню командных пунктов и баз ливанского движения.

    Комментарии (15)
    13 апреля 2026, 05:12 • Новости дня
    Новым директором «Моссад» назначен уроженец Белоруссии
    @ Армия обороны Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Генерал-майор Роман Гофман, занимающий должность военного секретаря премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, утвержден новым директором разведслужбы «Моссад», сообщает канцелярия главы правительства Израиля.

    «Гофман... начнет свой пятилетний срок на посту директора «Моссада» 2 июня», – приводит РИА «Новости» сообщение Times of Israel.

    Консультативный комитет по назначениям на руководящие посты одобрил кандидатуру Гофмана в воскресенье вечером. После этого Нетаньяху подписал соответствующее распоряжение, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху объявил о назначении Гофмана на новую должность в декабре 2025 года. Гофман родился в 1976 году в городе Мозырь в Белоруссии. В 1990 году он вместе с родителями переехал в Израиль в возрасте тринадцати лет. Сейчас Гофман является верующим иудеем, несмотря на то что вырос в семье провинциальных советских интеллигентов.

    Комментарии (5)
    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 00:52 • Новости дня
    Эрдоган пригрозил военными действиями против Израиля
    @ Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Турция может предпринять военные действия против Израиля в случае необходимости, предупреждает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье обвинил Израиль в совершении зверств против Палестины и Ливана и пригрозил возможными военными действиями против еврейского государства.

    «Запятнанная кровью сеть геноцида продолжает убивать невинных детей, женщин и гражданских лиц без каких-либо правил или принципов, игнорируя все виды человеческих ценностей», – приводит Jerusalem Post слова Эрдогана на Международной конференции политических партий Азии в Стамбуле.

    По словам турецкого лидера, несмотря на прекращение огня, Израиль вынудил 1,2 млн ливанцев покинуть свои дома из-за нападений на гражданские поселения, несмотря на то, что и Израиль, и Соединенные Штаты отвергли заявления о включении Ливана в нынешнее соглашение о прекращении огня с Ираном.

    Эрдоган назвал действия Израиля «варварскими», сославшись при этом на спорный закон, недавно принятый Кнессетом об утверждении смертной казни для террористов, который, по словам турецкого лидера, предназначен «только для палестинских заключенных».

    Позже в беседе с журналистами Эрдоган обострил риторику, предположив, что Анкара может принять решение о военном взаимодействии с Израилем.

    «Мы должны быть сильными, чтобы помешать Израилю сделать это с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними. Ничто не мешает нам сделать это. Нам просто нужно быть сильными, чтобы мы могли предпринять эти шаги», – сказал Эрдоган.

    Напомним, в 2024 году Международный уголовный суд выписал ордер на арест премьер-министра Израиля за военные преступления. Президент Турции Тайип Эрдоган публично поддержал данное решение международной инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган обвинил Израиль в разжигании кризиса вокруг Ирана и спрогнозировал мировую борьбу за новый дефицитный природный ресурс.

    Прокуратура Турциипотребовала пожизненного заключения для Нетаньяху.


    Комментарии (5)
    14 апреля 2026, 14:59 • Новости дня
    Вучич заявил о начале совместного производства беспилотников Сербией и Израилем

    Tекст: Мария Иванова

    Белград договорился с израильскими партнерами об открытии нового завода по выпуску военных дронов, которым обе стороны будут владеть на паритетных началах.

    Президент Сербии Александр Вучич рассказал о планах совместного производства беспилотников с израильскими партнерами. Новое предприятие будет принадлежать сторонам в равных долях, передает РИА «Новости».

    «Мы не можем делать дроны так, как может Израиль. Горжусь тем, что будем производить вместе, 50% на 50%. Это показывает, что у нас будут лучшие дроны в этой части мира», – подчеркнул глава государства.

    Запуск крупной фабрики по сборке летательных аппаратов намечен на конец марта или начало апреля. Всего за два года Белград планирует получить до 80 тыс/ дронов-камикадзе как собственного, так и зарубежного производства.

    Местные оборонные предприятия продолжают активно разрабатывать ударные и разведывательные комплексы. Часть этих систем уже выпускается серийно и массово поступает на вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич анонсировал запуск крупного совместного производства высокотехнологичных беспилотников

    Власти страны в начале года сообщали, что направят на нужды обороны рекордные 2,65% ВВП.

    Комментарии (3)
    12 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о сохранении ударов по целям в Ливане
    @ Ronen Zvulun/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В телеобращении премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что конфликт с Ираном продолжается. Он заявил, что структуры ХАМАС в Газе и «Хезболлы» в Ливане не входят в перемирие и продолжают быть целями атак.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с Ираном «еще не окончена», отмечает The New York Times. В своем 13-минутном телеобращении он попытался ответить на критику в Израиле, что конфликт не достиг ключевых целей, однако подчеркнул, что страна уже добилась «исторических успехов» в боях.

    Политик не стал подробно обсуждать переговоры между США и Ираном, прошедшие в Пакистане и не приведшие к окончанию войны. Ранее Дональд Трамп объявил о двухнедельном режиме прекращения огня для обсуждения дипломатического урегулирования. По словам вице-президента США Джей Ди Ванса, Вашингтон продолжает настаивать на гарантиях, что Иран не будет стремиться к обладанию ядерным оружием.

    Некоторые союзники Нетаньяху считают, что заявления Ванса свидетельствуют о тесной координации Израиля и США по условиям перемирия. Мики Зоар, министр правительства, отметил в соцсетях: «Американская настойчивость в предотвращении появления у Ирана ядерного оружия доказывает полную координацию между странами».

    По данным опросов, многие израильтяне выступают против перемирия с Ираном, считая его навязанным США вопреки интересам Израиля. Критики указывают, что нет явных успехов в уничтожении иранских ядерных и ракетных программ, хотя бывшие военные отмечают тактические достижения в ходе более чем месячных боев.

    Нетаньяху в телеобращении сообщил о ликвидации ключевых иранских лидеров, включая верховного руководителя Ирана аятоллу Али Хаменеи. Он также подчеркнул удары по структурам ХАМАС в Газе и «Хезболлы» в Ливане, которые, по словам премьера, не входят в перемирие и продолжают быть целями атак.

    Американские разведслужбы, однако, сомневаются в заявлениях о серьезном ущербе иранским ракетным возможностям. По их данным, Иран быстро восстанавливает подземные арсеналы, несмотря на удары, а в ходе конфликта иранская армия выпустила залпы баллистических ракет и дронов, что привело к нехватке перехватчиков в ряде стран региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возглавят переговоры о прекращении огня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне. Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы».

    Комментарии (3)
    13 апреля 2026, 14:53 • Новости дня
    «Хезболла» нанесла удар дронами по базе израильских десантников

    Tекст: Денис Тельманов

    Ливанское движение применило группу беспилотников для атаки на учебную базу парашютной бригады Израиля в Кармиэле.

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало израильскую учебную базу парашютной бригады в поселении Кармиэль, передает РИА «Новости».

    В заявлении пресс-службы движения отмечается: «Бойцы исламского сопротивления в 13.00 в понедельник нанесли удар группой беспилотников по учебной базе парашютной бригады в поселении Кармиэль».

    С начала понедельника «Хезболла» объявило о проведении 15 боевых операций против израильской армии. Обстановка на границе Ливана и Израиля остается крайне напряженной на фоне эскалации конфликта.

    Ранее эскалация между Израилем и «Хезболлой» началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные обстрелы израильской территории.

    В ответ израильские военные предприняли серию масштабных ударов по Ливану и объявили о начале наземной операции на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массированные израильские атаки на территорию Ливана с 2 марта унесли жизни 2020 человек и привели к ранениям свыше 6 тыс. местных жителей.

    Шиитская милиция «Хезболлы» провела две операции на юге Ливана и подбила израильские бронемашины.

    Заместитель главы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати назвал заявления Украины о готовности помочь Израилю и странам региона в борьбе с Ираном абсурдными и отметил, что Украина не способна помочь даже себе.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 00:38 • Новости дня
    В Иране подсчитали ущерб от бомбардировок США и Израиля

    Tекст: Катерина Туманова

    Ущерб, нанесенный Ирану в результате бомбардировок США и Израиля, предварительно составляет более 250 млрд долларов, при этом оцениваются потери бюджета и промышленности, заявил официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

    «Предварительные и очень сырые цифры говорят об ущербе к настоящему моменту на 270 миллиардов долларов», – сказала Мохаджерани РИА «Новости».

    По ее словам, эти цифры являются предварительными и очень сырыми, а окончательная сумма будет определена экономическим блоком правительства по итогам многоэтапной проверки.

    Она уточнила, что первый этап оценки касается непосредственно разрушения зданий, а второй – учитывает потери доходов бюджета и вынужденную остановку промышленных объектов. Экономический блок правительства продолжает детальную работу по уточнению оценки ущерба.

    Мохаджерани добавила, что вопрос военных репараций Ирану со стороны США рассматривается иранской переговорной группой. Этот вопрос уже поднимался на недавних переговорах в Исламабаде.

    «Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба», – заявила Мохаджерани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Портал Axios сообщал, что США и Иран на переговорах спорили из-за размораживаемых активов, при этом СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы согласились разморозить заблокированные иранские активы.

    МИД Ирана обвинил США в срыве сделки, а Пакистан ускорил попытки вернуть Иран и США к диалогу.

    Комментарии (0)
    12 апреля 2026, 15:46 • Новости дня
    Израиль вызвал дипломата Испании после сожжения чучела Нетаньяху

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские власти выразили официальный выговор испанскому дипломату после сожжения чучела премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Малаге на традиционном обряде.

    Израиль вызвал временную поверенную в делах Испании Франсиску Педрос Карретеро в Тель-Авив для официального выговора после сожжения чучела премьер-министра Биньямина Нетаньяху в испанской провинции Малага, передает РИА «Новости». Инцидент произошел 5 апреля в рамках традиционного ритуала «сожжения Иуды», когда сожгли семиметровое чучело, изображающее главу израильского правительства.

    Местные власти объяснили акцию протестом против военных действий Израиля в секторе Газа. В израильском МИД отметили, что «временная поверенная в делах Испании была вызвана для выражения выговора», и обвинили правительство Испании в «систематическом подстрекательстве» к антисемитизму, а также в бездействии по этому вопросу.

    Израильское внешнеполитическое ведомство также подчеркнуло, что «ужасающая антисемитская ненависть» стала прямым следствием политики премьера Испании Педро Санчеса. «И даже сейчас испанское правительство хранит молчание», – заявили в МИД Израиля.

    В ответ в министерстве иностранных дел Испании отвергли обвинения, подчеркнув, что правительство страны «привержено борьбе с антисемитизмом и любыми формами ненависти или дискриминации без исключений», сообщает телеканал TVE со ссылкой на источники.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Лидер «Хезболлы» назвал три условия окончания конфликта с Израилем

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь движения «Хезболлах» Наим Касем заявил, что основные условия завершения конфликта в Ливане включают прекращение огня Израилем, вывод израильских войск с территории страны и освобождение ливанских пленных.

    Касем назвал три главных условия прекращения конфликта в Ливане: прекращение огня Израилем, вывод израильских войск с территории Ливана и освобождение ливанских пленных, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что эти требования были согласованы в соглашении о прекращении огня от 27 ноября 2024 года, однако Израиль, по его словам, не выполняет их уже 15 месяцев.

    Выступая с видеообращением, Касем указал, что «Хезболла» будет продолжать давать отпор Израилю, если тот продолжит атаки и оккупацию. Касем также отметил, что нынешнее противостояние – это по его словам «американо-израильская агрессия против Ливана».

    Лидер движения заявил, что структура сопротивления восстановилась и при возможности будет брать в плен врага. Он также отверг возможность переговоров с Израилем, назвав их бессмысленными, и призвал к единству Ливана ради изменения ситуации.

    Касем отдельно подчеркнул, что правительство страны не должно запрещать вооружённую деятельность «Хезболлы» и не должно сталкивать армию Ливана с движением. Он выразил уверенность, что «сопротивление и армия не могут находиться в состоянии конфликта».

    Ранее представители «Хезболлы» заявили, что США пытались заставить Сирию открыть фронт против Ливана.

    Военное руководство Ливана признало невозможным выполнение планов по изъятию арсеналов у членов «Хезболлы».

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что война Израиля против «Хезболлы» в Ливане продолжается.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 05:58 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о продолжении войны против «Хезболлы» в Ливане
    @ GPO/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Война Израиля против «Хезболлы» в Ливане продолжается, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который посетил израильские военные позиции на юге Ливана.

    В поездке его сопровождали министр обороны Исраэль Кац, начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир и командующий Северным военным округом генерал-майор Рафи Мило, передает ТАСС.

    По итогам визита Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать кампанию против военного крыла шиитской организации «Хезболла». «Война продолжается, в том числе внутри зоны безопасности в Ливане, где я был некоторое время назад», – сказал глава правительства.

    Он также заявил, что удары Израиля по «Хезболле» якобы позволили предотвратить вторжение из Ливана. По словам Нетаньяху, армия устраняет угрозу противотанкового огня и борется с ракетами, однако еще многое предстоит сделать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что конфликт с Ираном продолжается. Израильская армия начала подготовку к новому конфликту с Ираном. ХАМАС в Газе и «Хезболла» в Ливане остаются целями для израильских военных.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 14:21 • Новости дня
    Фидан сообщил о риске признания Турции врагом Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    После Ирана Израиль может рассматривать Турцию своим следующим противником, поскольку он не может существовать без врага, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

    Израиль может рассматривать Турцию в качестве нового противника после Ирана, поскольку он «не может существовать без врага», заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, передает «Интерфакс» со ссылкой на «Анадолу».

    Фидан подчеркнул, что для укрепления мира странам Ближнего Востока следует взять обязательства по взаимному уважению территориальной целостности, суверенитета и безопасности. Он предложил создать для этого специальный региональный пакт о безопасности.

    Министр также отметил, что Иран и США, по его мнению, действительно заинтересованы в прекращении огня, однако израильские действия могут помешать этому процессу.

    Фидан напомнил, что Анкара выступает за мирное открытие Ормузского пролива, а любые вооруженные действия, по его словам, способны привести к тяжелым последствиям для региона.

    Ранее турецкая пресса заявила о попытках недружественных сил спровоцировать военное столкновение Анкары с Израилем.

    Израильские журналисты предупреждали о риске начала полномасштабной войны с Турцией.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 01:25 • Новости дня
    Канцлер ФРГ Мерц призвал Израиль начать переговоры с Ливаном
    @ Henning Schacht/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонного разговора канцлер Германии Фридрих Мерц призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху начать диалог с Ливаном и высказался за прекращение боевых действий на юге страны, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Мерц выразил поддержку дипломатическим инициативам по достижению соглашения между США и Ираном, а также подтвердил готовность Германии внести вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе после завершения конфликта при соответствующих условиях, рассказал Корнелиус.

    «Федеральный канцлер призвал премьер-министра Нетаньяху начать прямые мирные переговоры с правительством Ливана. Он выступил за прекращение боевых действий на юге Ливана. «Хезболла» должна сложить оружие», – приводит РИА «Новости» сообщение Мерца.

    Корнелиус отметил, что в разговоре с Нетаньяху Мерц выразил серьезную обеспокоенность развитием ситуации на палестинских территориях. Канцлер подчеркнул, что фактическая частичная аннексия Западного берега недопустима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц приветствовал двухнедельное прекращение огня между США и Ираном, он также объявил о возобновлении переговоров ФРГ с Ираном. Журналист 13 апреля сообщил о дате нового раунда американо-иранских переговоров.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 08:49 • Новости дня
    «Хезболла» обрушила на Израиль более 70 ударов за сутки

    Tекст: Мария Иванова

    Шиитское сопротивление возобновило активные боевые действия, отразив более 20 попыток наступления противника и 75 раз атаковав военную инфраструктуру в приграничной зоне.

    За минувшие сутки бойцы ливанского движения совершили 75 атак на позиции израильской армии, передает РИА «Новости».

    Согласно отчетам, в понедельник были успешно отбиты 22 попытки наступления противника. Кроме того, по населенным пунктам в радиусе до 20 километров от границы нанесли 33 комбинированных удара.

    Целями атак также стали две военные базы, шесть приграничных опорных пунктов и 11 казарм на севере Израиля.

    «Бойцы исламского сопротивления атаковали место скопления вражеских сил в городе Байяда, применив артиллерию», – подчеркивается в официальном заявлении пресс-службы движения.

    Ранее группировка приостанавливала боевые действия на фоне сообщений о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США. Однако 9 апреля операции возобновились. Поводом для этого стали массированные израильские удары по Бейруту и южным районам Ливана накануне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ливанское движение «Хезболла» сообщило о 74 боевых операциях против Израиля за сутки. Шиитские формирования осуществили 94 атаки на позиции израильских войск.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 09:17 • Новости дня
    Ливанская армия отказалась разоружать бойцов «Хезболлы»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военное руководство Ливана сочло невозможным выполнение планов кабинета министров по изъятию арсеналов у участников шиитской организации «Хезболла», заявил заместитель главы политического совета движения Махмуд Комати.

    Вооруженные силы страны трезво оценивают обстановку и не планируют предпринимать шаги для лишения группировки ее арсеналов, сказал Комати РИА «Новости».

    «Ни государство, ни правительство, ни какая-либо сила в Ливане, ни какая-либо сила в мире, ни какая-либо международная сила, никто не сможет разоружить «Хезболлу», этот вопрос из разряда невозможного. Совершенно нельзя прийти к этому ни в какой форме. И армия не будет участвовать в этом», – подчеркнул он.

    По его словам, военные проявляют значительно больше мудрости, чем правительство. Командующий армией на заседании кабинета министров пытался убедить чиновников, что их решения останутся лишь невыполнимыми словами на бумаге, добавил представитель движения.

    В начале марта правительство Ливана поручило национальной армии разоружить движение «Хезболла» севернее реки Литани. В апреле Комати прогнозировал масштабные протесты из-за попыток властей ограничить движение.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Очевидец рассказал об ударах Израиля по жилому району Тегерана

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе недавних бомбардировок израильские силы нанесли удар по густонаселенному району столицы Ирана, что привело к жертвам среди мирного населения, рассказал местный житель Реза Хоссейни.

    Израильская армия подвергла бомбардировке жилой район Тегерана, атаковав безоружных граждан, передает РИА «Новости».

    Местный житель Реза Хоссейни поделился подробностями трагедии, произошедшей на юго-востоке иранской столицы в районе Боруджерди.

    «У жителей не было ни оружия, ничего подобного. Многие жили обычной жизнью. В один из дней был мощный взрыв, который привел к этой катастрофе. Израильский режим показал свою жестокость. Как некоторые говорят, они захотели продемонстрировать свою силу за счет беззащитных, которых они принялись уничтожать», – рассказал очевидец.

    По словам горожанина, удары по этому полностью жилому кварталу были нанесены в начале марта. В результате атаки пострадали мирные люди.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали серию ударов по иранской территории, включая Тегеран. В ответ Иран атаковал израильские позиции и американские военные объекты на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и израильские силы нанесли ночные авиаудары по жилым кварталам Тегерана

    Иранское общество Красного Полумесяца зафиксировало атаки на шесть столичных районов.

    Комментарии (0)
